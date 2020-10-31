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Реал - Интер онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 03 ноября 2020, 22:00
Рейтинг матча:
Реал
Мадрид
0 - 0
Обновить
2'
Интер
Милан
Ход матча
Кто победит?
43 Пользователей сделало свой выбор
Реал
72%
Ничья
19%
Интер
9%
Последние матчи - Реал
Чемпионат Испании 2019/2020
31.10.2020 - 14:45 Реал 4 - 1 Завершен Уэска В
Лига Чемпионов 2021
27.10.2020 - 22:00 Боруссия 2 - 2 Завершен Реал Н
Чемпионат Испании 2019/2020
24.10.2020 - 17:00 "Барселона" 1 - 3 Завершен Реал В
Лига Чемпионов 2019/2020
21.10.2020 - 19:55 Реал 2 - 3 Завершен Шахтер П
Чемпионат Испании 2019/2020
17.10.2020 - 19:30 Реал 0 - 1 Завершен Кадис П
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Последние матчи - Интер
Чемпионат Италии 2019/2020
31.10.2020 - 19:00 Интер 2 - 2 Завершен Парма Н
Лига Чемпионов 2021
27.10.2020 - 19:55 Шахтер 0 - 0 Завершен Интер Н
Чемпионат Италии 2019/2020
24.10.2020 - 18:45 Дженоа 0 - 2 Завершен Интер В
Лига Чемпионов 2019/2020
21.10.2020 - 21:45 Интер 2 - 2 Завершен Боруссия Н
Чемпионат Италии 2019/2020
17.10.2020 - 19:15 Интер 1 - 2 Завершен Милан П
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Кто победит?
43 Пользователей сделало свой выбор
Реал
72%
Ничья
19%
Интер
9%
Трансляция
2'
Проход Янга левым флангом был спокойно остановлен Васкесом.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Паделли, Станкович, Гальярдини, Санчес, Коларов, Раноккия, Эриксен, Дармиан, Шкриниар, Найнгголан, Пинамонти.
Интер: Ханданович — Д'Амброзио, де Врей, Бастони — Хакими, Барелла, Брозович, Видаль, Янг — Мартинес, Перишич.
Запасные: Лунин, Альтубе, Модрич, Марсело, Йович, Винисиус, Иско, Диас, Родриго, Сантос.
Реал: Куртуа — Васкес, Рамос, Варан, Менди — Кроос, Каземиро, Вальверде — Асенсио, Бензема, Азар.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Клеман Тюрпен (Уллен, Франция) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в рамках группы B. На поле стадиона "Альфредо Ди Стефано" (Мадрид, Испания) сыграют мадридский Реал и миланский Интер.
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Анонс матча Реал - Интер 03.11.2020, Лига Чемпионов

Матч между командой Реал (Мадрид) и командой Интер (Милан) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2021.

Дата проведения матча: 03.11.2020
Время начала матча: 22:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Реал - Интер можно посмотреть 03.11.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча Реал - Интер, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Зинедин Зидан

Прошедший поединок команды Реал был сыгран против Уэска - 31.10.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2019/2020 и закончился победой команды Реал.

Команда гостей

Название: Интер (Милан)
Год основания Интер (Милан): 1908
Страна: Италия
Тренер: Антонио Конте

Прошедший поединок команды Интер был сыгран против Парма - 31.10.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2019/2020 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Реал - Интер онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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