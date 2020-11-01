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Ингулец - Заря онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 01 ноября 2020, 19:30 . Трансляция: Футбол 1
Рейтинг матча:
Ингулец
Петрово
1 - 1
Обновить
90'+3
Заря
Луганск
Ход матча
Кто победит?
47 Пользователей сделало свой выбор
Ингулец
23%
Ничья
28%
Заря
49%
Прогноз на матч
Личные встречи
Ингулец
1
Побед
1
Игр
0
Побед
Заря
Кубок Украины 2018
17.04.2019 - 16:00 Ингулец 2 - 1 Завершен Заря
Последние матчи - Ингулец
Премьер-лига 2021
25.10.2020 - 14:00 Ингулец 1 - 1 Завершен ФК Мариуполь Н
Премьер-лига 2021
18.10.2020 - 17:00 ФК Александрия 4 - 3 Завершен Ингулец П
Премьер-лига 2021
03.10.2020 - 19:30 Ингулец 1 - 1 Завершен ФК Минай Н
Кубок Украины 2021
30.09.2020 - 18:30 ФК Александрия 4 - 1 Завершен Ингулец П
Премьер-лига 2021
27.09.2020 - 19:30 Колос 0 - 0 Завершен Ингулец Н
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Последние матчи - Заря
Лига Европы 2019/2020
29.10.2020 - 19:55 Заря 1 - 2 Завершен Брага П
Премьер-лига 2021
25.10.2020 - 19:30 Заря 4 - 0 Завершен Рух В
Лига Европы 2019/2020
22.10.2020 - 22:00 Лестер Сити 3 - 0 Завершен Заря П
Премьер-лига 2021
17.10.2020 - 19:30 Заря 1 - 1 Завершен Колос Н
Премьер-лига 2021
04.10.2020 - 17:00 Динамо 1 - 1 Завершен Заря Н
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Новости команд
Кто победит?
47 Пользователей сделало свой выбор
Ингулец
23%
Ничья
28%
Заря
49%
Трансляция
90'
Инфо
Рефери компенсирует 6 минут ко времени матча.
89'
Желтая карточка
Желтая для Вернидуба за фол на своей половине поля.
88'
Юрченко фолит в атаке против Балана, штрафной.
86'
Уголовой
Угловой для Зари, подача, Шуст кулаком выносит мяч.
84'
Опасный момент
Кочергин пробивал в нижний угол ворот Шуста, но выстрел был заблокирован.
83'
Офсайд
Гладкий залез в оффсайд, стандарт для Ингульца.
82'
Сайядманеш разу же фолит в атаке, штрафной.
81'
Замена
Замена у Зари: вместо Кабаева на поле вышел Сайядманеш.
80'
Желтая карточка
Желтая для Запорожца за срыв контратаки и фол против Циганикса.
79'
Циганис играет рукой в атаке, штрафной.
77'
Штрафной для хозяев, подача во вратарскую Шевченко, защита выносит мяч.
75'
Гоооол!!!
Со второй попытки Юрченко все таки переиграл голкипера Ингульца, ровно.
74'
Опасный момент
Юрченко пробивает в левый от голкипера угол, Шуст спас. Но... После просморта VAR рефери просит перебить 11-метровый.
73'
Желтая карточка
Желтая для Кучеренко.
72'
Опасный момент
Интересно... После просмотра VAR оффсайд отменили, а заффиксировали фол Кучеренко в собственной штрафной проти Иванисени, пенальти.
70'
Офсайд
Навес со стандарта, оффсайд у Гладкого.
69'
Желтая карточка
Желтая для Квасного за фол против Назарины, штрафной.
67'
Замена
Замена у Зари: вместо Руфати на поле вышел Назарина.
65'
Замена
Замена у Ингульца: вместо Мкомолы на поле вышел Сичинава.
64'
Гоооол!!!
Янаков пробивает и отправляет мяч в ближний верхний от голкипера угол, у Шевченко было мало шансов.
63'
Желтая карточка
Желтая для Иванисени за фол возле собственных ворот, хороший стандарт для хозяев.
61'
Штрафной для Зари, розыгрыш, Кабаев вошел с мячем во вратарскую соперника, Балан в подкате вынес мяч.
60'
Руфати делает навес с правого фланга, но слишком высоко и без адресата.
58'
Опасный момент
Удар с далека от Бартуловича, мяч летит рядом со штангой.
56'
Подача с левого фланга в штрафную Ингульца от Кочергина, головой пробивает Гладкий, но мимо.
55'
Кочергин отправлял пас на ход Гладкому, но защитник соперника перехватил круголого в центре поля.
53'
Опасный момент
Балан прорвался с правого фланга в штрафную оппонента, пробил, мяч полетел выше ворот Зари.
52'
Уголовой
Угловой для хозяев, подача в штрафную Шевченко, защита вынесла мяч.
50'
Рефери проводит воспитательный разговор с Коваленко и Вернидубом.
48'
Балан простреливал во вратарскую соперника с правого фланга, защитник вынес мяч.
46'
Замена
Замена у Ингульца: вместо Коваленко на поле вышел Янаков.
46'
Свисток
Второй тайм начался!
45'
Свисток
Первый тайм завершен!
45'
Инфо
Рефери компенсирует 1 минуту ко времени первого тайма.
45'
Желтая карточка
Желтая для Коваленко за фол в атаке, штрафной.
44'
Уголовой
Кочергин отдал хорощий пас на Хомченовского во вратарской соперника, тот пробил, но после блокировки мяч вышел на угловой, который опасностью не завершился.
43'
Кучеренко фолит в атаке против Кочергина, штрафной.
41'
Офсайд
Циганикс навесил с левого фланга, Гладкий головой отправляет мяч в сетку ворот соперника, но после просмотра VAR рефери отменяет взятие ворот, оффсайд.
39'
Уголовой
Угловой для хозяев, подача, защита вынесла мяч, на добивании Квасный, но высоко и не точно.
38'
Запорожец прямой ногой сфолил проти Кочергина в центре поля, штрафной.
36'
Кабаев оформил навес практически от угловой отметки, но вратарь соперника сыграл на выходе и забрал круглого.
34'
Циганикс подал с левого фланга, Вернидуб во вратарской соперника пробил головой, но мяч полетел выше рамки Шуста.
32'
Опасный момент
Балан зарабатывает штрафной для своей команды, Бартулович пробивает, мяч от перекладины выходит за пределы поля, от ворот.
31'
Запорожец фолит в центре поля против Вернедуба, стандарт.
29'
Прострел от Руфати с левого фланга, в штрафной соперника никого из парнтеров не оказалось.
27'
Желтая карточка
Фол в центре поля против Гладкого со стороны Семенко и желтая для него, штрафной.
25'
Замена
Замена у Ингульца: вместо Лупашко на поле вышел Кучеренко.
24'
Лупашко скорее всего понадобится замена, лежит он на газоне.
23'
Руфати хотел выпустить Кабаева на рандеву с голкипером, но слишком сильный отдал пас.
21'
Опасный момент
Лупашко пробивает низом с линии вратарской соперника, мяч пролетает вблизи рамки Шевченко.
19'
Квасный пытался отдать пас со своей половины поля вперед, но Руфати подставил ногу и мяч вылетел в аут.
17'
Руфати с правого фланга делает подачу во вратарскую Ингульца на Юрченко, но тот не сумел остановить круглого.
15'
Вернидуб сфолил в центре поля против Козака, стандарт.
13'
Опасный момент
Хомченовский навесил с левого фланга, Кочергин пробивает слету, но мяч летит выше рамки ворот Шуста.
12'
Уголовой
Очередной корнер для Ингульца, подача, Семенко фолит в атаке, штрафной.
11'
Уголовой
Угловой для хозяев, навес, защитник головой вынес мяч.
9'
Коваленко и Руфати боролись на левом фланге, в итоге аут для Зари.
7'
Уголовой
Еще один корнер для луганчан, снова навес, теперь Шуст кулаками выбивает.
6'
Уголовой
Хомченовский зарабатывает угловой для своей команды, подача от Юрченко, защитник соперника вынес мяч.
4'
Еще одна подача справа от Руфати, и снова в руки Шуста.
2'
Руфати навесил во вратарскую Шуста, голкипер без проблем забрал мяч.
1'
Свисток
Матч начался!
Инфо
Стартовый состав (Заря): Шевченко (кап), Абу Ханна, Вернидуб, Гладкий, Иванисеня, Кабаев, Кочергин, Руфати, Хомченовский, Циганикс, Юрченко.
Инфо
Стартовый состав (Ингулец): Шуст, Лупашко (кап), Мкомола, Балан, Бартулович, Запорожец, Квасный, Каваленко, Ковалев, Козак, Семенко.
Инфо
Добрый вечер, друзья! Вашему вниманию текстовая трансляция матча 8 тура украинской Премьер-Лиги между командами Ингулец и Заря.
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Комментарии(2)
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Hugo64 (PARIS)
01.11.2020 в 20:21
какая то беззубая игра-
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Ігор Холост (Львов)
01.11.2020 в 20:16
Зоря далі за своє
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Анонс матча Ингулец - Заря 01.11.2020, Премьер-лига

Поединок между командой Ингулец (Петрово) и командой Заря (Луганск) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021.

Дата проведения матча: 01.11.2020
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между Ингулец (Петрово) и командой Заря (Луганск):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Ингулец, тогда как команда Заря осталась с поражением. Столкновение Ингулец и Заря в предыдущем футбольном матче 17.04.2019 закончилось с такими результатами: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Ингулец - Заря можно посмотреть 01.11.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Ингулец - Заря, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Ингулец (Петрово)
Год основания Ингулец (Петрово): 2013
Страна: Украина
Тренер: Сергей Лавриненко

Предыдущий поединок команды Ингулец был сыгран против ФК Мариуполь - 25.10.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Заря (Луганск)
Год основания Заря (Луганск): 1923
Страна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник

Предыдущий поединок команды Заря был сыгран против Брага - 29.10.2020, в рамках чемпионата Лига Европы 2019/2020 и закончился победой команды Брага.

Следите за результатами матча Ингулец - Заря онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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