"Тоттенхэм" - "Манчестер Сити" онлайн трансляция матча

Анонс матча "Тоттенхэм" - "Манчестер Сити" 21.11.2020, Чемпионат Англии

Противостояние между командой "Тоттенхэм" (Лондон) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2019/2020, матч состоится на стадионе Тоттенхэм Хотспур.

Дата проведения матча: 21.11.2020

Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Тоттенхэм" (Лондон) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу "Тоттенхэм", тогда как команда "Манчестер Сити" осталась с поражением. Столкновение "Тоттенхэм" и "Манчестер Сити" в предыдущем футбольном матче 02.02.2020 закончилось со следующими результатом: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Тоттенхэм" (Лондон)

Год основания "Тоттенхэм" (Лондон): 1882

Страна: Англия

Тренер: Жозе Моуриньо



Предыдущий матч команды "Тоттенхэм" был сыгран против Вест Бромвич Альбион - 08.11.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2019/2020 и закончился победой команды "Тоттенхэм".

Команда гостей

Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)

Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880

Страна: Англия

Тренер: Хосеп Гвардиола



Прошедший поединок команды "Манчестер Сити" был сыгран против "Ливерпуль" - 08.11.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2019/2020 и закончился ничьей.

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