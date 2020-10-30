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Шахтер - ФК Мариуполь онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 30 октября 2020, 19:00 . Трансляция: Футбол 1
Рейтинг матча:
Шахтер
Донецк
2 - 0
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перерыв
ФК Мариуполь
Мариуполь
Ход матча
Кто победит?
76 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
59%
Ничья
21%
ФК Мариуполь
20%
Прогноз на матч
Личные встречи
Шахтер
19
Побед
21
Игр
0
Побед
ФК Мариуполь
Премьер-лига 2021
01.12.2019 - 14:00 ФК Мариуполь 1 - 1 Завершен Шахтер
Премьер-лига 2019/2020
25.08.2019 - 19:30 Шахтер 5 - 1 Завершен ФК Мариуполь
Премьер-лига 2020
26.05.2019 - 19:30 Шахтер 4 - 0 Завершен ФК Мариуполь
Премьер-лига 2020
28.04.2019 - 14:00 ФК Мариуполь 0 - 1 Завершен Шахтер
Последние матчи - Шахтер
Лига Чемпионов 2021
27.10.2020 - 19:55 Шахтер 0 - 0 Завершен Интер Н
Премьер-лига 2021
24.10.2020 - 14:00 Шахтер 1 - 1 Завершен Ворскла Н
Лига Чемпионов 2019/2020
21.10.2020 - 19:55 Реал 2 - 3 Завершен Шахтер В
Премьер-лига 2021
17.10.2020 - 17:00 Шахтер 5 - 1 Завершен ФК Львов В
Премьер-лига 2021
04.10.2020 - 17:00 Десна 2 - 2 Завершен Шахтер Н
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Последние матчи - ФК Мариуполь
Премьер-лига 2021
25.10.2020 - 14:00 Ингулец 1 - 1 Завершен ФК Мариуполь Н
Премьер-лига 2021
17.10.2020 - 14:00 ФК Минай 0 - 1 Завершен ФК Мариуполь В
Премьер-лига 2021
04.10.2020 - 19:30 Колос 1 - 0 Завершен ФК Мариуполь П
Кубок Украины 2021
30.09.2020 - 15:00 Виктория 1 - 3 Завершен ФК Мариуполь В
Премьер-лига 2021
26.09.2020 - 17:00 Ворскла 0 - 0 Завершен ФК Мариуполь Н
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Новости команд
Кто победит?
76 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
59%
Ничья
21%
ФК Мариуполь
20%
Составы команд
Стартовый состав
  • 30
    Андрей Пятов
    Вратарь
  • 28
    Маркиньос Сиприано
    Нападающий
  • 50
    Сергей Болбат
    Полузащитник
  • 49
    Vitao
  • 22
    Микола Матвиенко
  • 21
    Алан Патрик
    Полузащитник
  • 6
    Тарас Степаненко
    Полузащитник
  • 7
    Тайсон
    Нападающий
  • 19
    Игорь Тищенко
    Полузащитник
  • 4
    Сергей Чоботенко
    Защитник
  • 9
    Дмитрий Мишнёв
    Полузащитник
  • 17
    Сергей Горбунов
    Полузащитник
Запасные игроки
Тренеры
Трансляция
45+1'
Свисток
Перерыв.
44'
Гоооол!!!
Судаков принял передачу от Вьюнника и пробил под левую штангу! 2:0!
42'
Офсайд
Горбунов в офсайде.
41'
Опасный момент
Судаков пробил с угла вратарской! Кудрик в полном порядке!
39'
Опасный момент
Судаков пробил со средней дистанции! Мимо дальней штанги мяч летит.
37'
Атаку Горбунова правым флангом остановил Матвиенко. Хорошая игра в отборе.
33'
Фол против Пятова. Свободный для "Шахтера".
30'
Опасный момент
Тайсон отдал на Патрика! Удар! Прямо в кипера мяч прилетел!
29'
Опасный момент
Вакула нанес удар с правого фланга! Кудрик на месте!
27'
Гоооол!!!
Тайсон пробил с "точки" в левый нижний угол! 1:0!
26'
Опасный момент
Тищенко сыграл рукой в своей штрафной. Пенальти в ворота "Мариуполя"!
23'
"Шахтер" владеет мячом. Гости обороняются всем составом.
20'
Опасный момент
Опасно! Вьюнник нанес удар! Мимо ворот!
19'
Инфо
Статистика ударов в створ - 2:0 в пользу "Шахтера".
15'
Опасный момент
Степаненко пробил головой после подачи партнера с углового. Кудрик на месте! Добивание Вьюнника! Штанга!
14'
Инфо
Владение мячом - 57%/43% в пользу "Шахтера".
10'
Болбат сфолил против Дмитриева. Без желтой карточки.
7'
Вакула пробил издали! Мяч попал в Судакова и ушел на угловой.
4'
"Шахтер" держит мяч на чужой половине поля. До ударов дело не доходит.
1'
Кулиев сфолил против Судакова. Свободный для хозяев.
1'
Свисток
Матч начался!
Главный арбитр встречи - Владимир Новохатний.
"Шахтер", стартовый состав: Пятов — Болбат, Витао, Матвиенко, Сиприано — Степаненко, Алан Патрик — Вакула, Судаков, Тайсон — Вьюнник. Запасные: Трубин, Додо, Бондарь, Майкон, Маркос Антонио, Тете, Соломон, Марлос, Мораес.
"Мариуполь", стартовый состав: Кудрик — Тищенко, Мамросенко, Чоботенко, Велев — Кулиев, Мишнев, Выскребенцев, Дмитриев, Горбунов — Плакса. Запасные: Гальчук, Потапов, Фурсенко.
Добрый вечер дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию матча 8-го тура УПЛ: "Шахтер" - "Мариуполь". Начало поединка - 19:00.
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Комментарии(5)
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Smersh (Днепродзержинск)
30.10.2020 в 19:31
Вот смотря этот пенальти... ну явно защитник хотел сыграть именно рукой... поднимает тупо руки выше напа, и видя что мяч летит в нее. просто не убирает... По-моему, товарищ получил указание заработать 11-метров в матче
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+1
-1
Golfik25 (Киев)
30.10.2020 в 19:20
Странно. 20 минута, а всё ещё 0-0. Где разгром? Или в перерыве в раздевалку к Мариуполю зайдут с деньгами?
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+1
-1
megrivan (Курячі Лози)
30.10.2020 в 19:03
Этот матч необходимо посмотреть! Это будет редкое зрелище, битва гигантов! Но меня волнует не результат матча, а как будет вести себя в конце матча футболист по фамилии Плакса?
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+2
-1
ulych (Запоріжжя)
30.10.2020 в 18:55
На заміні у Маріуполя 3 (три!!!!)та ще й один з них воротар! Ось які "геніальні" "халопи" Ахмєтхана! Бравісімо!!!
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+2
-2
avatar
Siren05 (Мариуполь)
30.10.2020 в 18:48
У ШД тоже полумолодёжный состав. Короче две молодёжки играют...
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+2
-1


Последние матчи
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Анонс матча Шахтер - ФК Мариуполь 30.10.2020, Премьер-лига

Противостояние между командой Шахтер (Донецк) и командой ФК Мариуполь (Мариуполь) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021.

Дата проведения матча: 30.10.2020
Время начала матча: 19:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Шахтер (Донецк) и командой ФК Мариуполь (Мариуполь):

Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение ФК Мариуполь и Шахтер в предыдущем футбольном матче 01.12.2019 закончилось со счетом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Шахтер - ФК Мариуполь можно посмотреть 30.10.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Шахтер - ФК Мариуполь, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Луиш Каштру

Предыдущий поединок команды Шахтер был сыгран против Интер - 27.10.2020, в рамках турнира Лига Чемпионов 2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: ФК Мариуполь (Мариуполь)
Год основания ФК Мариуполь (Мариуполь): 1960
Страна: Украина
Тренер: Остап Маркевич

Прошедший матч команды ФК Мариуполь был сыгран против Ингулец - 25.10.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Шахтер - ФК Мариуполь онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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