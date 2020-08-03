ФК Минай - Рух онлайн трансляция матча

Противостояние между командой ФК Минай (Минай) и командой Рух (Львов) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021.
Дата проведения матча: 01.11.2020
Время начала матча: 14:00
История противостояний между ФК Минай (Минай) и командой Рух (Львов):
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Рух, тогда как команда ФК Минай осталась с поражением. Столкновение Рух и ФК Минай в предыдущем футбольном матче 03.08.2020 закончилось с таким счетом: 1:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: ФК Минай (Минай)
Год основания ФК Минай (Минай): 2015
Страна: Украина
Тренер: Василий Кобин
Предыдущий поединок команды ФК Минай был сыгран против Колос - 25.10.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился ничьей.
Название: Рух (Львов)
Год основания Рух (Львов): 2003
Страна: Украина
Тренер: Иван Федык
Прошедший поединок команды Рух был сыгран против Заря - 25.10.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Заря.
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