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Челси - "Тоттенхэм" онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 29 ноября 2020, 18:30 - Стэмфорд Бридж
Главный судья: Пол Тирни (Англия)
Рейтинг матча:
Челси
Лондон
До начала
00 : 00 : 00
"Тоттенхэм"
Лондон
Кто победит?
7 Пользователей сделало свой выбор
Челси
29%
Ничья
43%
"Тоттенхэм"
29%
П1: 2.08 Х: 3.8 П2: 3.66 ТБ 2: 26 ТМ 2: 1.01
Интересные факты
  • Chelsea are undefeated in 25 of their last 26 home matches against Tottenham in all competitions.
  • Chelsea have won 8 of their last 10 home matches (Premier League).
  • Chelsea have scored at least 2 goals in 10 of their last 11 home matches against Tottenham in all competitions.
  • Chelsea have scored at least 3 goals in their last 3 home matches (Premier League).
  • Команда Тоттенхэм Хотспур выиграла в последних 4 гостевых матчах
  • Команда Челси выигрывала оба тайма и основное время в последних 3 матчах во всех соревнованиях против команды Саутгемптон
  • Команда Челси имела тотал голов больше 2.5 в 6 из 7 последних домашних матчей против команды Тоттенхэм Хотспур
  • There have been over 2.5 goals scored in Chelsea's last 3 home games (Premier League).
Личные встречи
Челси
11
Побед
22
Игр
5
Побед
"Тоттенхэм"
Чемпионат Англии 2019/2020
22.02.2020 - 14:30 Челси 2 - 1 Завершен "Тоттенхэм"
Чемпионат Англии 2019/2020
22.12.2019 - 18:30 "Тоттенхэм" 0 - 2 Завершен Челси
Чемпионат Англии 2018
27.02.2019 - 22:00 Челси 2 - 0 Завершен "Тоттенхэм"
Кубок Лиги Англия 2018
24.01.2019 - 21:45 Челси 2 - 1 Завершен "Тоттенхэм"
Последние матчи - Челси
Лига Чемпионов 2020/2021
24.11.2020 - 19:55 Ренн 1 - 2 Завершен Челси В
Чемпионат Англии 2019/2020
21.11.2020 - 15:15 Ньюкасл 0 - 2 Завершен Челси В
Чемпионат Англии 2019/2020
07.11.2020 - 19:15 Челси 4 - 1 Завершен "Шеффилд Юнайтед" В
Лига Чемпионов 2021
04.11.2020 - 22:00 Челси 3 - 0 Завершен Ренн В
Чемпионат Англии 2019/2020
31.10.2020 - 17:45 "Бернли" 0 - 3 Завершен Челси В
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Последние матчи - "Тоттенхэм"
Лига Европы 2020/2021
26.11.2020 - 22:00 "Тоттенхэм" 4 - 0 Завершен Лудогорец В
Чемпионат Англии 2019/2020
21.11.2020 - 19:30 "Тоттенхэм" 2 - 0 Завершен "Манчестер Сити" В
Чемпионат Англии 2019/2020
08.11.2020 - 13:45 Вест Бромвич Альбион 0 - 1 Завершен "Тоттенхэм" В
Лига Европы 2019/2020
05.11.2020 - 19:45 Лудогорец 1 - 3 Завершен "Тоттенхэм" В
Чемпионат Англии 2019/2020
01.11.2020 - 21:30 "Тоттенхэм" 2 - 1 Завершен Брайтон энд Хоув Альбион В
Показать больше
Кто победит?
7 Пользователей сделало свой выбор
Челси
29%
Ничья
43%
"Тоттенхэм"
29%
П1: 2.08 Х: 3.8 П2: 3.66 ТБ 2: 26 ТМ 2: 1.01
Составы команд
0
Mendy E. (В
0
James Reece
0
Зума Курт
0
Силва Тьяго
0
Бенджамин Чилвел
0
Матео Ковачич
0
Нголо Канте
0
Mount Mason
0
Хаким Зийех
0
Тамми Абрахам
0
Верне Т.
0
Уго Льорис
0
Серж Орье
0
Rodon Джо
0
Эрик Дайер
0
Родригес Серхио Регульон
0
Мусса Сиссоко
0
Хейбьерг Пьер
0
Бергвейн Стивен
0
Ndombele T.
0
Сон Хин Мин
0
Харри Кейн
Стартовый состав
  • 0
    Хаким Зийех
  • 0
    Тамми Абрахам
  • 0
    Верне Т.
  • 0
    Матео Ковачич
    Полузащитник
  • 0
    Нголо Канте
  • 0
    Mount Mason
  • 0
    James Reece
  • 0
    Зума Курт
  • 0
    Силва Тьяго
  • 0
    Бенджамин Чилвел
    Защитник
  • 0
    Mendy E. (В
  • 0
    Харри Кейн
    Нападающий
  • 0
    Бергвейн Стивен
  • 0
    Ndombele T.
  • 0
    Сон Хин Мин
    Нападающий
  • 0
    Мусса Сиссоко
    Полузащитник
  • 0
    Хейбьерг Пьер
  • 0
    Серж Орье
    Защитник
  • 0
    Rodon Джо
  • 0
    Эрик Дайер
    Защитник
  • 0
    Родригес Серхио Регульон
  • 0
    Уго Льорис
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
Трансляция
Главный арбитр встречи - Пол Тирни.
"Челси", стартовый состав: Менди - Джеймс, Зума, Силва, Чилвелл - Ковачич, Канте, Маунт - Зийех, Абрахам, Вернер. Запасные: Аррисабалага, Рюдигер, Аспиликуэта, Жоржиньо, Пулишич, Хаверц, Жиру.
"Тоттенхэм", стартовый состав: Льорис - Орье, Родон, Дайер, Регилон - Сиссоко, Хойбьерг - Бергвейн, Ндомбеле, Сон Хын Мин - Кейн. Запасные: Харт, Санчес, Дэвис, Ло Чельсо, Бэйл, Моура, Винисиус.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет вам текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 10-го тура АПЛ: "Челси" - "Тоттенхэм". Начало поединка - 18:30.
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Анонс матча Челси - "Тоттенхэм" 29.11.2020, Чемпионат Англии

Противостояние между командой Челси (Лондон) и командой "Тоттенхэм" (Лондон) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2019/2020, матч пройдет на стадионе Стэмфорд Бридж.

Дата проведения матча: 29.11.2020
Время начала матча: 18:30

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Челси (Лондон) и командой "Тоттенхэм" (Лондон):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Челси, тогда как команда "Тоттенхэм" осталась с поражением. Столкновение Челси и "Тоттенхэм" в предыдущем футбольном матче 22.02.2020 закончилось со счетом: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Челси - "Тоттенхэм" можно посмотреть 29.11.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча Челси - "Тоттенхэм", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Челси (Лондон)
Год основания Челси (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Фрэнк Лэмпард

Прошедший матч команды Челси был сыгран против Ренн - 24.11.2020, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2020/2021 и закончился победой команды Челси.

Команда гостей

Название: "Тоттенхэм" (Лондон)
Год основания "Тоттенхэм" (Лондон): 1882
Страна: Англия
Тренер: Жозе Моуриньо

Прошедший поединок команды "Тоттенхэм" был сыгран против Лудогорец - 26.11.2020, в рамках турнира Лига Европы 2020/2021 и закончился победой команды "Тоттенхэм".

Следите за результатами матча Челси - "Тоттенхэм" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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