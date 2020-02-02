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"Тоттенхэм" - "Манчестер Сити" онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 21 ноября 2020, 19:30 - Тоттенхэм Хотспур
Главный судья: Майк Дин (Англия)
Рейтинг матча:
"Тоттенхэм"
Лондон
1 - 0
Обновить
15'
"Манчестер Сити"
Манчестер
Ход матча
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
"Тоттенхэм"
30%
Ничья
30%
"Манчестер Сити"
40%
П1: 4.34 Х: 4.18 П2: 1.825 ТБ 2: 19 ТМ 2: 1.02
Интересные факты
  • Командой Манчестер Сити было забито тотал голов меньше 2.5 в последних 5 матчах
  • Tottenham have won their last 3 matches (Premier League).
  • Tottenham have seen under 2.5 goals in their last 3 home matches against Man City in all competitions.
  • Man City are undefeated in 11 of their last 12 matches (Premier League).
  • Команда Тоттенхэм Хотспур выиграла с разницей в 1 гол в последних 3 матчах
Личные встречи
"Тоттенхэм"
6
Побед
19
Игр
11
Побед
"Манчестер Сити"
Чемпионат Англии 2019/2020
02.02.2020 - 18:30 "Тоттенхэм" 2 - 0 Завершен "Манчестер Сити"
Чемпионат Англии 2019/2020
17.08.2019 - 19:30 "Манчестер Сити" 2 - 2 Завершен "Тоттенхэм"
Чемпионат Англии 2018
20.04.2019 - 14:30 "Манчестер Сити" 1 - 0 Завершен "Тоттенхэм"
Лига Чемпионов 2018
17.04.2019 - 22:00 "Манчестер Сити" 4 - 3 Завершен "Тоттенхэм"
Последние матчи - "Тоттенхэм"
Чемпионат Англии 2019/2020
08.11.2020 - 13:45 Вест Бромвич Альбион 0 - 1 Завершен "Тоттенхэм" В
Лига Европы 2019/2020
05.11.2020 - 19:45 Лудогорец 1 - 3 Завершен "Тоттенхэм" В
Чемпионат Англии 2019/2020
01.11.2020 - 21:30 "Тоттенхэм" 2 - 1 Завершен Брайтон энд Хоув Альбион В
Лига Европы 2019/2020
29.10.2020 - 19:45 Ройял Антверпен 1 - 0 Завершен "Тоттенхэм" П
Чемпионат Англии 2019/2020
26.10.2020 - 22:45 "Бернли" 0 - 1 Завершен "Тоттенхэм" В
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Последние матчи - "Манчестер Сити"
Чемпионат Англии 2019/2020
08.11.2020 - 18:30 "Манчестер Сити" 1 - 1 Завершен "Ливерпуль" Н
Лига Чемпионов 2021
03.11.2020 - 22:00 "Манчестер Сити" 3 - 0 Завершен Олимпиакос В
Чемпионат Англии 2019/2020
31.10.2020 - 14:15 "Шеффилд Юнайтед" 0 - 1 Завершен "Манчестер Сити" В
Лига Чемпионов 2021
27.10.2020 - 22:00 Марсель 0 - 3 Завершен "Манчестер Сити" В
Чемпионат Англии 2019/2020
24.10.2020 - 16:00 Вест Хэм Юнайтед 1 - 1 Завершен "Манчестер Сити" Н
Показать больше
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
"Тоттенхэм"
30%
Ничья
30%
"Манчестер Сити"
40%
П1: 4.34 Х: 4.18 П2: 1.825 ТБ 2: 19 ТМ 2: 1.02
Составы команд
0
Уго Льорис
0
Серж Орье
0
Тоби Алдервейрелд
0
Эрик Дайер
0
Родригес Серхио Регульон
0
Мусса Сиссоко
0
Хейбьерг Пьер
0
Гарет Бэйл
0
Селсо Луис Онорато Джуниор
0
Сон Хин Мин
0
Харри Кейн
0
Эдерсон
0
Кайл Уокер
0
Диас Р.
0
Эмерик Лапорт
0
Канселу Жоау
0
Кевин Де Брюйне
0
Родриго Эрнандез
0
Илкай Гюндоган
0
Torres Короминос
0
Габриэл Жезус
0
Филип Фоден
Стартовый состав
  • 0
    Харри Кейн
    Нападающий
  • 0
    Гарет Бэйл
    Полузащитник
  • 0
    Селсо Луис Онорато Джуниор
  • 0
    Сон Хин Мин
    Нападающий
  • 0
    Мусса Сиссоко
    Полузащитник
  • 0
    Хейбьерг Пьер
  • 0
    Серж Орье
    Защитник
  • 0
    Тоби Алдервейрелд
    Вратарь
  • 0
    Эрик Дайер
    Защитник
  • 0
    Родригес Серхио Регульон
  • 0
    Уго Льорис
    Вратарь
  • 0
    Torres Короминос
  • 0
    Габриэл Жезус
    Нападающий
  • 0
    Филип Фоден
    Полузащитник
  • 0
    Кевин Де Брюйне
    Полузащитник
  • 0
    Родриго Эрнандез
  • 0
    Илкай Гюндоган
    Полузащитник
  • 0
    Кайл Уокер
    Защитник
  • 0
    Диас Р.
  • 0
    Эмерик Лапорт
    Защитник
  • 0
    Канселу Жоау
  • 0
    Эдерсон
    Нападающий
Запасные игроки
Тренеры
Трансляция
9'
Офсайд
Жезус оказался в офсайде.
7'
Динамично начался поединок. "Сити" с мячом.
5'
Гоооол!!!
Ндомбеле увидел Сона и отдал ему на ход. Сон Хын Мин подработал мяч и пробил Эдерсона! 1:0!
4'
Уокер остановил прорыв Регилона левым флангом. Мяч перехвачен.
2'
Опасный момент
Торрес ускорился и пробил с 25-ти метров! Льорис на месте!
1'
Свисток
Матч начался!
Главный арбитр встречи - Майк Дин.
"Тоттенхэм", стартовый состав: Льорис — Орье, Альдервейрельд, Дайер, Регилон — Сиссоко, Хойбьерг — Бергвейн, Ндомбеле, Сон — Кейн. Запасные: Харт, Родон, Дэвис, Ло Чельсо, Бэйл, Моура, Винисиус.
"Манчестер Сити", стартовый состав: Эдерсон — Уокер, Диаш, Ляпорт, Канселу — Де Брюйне, Родри, Силва — Марез, Габриэль Жезус, Торрес. Запасные: Стеффен, Стоунз, Гарсия, Гюндоган, Фоден, Стерлинг, Агуэро
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет вам текстовую онлайн-трансляцию матча 9-тура АПЛ: "Тоттенхэм" - "Манчестер Сити". Начало поединка - 19:30.
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Анонс матча "Тоттенхэм" - "Манчестер Сити" 21.11.2020, Чемпионат Англии

Противостояние между командой "Тоттенхэм" (Лондон) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2019/2020, матч состоится на стадионе Тоттенхэм Хотспур.

Дата проведения матча: 21.11.2020
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Тоттенхэм" (Лондон) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу "Тоттенхэм", тогда как команда "Манчестер Сити" осталась с поражением. Столкновение "Тоттенхэм" и "Манчестер Сити" в предыдущем футбольном матче 02.02.2020 закончилось со следующими результатом: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Тоттенхэм" - "Манчестер Сити" можно посмотреть 21.11.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча "Тоттенхэм" - "Манчестер Сити", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Тоттенхэм" (Лондон)
Год основания "Тоттенхэм" (Лондон): 1882
Страна: Англия
Тренер: Жозе Моуриньо

Предыдущий матч команды "Тоттенхэм" был сыгран против Вест Бромвич Альбион - 08.11.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2019/2020 и закончился победой команды "Тоттенхэм".

Команда гостей

Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Страна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Прошедший поединок команды "Манчестер Сити" был сыгран против "Ливерпуль" - 08.11.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2019/2020 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча "Тоттенхэм" - "Манчестер Сити" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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