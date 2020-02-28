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СК Днепр-1 - Динамо онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 31 октября 2020, 19:30 . Трансляция: 2+2
Рейтинг матча:
СК Днепр-1
Днепр
1 - 1
Обновить
41'
Динамо
Киев
Ход матча
Кто победит?
48 Пользователей сделало свой выбор
СК Днепр-1
19%
Ничья
17%
Динамо
65%
Личные встречи
СК Днепр-1
1
Побед
3
Игр
2
Побед
Динамо
Премьер-лига 2021
28.02.2020 - 19:00 СК Днепр-1 3 - 1 Завершен Динамо
Премьер-лига 2019/2020
29.09.2019 - 17:00 Динамо 2 - 0 Завершен СК Днепр-1
Кубок Украины 2017/2018
18.04.2018 - 19:00 СК Днепр-1 1 - 4 Завершен Динамо
Последние матчи - СК Днепр-1
Премьер-лига 2021
24.10.2020 - 19:30 ФК Львов 1 - 3 Завершен СК Днепр-1 В
Премьер-лига 2021
18.10.2020 - 19:30 СК Днепр-1 2 - 0 Завершен Десна В
Премьер-лига 2021
03.10.2020 - 14:00 СК Днепр-1 2 - 2 Завершен Ворскла Н
Кубок Украины 2021
30.09.2020 - 14:00 Горняк-Спорт 3 - 5 Завершен СК Днепр-1 В
Премьер-лига 2021
26.09.2020 - 19:30 ФК Александрия 4 - 1 Завершен СК Днепр-1 П
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Последние матчи - Динамо
Лига Чемпионов 2021
28.10.2020 - 22:00 Ференцварош 2 - 2 Завершен Динамо Н
Премьер-лига 2021
24.10.2020 - 17:00 Динамо 1 - 0 Завершен ФК Александрия В
Лига Чемпионов 2019/2020
20.10.2020 - 19:55 Динамо 0 - 2 Завершен "Ювентус" П
Премьер-лига 2021
17.10.2020 - 17:00 Рух 0 - 2 Завершен Динамо В
Премьер-лига 2021
04.10.2020 - 17:00 Динамо 1 - 1 Завершен Заря Н
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
48 Пользователей сделало свой выбор
СК Днепр-1
19%
Ничья
17%
Динамо
65%
Составы команд
Стартовый состав
  • 15
    Сергей Логинов
    Полузащитник
  • 8
    Игорь Когут
    Полузащитник
  • 29
    Александр Назаренко
    Полузащитник
  • 94
    Томаш Кендзера
    Защитник
  • 7
    Беньямин Вербич
    Полузащитник
  • 29
    Виталий Буяльский
    Полузащитник
  • 15
    Виктор Цыганков
    Полузащитник
  • 18
    Александр Андриевский
    Полузащитник
  • 8
    Владимир Шепелев
    Полузащитник
  • 20
    Александр Караваев
    Нападающий
  • 4
    Горан Попов
    Защитник
  • 25
    Zabarnyi I.
  • 89
    Владислав Супряга
    Нападающий
Запасные игроки
Тренеры
Трансляция
34'
Гоооол!!!
Цыганков навесил с правого фланга! Адамюк головой срезал мяч в свои ворота! 1:1!
34'
Опасный момент
Цыганков собрал на себе троих защитников. Прострел на Супрягу! Владислав пробил с 5-ти метров! Нет гола!
32'
Удар от Андриевского со средней дистанции! Мимо створа.
29'
Опасный момент
Андриевский пробил с 16-ти метров! Выше ворот летит сфера!
26'
Нет пенальти. Играем дальше.
25'
Цыганков падает в чужой штрафной! Арбитр остановил встречу.
22'
Гоооол!!!
Назаренко принял мяч после передачи партнера и пробил с правого края штрафной! Великолепный гол! Без шансов для Нещерета! 1:0!
18'
Мяч находится в центре поля. Моментов не наблюдается.
15'
Защитники "Динамо" перепасовываются между собой и выбирают направление таки. "Днепр" ждет ошибки соперника.
12'
Инфо
Владение мячом - 51%/49% в пользу "Динамо".
8'
"Днепр" катает мяч на своей половине. Без прессинга со стороны киевлян.
6'
"Динамо" владеет мячом на чужой половине. Моментов нет.
3'
Цыганков сместился с правого фланга в центр, но далее обострить не смог. Мяч перехвачен.
1'
Свисток
Матч начался!
Главный арбитр встречи: Дмитрий Кривушкин.
"Днепр", стартовый состав: Сарнавский — Адамюк, Игнатенко, Логинов, Цуриков — Ди Франко, Пихаленок — Тейлор, Когут, Назаренко — Довбик. Запасные: Юрчук, Сафронов, Коркишко, Ярмолюк, Кравченко, Сваток, Чичиков, Батагов, Хобленко.
"Динамо", стартовый состав: Нещерет — Кендзера, Забарный, Попов, Караваев — Андриевский, Шепелев — Цыганков, Буяльский, Вербич — Супряга. Запасные: Моргун, Сидорчук, Бэлуцэ, Шабанов, Де Пена, Леднев, Гармаш, Родригес, Дуэлунд.
Добрый вечер дорогие друзья! UA-Футбол представляет вам текстовую онлайн-трансляцию матча 8-го тура УПЛ: "Днепр-1" - "Динамо". Начало поединка - 19:30.
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Комментарии(1)
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Ігор Холост (Львов)
31.10.2020 в 20:01
Караваєв то є щось з чимось
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Анонс матча СК Днепр-1 - Динамо 31.10.2020, Премьер-лига

Матч между командой СК Днепр-1 (Днепр) и командой Динамо (Киев) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021.

Дата проведения матча: 31.10.2020
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами СК Днепр-1 (Днепр) и командой Динамо (Киев):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу СК Днепр-1, тогда как команда Динамо осталась с поражением. Столкновение СК Днепр-1 и Динамо в предыдущем футбольном матче 28.02.2020 закончилось с такими результатами: 3:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча СК Днепр-1 - Динамо можно посмотреть 31.10.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча СК Днепр-1 - Динамо, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: СК Днепр-1 (Днепр)
Год основания СК Днепр-1 (Днепр): 2017
Страна: Украина
Тренер: Дмитрий Михайленко

Предыдущий поединок команды СК Днепр-1 был сыгран против ФК Львов - 24.10.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился победой команды СК Днепр-1.

Команда гостей

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Прошедший матч команды Динамо был сыгран против Ференцварош - 28.10.2020, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2021 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча СК Днепр-1 - Динамо онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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