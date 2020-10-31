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"Барселона" - Динамо онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 04 ноября 2020, 22:00
Рейтинг матча:
"Барселона"
Барселона
До начала
00 : 00 : 00
Динамо
Киев
Кто победит?
102 Пользователей сделало свой выбор
"Барселона"
44%
Ничья
21%
Динамо
35%
Последние матчи - "Барселона"
Чемпионат Испании 2019/2020
31.10.2020 - 22:00 "Алавес" 1 - 1 Завершен "Барселона" Н
Лига Чемпионов 2021
28.10.2020 - 22:00 "Ювентус" 0 - 2 Завершен "Барселона" В
Чемпионат Испании 2019/2020
24.10.2020 - 17:00 "Барселона" 1 - 3 Завершен Реал П
Лига Чемпионов 2019/2020
20.10.2020 - 22:00 "Барселона" 5 - 1 Завершен Ференцварош В
Чемпионат Испании 2019/2020
17.10.2020 - 21:45 Хетафе 1 - 0 Завершен "Барселона" П
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Последние матчи - Динамо
Премьер-лига 2021
31.10.2020 - 19:30 СК Днепр-1 1 - 2 Завершен Динамо В
Лига Чемпионов 2021
28.10.2020 - 22:00 Ференцварош 2 - 2 Завершен Динамо Н
Премьер-лига 2021
24.10.2020 - 17:00 Динамо 1 - 0 Завершен ФК Александрия В
Лига Чемпионов 2019/2020
20.10.2020 - 19:55 Динамо 0 - 2 Завершен "Ювентус" П
Премьер-лига 2021
17.10.2020 - 17:00 Рух 0 - 2 Завершен Динамо В
Показать больше
Кто победит?
102 Пользователей сделало свой выбор
"Барселона"
44%
Ничья
21%
Динамо
35%
Составы команд
Стартовый состав
  • 1
    Марк-Андре тер Штеген
    Вратарь
  • 7
    Антуан Гризманн
    Полузащитник
  • 18
    Хорди Альба
    Защитник
  • 21
    Де Йонг Ф.
  • 3
    Херард Пике
    Защитник
  • 2
    Серджино Дест
  • 8
    Миралем Пьянич
    Полузащитник
  • 5
    Серхио Бускетс
    Полузащитник
  • 22
    Анссумане Фати
  • 10
    Лионель Месси
    Нападающий
  • 13
    Артём Шабанов
    Защитник
  • 15
    Виктор Цыганков
    Полузащитник
  • 89
    Владислав Супряга
    Нападающий
  • 22
    Родригес Жерсон
  • 4
    Попов Д.
  • 94
    Томаш Кендзера
    Защитник
  • 29
    Виталий Буяльский
    Полузащитник
  • 18
    Александр Андриевский
    Полузащитник
  • 8
    Владимир Шепелев
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 6
    Карлос Аленья
    Полузащитник
  • 9
    Брэйтуэйт Мартин
  • 11
    Усман Дембеле
    Нападающий
  • 15
    Клеман Лангле
    Защитник
  • 13
    Нето
    Вратарь
  • 26
    Инаки Пена
  • 12
    Пуиг Ricard
  • 20
    Серхи Роберто
    Полузащитник
  • 24
    Хуниор Фирпо
  • 17
    Франциско Тринсао
  • 7
    Беньямин Вербич
    Полузащитник
  • 34
    Александр Сирота
  • 31
    Назарий Русин
    Нападающий
  • 17
    Богдан Леднев
    Полузащитник
  • 14
    Де Пенья Карлос
Тренеры
Трансляция
Запасные: Игнатенко, Моргун, Вербич, де Пена, Леднев, Клейтон, Русин, Сирота.
Динамо: Нещерет — Кендзера, Забарный, Попов, Шабанов — Андриевский — Цыганков, Буяльский, Шепелев, Родригес — Супряга.
Запасные: Нето, Пенья, Аленья, Брайтвейт, Дембеле, Пуч, Ленгле, Тринкан, Роберто, Фирпо.
Барселона: тер Штеген — Дест, Пике, Бускетс, Альба — Пьянич, де Йонг — Месси, Педри, Фати — Гризманн.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Майкл Оливер (Ашингтон, Англия) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в рамках группы G. На поле стадиона "Камп Ноу" (Барселона, Испания) сыграют каталонская Барселона и киевское Динамо.
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Анонс матча "Барселона" - Динамо 04.11.2020, Лига Чемпионов

Матч между командой "Барселона" (Барселона) и командой Динамо (Киев) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2021.

Дата проведения матча: 04.11.2020
Время начала матча: 22:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Барселона" - Динамо можно посмотреть 04.11.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча "Барселона" - Динамо, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Барселона" (Барселона)
Год основания "Барселона" (Барселона): 1899
Страна: Испания
Тренер: Эрнесто Вальверде

Предыдущий поединок команды "Барселона" был сыгран против "Алавес" - 31.10.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2019/2020 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Предыдущий матч команды Динамо был сыгран против СК Днепр-1 - 31.10.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Динамо.

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