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"Аталанта" - "Ливерпуль" онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 03 ноября 2020, 22:00
Рейтинг матча:
"Аталанта"
Бергамо
0 - 0
Обновить
2'
"Ливерпуль"
Ливерпуль
Ход матча
Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
"Аталанта"
47%
Ничья
7%
"Ливерпуль"
47%
Последние матчи - "Аталанта"
Чемпионат Италии 2019/2020
31.10.2020 - 16:00 Кротоне 1 - 2 Завершен "Аталанта" В
Лига Чемпионов 2021
27.10.2020 - 22:00 "Аталанта" 2 - 2 Завершен Аякс Н
Чемпионат Италии 2019/2020
24.10.2020 - 16:00 "Аталанта" 1 - 3 Завершен Сампдория П
Лига Чемпионов 2019/2020
21.10.2020 - 21:45 Мидтьюлланн 0 - 4 Завершен "Аталанта" В
Чемпионат Италии 2019/2020
17.10.2020 - 17:15 Наполи 4 - 1 Завершен "Аталанта" П
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Последние матчи - "Ливерпуль"
Чемпионат Англии 2019/2020
31.10.2020 - 19:30 "Ливерпуль" 2 - 1 Завершен Вест Хэм Юнайтед В
Лига Чемпионов 2021
27.10.2020 - 22:00 "Ливерпуль" 2 - 0 Завершен Мидтьюлланн В
Чемпионат Англии 2019/2020
24.10.2020 - 22:00 "Ливерпуль" 2 - 1 Завершен "Шеффилд Юнайтед" В
Лига Чемпионов 2019/2020
21.10.2020 - 22:00 Аякс 0 - 1 Завершен "Ливерпуль" В
Чемпионат Англии 2019/2020
17.10.2020 - 14:30 Эвертон 2 - 2 Завершен "Ливерпуль" Н
Показать больше
Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
"Аталанта"
47%
Ничья
7%
"Ливерпуль"
47%
Трансляция
1'
Свисток
Матч начался!
"Аталанта", стартовый состав: Алиссон — Александер-Арнольд, Д. Гомес, Р. Уильямс, Робертсон — Джонс, Хендерсон, Вейналдум — Салах, Жота, Мане. Запасные: Адриан, Келлехер, Милнер, Кейта, Фирмино, Минамино, Цимикас, Шакири, Ориги, Матип, Кейн, Н. Уильямс.
"Ливерпуль", стартовый состав: Алиссон — Александер-Арнольд, Д. Гомес, Р. Уильямс, Робертсон — Джонс, Хендерсон, Вейналдум — Салах, Жота, Мане. Запасные: Адриан, Келлехер, Милнер, Кейта, Фирмино, Минамино, Цимикас, Шакири, Ориги, Матип, Кейн, Н. Уильямс.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет вам текстовую онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов: "Аталанта" - "Ливерпуль". Начало поединка - 22:00.
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Анонс матча "Аталанта" - "Ливерпуль" 03.11.2020, Лига Чемпионов

Матч между командой "Аталанта" (Бергамо) и командой "Ливерпуль" (Ливерпуль) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2021.

Дата проведения матча: 03.11.2020
Время начала матча: 22:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Аталанта" - "Ливерпуль" можно посмотреть 03.11.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча "Аталанта" - "Ливерпуль", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Аталанта" (Бергамо)
Год основания "Аталанта" (Бергамо): 1907
Страна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини

Прошедший матч команды "Аталанта" был сыгран против Кротоне - 31.10.2020, в рамках турнира Чемпионат Италии 2019/2020 и закончился победой команды "Аталанта".

Команда гостей

Название: "Ливерпуль" (Ливерпуль)
Год основания "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Страна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Прошедший поединок команды "Ливерпуль" был сыгран против Вест Хэм Юнайтед - 31.10.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2019/2020 и закончился победой команды "Ливерпуль".

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