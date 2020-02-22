Челси - "Тоттенхэм" онлайн трансляция матча

Анонс матча Челси - "Тоттенхэм" 29.11.2020, Чемпионат Англии

Противостояние между командой Челси (Лондон) и командой "Тоттенхэм" (Лондон) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2019/2020, матч пройдет на стадионе Стэмфорд Бридж.

Дата проведения матча: 29.11.2020

Время начала матча: 18:30

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Челси (Лондон) и командой "Тоттенхэм" (Лондон):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Челси, тогда как команда "Тоттенхэм" осталась с поражением. Столкновение Челси и "Тоттенхэм" в предыдущем футбольном матче 22.02.2020 закончилось со счетом: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Челси (Лондон)

Год основания Челси (Лондон): 1905

Страна: Англия

Тренер: Фрэнк Лэмпард



Прошедший матч команды Челси был сыгран против Ренн - 24.11.2020, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2020/2021 и закончился победой команды Челси.

Команда гостей

Название: "Тоттенхэм" (Лондон)

Год основания "Тоттенхэм" (Лондон): 1882

Страна: Англия

Тренер: Жозе Моуриньо



Прошедший поединок команды "Тоттенхэм" был сыгран против Лудогорец - 26.11.2020, в рамках турнира Лига Европы 2020/2021 и закончился победой команды "Тоттенхэм".

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