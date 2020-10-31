Колос - Олимпик онлайн трансляция матча

Поединок между командой Колос (Ковалевка) и командой Олимпик (Донецк) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021.
Дата проведения матча: 31.10.2020
Время начала матча: 14:00
История противостояний между командами Колос (Ковалевка) и командой Олимпик (Донецк):
Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Олимпик, тогда как команда Колос осталась с поражением. Столкновение Колос и Олимпик в предыдущем футбольном матче 03.11.2019 закончилось с таким счетом: 1:2 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Колос (Ковалевка)
Год основания Колос (Ковалевка): 2012
Страна: Украина
Тренер: Руслан Костышин
Предыдущий поединок команды Колос был сыгран против ФК Минай - 25.10.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился ничьей.
Название: Олимпик (Донецк)
Год основания Олимпик (Донецк): 2001
Страна: Украина
Тренер: Игорь Климовский
Предыдущий поединок команды Олимпик был сыгран против Десна - 24.10.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Десна.
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