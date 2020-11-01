Ингулец - Заря онлайн трансляция матча

Поединок между командой Ингулец (Петрово) и командой Заря (Луганск) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021.
Дата проведения матча: 01.11.2020
Время начала матча: 19:30
История противостояний между Ингулец (Петрово) и командой Заря (Луганск):
Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Ингулец, тогда как команда Заря осталась с поражением. Столкновение Ингулец и Заря в предыдущем футбольном матче 17.04.2019 закончилось с такими результатами: 2:1 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Ингулец (Петрово)
Год основания Ингулец (Петрово): 2013
Страна: Украина
Тренер: Сергей Лавриненко
Предыдущий поединок команды Ингулец был сыгран против ФК Мариуполь - 25.10.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился ничьей.
Название: Заря (Луганск)
Год основания Заря (Луганск): 1923
Страна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник
Предыдущий поединок команды Заря был сыгран против Брага - 29.10.2020, в рамках чемпионата Лига Европы 2019/2020 и закончился победой команды Брага.
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