Челси - "Тоттенхэм" онлайн трансляция матча

Chelsea are undefeated in 25 of their last 26 home matches against Tottenham in all competitions.

Chelsea have won 8 of their last 10 home matches (Premier League).

Chelsea have scored at least 2 goals in 10 of their last 11 home matches against Tottenham in all competitions.

Chelsea have scored at least 3 goals in their last 3 home matches (Premier League).

Команда Тоттенхэм Хотспур выиграла в последних 4 гостевых матчах

Команда Челси выигрывала оба тайма и основное время в последних 3 матчах во всех соревнованиях против команды Саутгемптон

Команда Челси имела тотал голов больше 2.5 в 6 из 7 последних домашних матчей против команды Тоттенхэм Хотспур