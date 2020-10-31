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Колос - Олимпик онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 31 октября 2020, 14:00 . Трансляция: Футбол 2
Рейтинг матча:
Колос
Ковалевка
0 - 2
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71'
Олимпик
Донецк
Ход матча
8' Евгений Задоя
62' Виталий Гаврыш
Кто победит?
7 Пользователей сделало свой выбор
Колос
57%
Ничья
29%
Олимпик
14%
Прогноз на матч
Личные встречи
Колос
2
Побед
5
Игр
2
Побед
Олимпик
Премьер-лига 2021
03.11.2019 - 19:30 Колос 1 - 2 Завершен Олимпик
Клубные товарищеские матчи 2019
13.10.2019 - 15:00 Олимпик 2 - 0 Завершен Колос
Премьер-лига 2019/2020
04.08.2019 - 17:00 Олимпик 0 - 1 Завершен Колос
Контрольные матчи 2017/2018
24.06.2017 - 17:30 Олимпик 0 - 1 Завершен Колос
Последние матчи - Колос
Премьер-лига 2021
25.10.2020 - 17:00 Колос 2 - 2 Завершен ФК Минай Н
Премьер-лига 2021
17.10.2020 - 19:30 Заря 1 - 1 Завершен Колос Н
Премьер-лига 2021
04.10.2020 - 19:30 Колос 1 - 0 Завершен ФК Мариуполь В
Кубок Украины 2021
30.09.2020 - 17:30 Прикарпатье 0 - 1 Завершен Колос В
Премьер-лига 2021
27.09.2020 - 19:30 Колос 0 - 0 Завершен Ингулец Н
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Последние матчи - Олимпик
Премьер-лига 2021
24.10.2020 - 17:00 Олимпик 0 - 2 Завершен Десна П
Премьер-лига 2021
18.10.2020 - 14:00 Олимпик 0 - 1 Завершен Ворскла П
Премьер-лига 2021
04.10.2020 - 14:00 Олимпик 3 - 2 Завершен ФК Александрия В
Премьер-лига 2021
27.09.2020 - 17:00 Шахтер 2 - 0 Завершен Олимпик П
Премьер-лига 2021
20.09.2020 - 14:00 Олимпик 3 - 0 Завершен ФК Минай В
Показать больше
Кто победит?
7 Пользователей сделало свой выбор
Колос
57%
Ничья
29%
Олимпик
14%
Главные события
Виталий Гаврыш
62'
Евгений Задоя
8'
Составы команд
Стартовый состав
  • 0
    Александр Черноморец
    Защитник
  • 0
    Виталий Гаврыш
    62
  • 0
    Евгений Задоя
    Полузащитник
    8
  • 0
    Евгений Морозко
    Нападающий
  • 0
    Денис Костышин
    Нападающий
  • 0
    Артём Кичак
    Вратарь
  • 0
    Андрей Цимбалюк
  • 0
    Игорь Снурницын
    Защитник
  • 0
    Павел Ксенз
    Полузащитник
  • 0
    Сергей Политыло
    Полузащитник
  • 0
    Тейшейра
    Полузащитник
  • 0
    Евгений Пасич
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 0
    Олег Ильин
    Полузащитник
  • 0
    Андрей Богданов
    Полузащитник
Тренеры
Трансляция
68'
Навес в штрафную коваливцив, но там нарушают правила олимпийцы
65'
Желтая карточка
Ильин (Колос) за симуляцию - арбитру нравится желтый цвет, всем подряд показывает карточки
64'
Желтая карточка
Драме (Олимпик) предупреждение
63'
Гоооол!!!
Шахаб с точки пробил уверенно и обыгрывает голкипера, который не угадал угол - 0:2.
62'
Желтая карточка
Виталий Гаврыш (Колос) наказал за фол
61'
Опасный момент
Пенальти заработал Шахаб, сбил его Гавриш
58'
Шахаб оказался на хорошей позиции и пробил на силу, голкипер спасает
57'
Замена
Селезнев (Колос) вышел вместо Исаенко, а Ильин заменил Дамфа
55'
Хозяева поля больше контролируют мяч, но контратаки гостей невероятно опасны
53'
Опасный момент
Ух, какой шанс у Олимпика! Шахаб мог пробить сам, но угол был острым, он отпасовал на Тейшейру, которого успел накрыть Кучерук и рукой выбил мяч
51'
Пас на Исаенко от Морозко не проходит, Кичак спокойно забирает мяч
49'
Морозко оказывают медпомощь после столкновения с Тейшейрой
47'
Колос продолжил атаковать и наседать на ворота Олимпика
Свисток
Игра продолжается
Свисток
Перерыв
45+2'
Офсайд
Навала на ворота Кичака завершилась без удара, Морозко оказался в офсайде
45'
Задоя пробивал - в защитника попал мяч, олимпийцы успевают блокировать почти все удары коваливцив
43'
Прострел в штрафную на Смирного, немного не успел форвард к мячу
41'
Бенито досталось в жесткой силовой борьбе с Данфа, необходима помощь игроку Олимпика
39'
Смирный обыграл Ксенза и пробил - не получился удар, свалился мяч с ноги
38'
Офсайд
Скоростная интересная атака Колоса завершилась тем, что Кравченко оказался во вне игры
36'
Пас пяткой Морозко разогнал хорошую атаку у коваливцив, но затем последовал неудачный навес от Кравченко
34'
Уголовой
Угловой разыграли хозяева, навес в штрафную и Костышин пробил головой, далековато от ворот
33'
Колос долго разыгрывает мяч перед штрафной соперника, затем Задоя решился пробить на силу, Кичак отбил мяч, но не решился зафиксировать его в руках
30'
Уголовой
Тейшейра навесил с корнера, ничего опасного - мяч попал в руки к Кучеруку
29'
На встречных курсах идет игра, высокие скорости. Колос больше атакует, Олимпик старается воспользоваться свободными зонами
26'
Желтая карточка
Данфа (Колос) сбил Ксенза и получил заслуженную желтую. Арбитр даже обратился к ВАР, не показать ли красную
24'
Уголовой
Навес со штрафного к воротам Олимпика, отбились гости, но затем с углового еще более опасный навес. Серьезное давление на ворота Кичака
21'
Смирный наносил хороший удар с отскоком от земли, Кичак все контролирует
20'
Желтая карточка
Бабенко нарушает правила в атаке против Задои, еще и горчичник ему показал арбитр
18'
Гоооол!!!
Бенито вышел один на один с голкипером и пробил ему между ног - 0:1. Олимпик воспользовался грубой ошибкой в обороне Колоса.
16'
Емец навешивал с фланга и мяч вышел за пределы поля
15'
Желтая карточка
Бенито ударил сзади по ногам соперника
13'
Теперь Тейшейра прострелил с фланга и попал в сетку с внешней стороны - много брака в дебюте у Олимпика
11'
Офсайд
Потенциально перспективная атака олимпийцев завершилась офсайдом у Тейшейры
9'
Опасный момент
Первый отличный момент у гостей - Цимбалюк пробивал под перекладину, голкипер справляется
8'
Желтая карточка
Евгений Задоя (Колос) слишком грубо остановил контратаку Олимпика
7'
Уголовой
Хороший стандарт разыграли хозяева, в штрафной дончане вынесли мяч только с третьей попытки
6'
Большими силами атакует Колос, еще один удар Костышина заблокировали защитники
4'
Опасный момент
А вот это уже опасно. Костышин пробивал головой после навеса с корнера, Кичак достал мяч в самом углу
2'
Задоя наносил первый удар в игре - выше ворот
1'
Офсайд
Сразу вне игры у дончан
Свисток
Матч начался
Колос: 31. Кучерук, 15. Черноморец, 29. Емец, 8. Смирный, 13. Гавриш, 23. Кравченко, 99. Задоя, 10. Морозко, 19. Исаенко, 22. Костышин, 94. Данфа
Запасные: 71. Кучеренко, 21. Новак Е., 24. Зозуля А., 48. Ореховский, 69. Ильин, 90. Богданов, 7. Лысенко, 9. Антюх, 11. Селезнев
Олимпик: 1. Кичак, 6. Драме, 44. Цымбалюк, 74. Снурницын, 11. Ксёнз, 20. Бабенко, 42. Пасич, 89. Политыло, 8. Захеди, 19. Тейшейра, 22. Муива
Запасные: 12. Алими Б-м, 4. Гришко, 5. Аблитаров, 7. Чогадзе, 14. Романовский, 18. Альваренга, 9. Завийский, 33. Каргбо, 77. Кириленко
Добрый день, дорогие друзья, Вашему вниманию предлагается текстовая онлайн трансляция матча 8-го тура УПЛ Колос - Олимпик.
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Анонс матча Колос - Олимпик 31.10.2020, Премьер-лига

Поединок между командой Колос (Ковалевка) и командой Олимпик (Донецк) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021.

Дата проведения матча: 31.10.2020
Время начала матча: 14:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Колос (Ковалевка) и командой Олимпик (Донецк):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Олимпик, тогда как команда Колос осталась с поражением. Столкновение Колос и Олимпик в предыдущем футбольном матче 03.11.2019 закончилось с таким счетом: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Колос - Олимпик можно посмотреть 31.10.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Колос - Олимпик, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Колос (Ковалевка)
Год основания Колос (Ковалевка): 2012
Страна: Украина
Тренер: Руслан Костышин

Предыдущий поединок команды Колос был сыгран против ФК Минай - 25.10.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Олимпик (Донецк)
Год основания Олимпик (Донецк): 2001
Страна: Украина
Тренер: Игорь Климовский

Предыдущий поединок команды Олимпик был сыгран против Десна - 24.10.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Десна.

Следите за результатами матча Колос - Олимпик онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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