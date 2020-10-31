"Аталанта" - "Ливерпуль" онлайн трансляция матча

Матч между командой "Аталанта" (Бергамо) и командой "Ливерпуль" (Ливерпуль) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2021.
Дата проведения матча: 03.11.2020
Время начала матча: 22:00
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Аталанта" (Бергамо)
Год основания "Аталанта" (Бергамо): 1907
Страна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини
Прошедший матч команды "Аталанта" был сыгран против Кротоне - 31.10.2020, в рамках турнира Чемпионат Италии 2019/2020 и закончился победой команды "Аталанта".
Название: "Ливерпуль" (Ливерпуль)
Год основания "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Страна: Англия
Тренер: Юрген Клопп
Прошедший поединок команды "Ливерпуль" был сыгран против Вест Хэм Юнайтед - 31.10.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2019/2020 и закончился победой команды "Ливерпуль".
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