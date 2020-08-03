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ФК Минай - Рух онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 01 ноября 2020, 14:00 . Трансляция: Футбол 1
Рейтинг матча:
ФК Минай
Минай
0 - 0
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77'
Рух
Львов
Ход матча
Кто победит?
37 Пользователей сделало свой выбор
ФК Минай
49%
Ничья
22%
Рух
30%
Личные встречи
ФК Минай
0
Побед
2
Игр
1
Побед
Рух
Первая лига 2019/2020
03.08.2020 - 19:00 Рух 1 - 0 Завершен ФК Минай
Первая лига 2019/2020
12.10.2019 - 15:00 ФК Минай 1 - 1 Завершен Рух
Последние матчи - ФК Минай
Премьер-лига 2021
25.10.2020 - 17:00 Колос 2 - 2 Завершен ФК Минай Н
Премьер-лига 2021
17.10.2020 - 14:00 ФК Минай 0 - 1 Завершен ФК Мариуполь П
Премьер-лига 2021
03.10.2020 - 19:30 Ингулец 1 - 1 Завершен ФК Минай Н
Кубок Украины 2021
30.09.2020 - 15:00 Полесье 1 - 2 Завершен ФК Минай В
Премьер-лига 2021
26.09.2020 - 14:00 ФК Минай 0 - 4 Завершен Динамо П
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Последние матчи - Рух
Премьер-лига 2021
25.10.2020 - 19:30 Заря 4 - 0 Завершен Рух П
Премьер-лига 2021
17.10.2020 - 17:00 Рух 0 - 2 Завершен Динамо П
Премьер-лига 2021
03.10.2020 - 17:00 Рух 0 - 0 Завершен ФК Львов Н
Кубок Украины 2021
30.09.2020 - 17:00 Десна 2 - 1 Завершен Рух П
Премьер-лига 2021
27.09.2020 - 19:30 Десна 3 - 1 Завершен Рух П
Показать больше
Кто победит?
37 Пользователей сделало свой выбор
ФК Минай
49%
Ничья
22%
Рух
30%
Составы команд
7
Анатолий Нуриев
30
Юрий Копина
Стартовый состав
  • 7
    Анатолий Нуриев
    Нападающий
  • 20
    Василий Пиняшко
  • 30
    Юрий Копина
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 21
    Алексей Шпак
    Полузащитник
  • 4
    Игорь Дуць
    Защитник
Тренеры
Трансляция
75'
Минай перешел на чужую в полной мере.
72'
Бойук прорывался по левому флангу, но его движение остановил Лопыренок.
70'
Опасный момент
Кожанов запустил мяч ударом из полукруга у штрафной над левой девяткой!
69'
Попович сумел перехватить подачу штрафного с правого фланга.
67'
Желтая карточка
Кухаревич успел протолкнуть мяч на левом фланге контратаки, но в него тут же влетел в подкате Лопыренок.
64'
Стаменкович блокировал прострел с правого фланга.
63'
Простреливал с правого фланга Кожанов, Бандура сыграл на перехвате неуверенно, однако затем в него врезался Пиняшко.
61'
Опасный момент
Попович заблокировал попытку Кухаревича завершить рывок в левый фланг штрафной ударом в ближний угол.
61'
Замена
А Кожанов сменил Пиняшко.
61'
Замена
Маембе был заменен на Маткобожика.
58'
Опасный момент
ГОЛ?! НЕТ?! Подача со штрафного на правом фланге пришла во вратарскую, где Стаменкович рукой переправил мяч в сетку. "Марадоны" не будет. Монзуль все видела.
57'
Желтая карточка
Снижко приобнял за талию рвавшегося по правому флангу Бойчука.
55'
Уголовой
Фол в атаке в чужой штрафной со стороны Меличенко. Игра рукой при подаче с углового на левом фланге.
53'
Кныш выпустил мяч за пределы поля в левом фланге атаки.
50'
Лопыренок оступился на ровном месте в своей штрафной, но партнера от рывка Кухаревича подстраховал Сакив.
49'
Сакив не смог поймать мяч на ногу за пределами штрафной должным образом, поэтому его удар пришелся далеко за ворота.
47'
Лопыренок сумел перевести мяч на угловой из борьбы против соперника в своей штрафной.
46'
Замена
Дуць вышел на поле после перерыва вместо Парамонова.
Свисток
Второй тайм начался!
Свисток
Перерыв. 0:0 в нашем матче по итогам первой половины.
45'
Инфо
Следующий тройной свисток арбитра прозвучит, по меньшей мере, через 2 мин.
45'
Бойчук поймал на рывке Ткачука в центре поля, после чего соперник сбил его с ног.
43'
Кухарук отмахнулся от Сакива у чужой штрафной.
43'
Вернулись в игру. Рух атакует, пока соперники не в полном составе.
41'
Желтая карточка
Желтая для Меличенко уже в руках Монзуль, но игрок лежит на газоне.
40'
Меличенко прокатился на спине у Рунича в центре поля. Грубый фол, а потом и сам нарушавший рухнул на газон.
39'
Потеря со второго на третий пас в центре поля от обеих команд.
38'
Отмашка от Нуриева в верховой борьбе на половине поля соперников против Климчука.
36'
Подачей с правого фланга Климчук отправил мяч точно в руки Поповичу.
33'
Сакив пробил неопасно, но Бандура все равно решил переводить мяч на угловой.
33'
Штрафной для Миная правом полуфланге.
31'
В руку мяч попал Руничу, который блокировал подачу Меличенко в правого фланга.
30'
Пошел толкаться Нуриев в чужой штрафной, после скидки мяча от Шиндера, но так и не пробил по воротам.
28'
Подняли на ноги голкипера Руха представители медперсонала.
27'
Шиндер налетел на Бандуру в борьбе за верховой мяч в чужой вратарской.
25'
Насыпали Руничу со скамейки за неудачный прием мяча. Цензурных слов в этом спиче не было, поэтому и приводить нечего.
23'
Заброс со своей половины от Снижко оказался слишком сильным для Нуриева.
21'
Высокая подач с правого фланга от Рунича в контратаке пришлась за лицевую.
19'
Минай переместился на чужую половину поля, но не может доставить мяч в штрафную.
17'
Ткачук головой завершал подачу штрафного с правого фланга, но лишь парашютом направил мяч в руки Бандуре.
15'
Сакив хорошо вбросил аут в чужую штрафную с левого фланга, но форварды не смогли зацепиться.
13'
Фол в борьбе за мяч на левом фланге атаки со стороны Бойчука против поставившего спину Меличенко.
11'
Парамонов на ближней штанге перехватил прострел с правого фланга от Меличенко.
9'
Кухарук был сбит у технической зоны фолом со спины от Рунича.
8'
Несколько сбросили темп команды. Игра в центре поля.
5'
Зацепился за мяч на чужой половине Федорчук, но Монзуль зафиксировала у него фол в партере при борьбе за мяч.
3'
Опасный момент
Маембе получил пас Кныша в правом фланге штрафной, после чего пробил низом в ближний. Рядом! Да и Бандура закрывал.
2'
Минай начал с активной перепасовки у центра поля. Кобин говорил, что это матч за "9 очков" для его команды.
1'
Снижко в центре поля сбил Кухарука.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Герета, Дуць, И. Бойчук, Кондраков, Литвиненко, Калюжный, Харжевский, Козловский, Притула.
Рух: Бандура — Б. Бойчук, Стаменкович, Парамонов, Глига — Копина, Федорчук — Климчук, Кухарук, Рунич — Кухаревич.
Запасные: Каниболоцкий, Матич, Ахмедзаде, Маткобожик, Шпак, Кожанов, Хахлев, Павлиш, Малепе.
Минай: Попович — Меличенко, Лопыренок, Сакив — Маембе, Снижко, Ткачук, Кныш – Нуриев, Шиндер, Пиняшко.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Екатерина Монзуль (Харьков, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 8-го тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона "Авангард" (Ужгород, Украина) сыграют закарпатский Минай и львовский Рух.
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Анонс матча ФК Минай - Рух 01.11.2020, Премьер-лига

Противостояние между командой ФК Минай (Минай) и командой Рух (Львов) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021.

Дата проведения матча: 01.11.2020
Время начала матча: 14:00

История предыдущих матчей

История противостояний между ФК Минай (Минай) и командой Рух (Львов):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Рух, тогда как команда ФК Минай осталась с поражением. Столкновение Рух и ФК Минай в предыдущем футбольном матче 03.08.2020 закончилось с таким счетом: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча ФК Минай - Рух можно посмотреть 01.11.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча ФК Минай - Рух, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Минай (Минай)
Год основания ФК Минай (Минай): 2015
Страна: Украина
Тренер: Василий Кобин

Предыдущий поединок команды ФК Минай был сыгран против Колос - 25.10.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Рух (Львов)
Год основания Рух (Львов): 2003
Страна: Украина
Тренер: Иван Федык

Прошедший поединок команды Рух был сыгран против Заря - 25.10.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Заря.

Следите за результатами матча ФК Минай - Рух онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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