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Шахтер - Боруссия онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 03 ноября 2020, 19:55
Рейтинг матча:
Шахтер
Донецк
0 - 3
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27'
Боруссия
Мёнхенгладбах
Ход матча
8' Алaссан Плеа 17' Кристоф Крамер
Кто победит?
170 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
59%
Ничья
24%
Боруссия
17%
Последние матчи - Шахтер
Премьер-лига 2021
30.10.2020 - 19:00 Шахтер 4 - 1 Завершен ФК Мариуполь В
Лига Чемпионов 2021
27.10.2020 - 19:55 Шахтер 0 - 0 Завершен Интер Н
Премьер-лига 2021
24.10.2020 - 14:00 Шахтер 1 - 1 Завершен Ворскла Н
Лига Чемпионов 2019/2020
21.10.2020 - 19:55 Реал 2 - 3 Завершен Шахтер В
Премьер-лига 2021
17.10.2020 - 17:00 Шахтер 5 - 1 Завершен ФК Львов В
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Последние матчи - Боруссия
Чемпионат Германии 2019/2020
31.10.2020 - 19:30 Боруссия 1 - 0 Завершен "РБ Лейпциг" В
Лига Чемпионов 2021
27.10.2020 - 22:00 Боруссия 2 - 2 Завершен Реал Н
Чемпионат Германии 2019/2020
24.10.2020 - 17:00 Майнц 2 - 3 Завершен Боруссия В
Лига Чемпионов 2019/2020
21.10.2020 - 21:45 Интер 2 - 2 Завершен Боруссия Н
Чемпионат Германии 2019/2020
17.10.2020 - 21:15 Боруссия 1 - 1 Завершен Вольфсбург Н
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
170 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
59%
Ничья
24%
Боруссия
17%
Главные события
17'
Кристоф Крамер ГООЛ!
8'
Алaссан Плеа ГООЛ!
Составы команд
Стартовый состав
  • 0
    Анатолий Трубин
  • 0
    Манор Соломон
    Нападающий
  • 0
    Марлос
    Полузащитник
  • 0
    Тете
    Полузащитник
  • 0
    Антонио М.
  • 0
    Майкон
    Нападающий
  • 0
    Давид Хочолава
    Защитник
  • 0
    Валерий Бондарь
  • 0
    Додо
    Защитник
  • 0
    Тайсон
    Нападающий
  • 0
    Ян Зоммер
    Вратарь
  • 0
    Алaссан Плеа
    8
  • 0
    Ларс Штиндль
    Полузащитник
  • 0
    Флориан Нойхаус
  • 0
    Йонас Хофман
    Полузащитник
  • 0
    Кристоф Крамер
    Полузащитник
    17
  • 0
    Штефан Лайнер
  • 0
    Маттиас Гинтер
    Полузащитник
  • 0
    Нико Эльведи
    Защитник
  • 0
    Бенсебаини Рами
  • 0
    Маркус Тюрам
Запасные игроки
Тренеры
Трансляция
26'
Гоооол!!!
Невероятно! Позволили издали пробить Алaссану Плеа, точно в девятку залетел мяч, Трубин его не достал. Боруссия неожиданно громить Шахтер - 0:3
24'
Уголовой
Навес Соломона в штрафную Менхенгладбаха, там Тюрам выбивает мяч
22'
В центре поля идет игра, горняки стараются нарастить скорости и давление на соперника. Позиционная борьба
19'
Шахтер не впечатляет, хозяева выглядят растерянно
17'
Гоооол!!!
Бондарь ошибся, потерял мяч на подступах к свой штрафной, затем пробивал Кристоф Крамер, рикошет от того же Бондаря и мяч в сетке. Боруссия неудержима - 0:2.
15'
Боруссия продолжает наступать, Шахтер пока лишь обороняется и не может провести контратаку
13'
Уголовой
Нойхаус пробивал после розыгрыша корнера - Трубин забирает мяч
12'
Бенсебаини разобрался с двумя защитниками дончан и опасно прострелил в штрафную, все же заблокировали мяч, но угловой разыграют гости
10'
Тайсон пробивал из неудобной позиции, рядом со штангой пролетел мяч
7'
Довольно опасный прострел с фланга в штрафную Шахтера, повезло, что в руку Хофману попал мяч
8'
Гоооол!!!
Алaссан Плеа выводит Боруссию вперед, в центральной зоне никто не помешал ему пробить. Еще и хороший пас с фланга отдал Штефан Лайнер - 0:1.
5'
Уголовой
Навес в штрафную со стандарта - Тете выигрывает второй этаж и выбивает мяч
2'
Шахтер активнее начал игру, больше контролируют мяч горняки
Свисток
Матч начался
Боруссия (Менхенгладбах): Зоммер, Бенсебаини, Эльведи, Гинтер, Лайнер, Крамер, Хофманн, Нойхаус, Штиндль, Плеа, Тюрам.
Запасные: Зиппель, Грюн, Херрманн, Ланг, Вольф, Траоре, Вендт, Лазаро, Бенеш, Янчке, Эмболо, Райнц
Шахтер: Трубин, Додо, Бондарь, Хочолава, Корниенко, Майкон, Маркос, Тете, Марлос, Соломон, Тайсон.
Запасные: Шевченко, Пятов, Кривцов, Матвиенко, Сиприано, Болбат, Степаненко, Коваленко, Патрик, Вакула, Судаков, Мораес.
Добрый вечер, дорогие друзья, Вашему вниманию предлагается текстовая онлайн трансляция матча Лиги Чемпионов Шахтер - Боруссия.
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Комментарии(7)
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adidas77 (Cумы)
03.11.2020 в 20:23
Позорный позор!!!!!!!!!!!Это вам за игру в поддавки с Мариуполем!!!Трубин днище!!!
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0
0
Slava34 (Львів)
03.11.2020 в 20:21
Зі старту матчу звук на мінімум, як і переважно, неможливо слухати як в нас "коментують" матчі...
Ответить
0
0
аалекс ( Крым)
03.11.2020 в 20:20
Если не пытаться атаковать, то все закончится очень плохо
Ответить
+1
0
Slava34 (Львів)
03.11.2020 в 20:18
Зі старту матчу не побачив пресингу зі сторони ШД, на відміну від суперника
Ответить
0
0
avatar
Инспектор ( )
03.11.2020 в 20:15
Сколько ниточке не ....
Ответить
0
0
1_Rui_3 (Винница)
03.11.2020 в 20:12
Ясно,клоуны....
Ответить
+1
0
oda1979 (Запорожье)
03.11.2020 в 20:10
Вот и сказочке конец. Разрыв аорты.
Ответить
+1
0


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Анонс матча Шахтер - Боруссия 03.11.2020, Лига Чемпионов

Матч между командой Шахтер (Донецк) и командой Боруссия (Мёнхенгладбах) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2021.

Дата проведения матча: 03.11.2020
Время начала матча: 19:55

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Шахтер - Боруссия можно посмотреть 03.11.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча Шахтер - Боруссия, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Луиш Каштру

Прошедший матч команды Шахтер был сыгран против ФК Мариуполь - 30.10.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Шахтер.

Команда гостей

Название: Боруссия (Мёнхенгладбах)
Год основания Боруссия (Мёнхенгладбах): 1900
Страна: Германия
Тренер: Марко Розе

Предыдущий поединок команды Боруссия был сыгран против "РБ Лейпциг" - 31.10.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Германии 2019/2020 и закончился победой команды Боруссия.

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