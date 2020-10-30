Шахтер - Боруссия онлайн трансляция матча

Матч между командой Шахтер (Донецк) и командой Боруссия (Мёнхенгладбах) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2021.
Дата проведения матча: 03.11.2020
Время начала матча: 19:55
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Луиш Каштру
Прошедший матч команды Шахтер был сыгран против ФК Мариуполь - 30.10.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Шахтер.
Название: Боруссия (Мёнхенгладбах)
Год основания Боруссия (Мёнхенгладбах): 1900
Страна: Германия
Тренер: Марко Розе
Предыдущий поединок команды Боруссия был сыгран против "РБ Лейпциг" - 31.10.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Германии 2019/2020 и закончился победой команды Боруссия.
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