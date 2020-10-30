Шахтер - ФК Мариуполь онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Шахтер (Донецк) и командой ФК Мариуполь (Мариуполь) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021.
Дата проведения матча: 30.10.2020
Время начала матча: 19:00
История противостояний между Шахтер (Донецк) и командой ФК Мариуполь (Мариуполь):
Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение ФК Мариуполь и Шахтер в предыдущем футбольном матче 01.12.2019 закончилось со счетом: 1:1 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Луиш Каштру
Предыдущий поединок команды Шахтер был сыгран против Интер - 27.10.2020, в рамках турнира Лига Чемпионов 2021 и закончился ничьей.
Название: ФК Мариуполь (Мариуполь)
Год основания ФК Мариуполь (Мариуполь): 1960
Страна: Украина
Тренер: Остап Маркевич
Прошедший матч команды ФК Мариуполь был сыгран против Ингулец - 25.10.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился ничьей.
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