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Ференцварош - "Ювентус" онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 04 ноября 2020, 22:00
Рейтинг матча:
Ференцварош
Будапешт
0 - 3
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84'
"Ювентус"
Турин
Ход матча
Кто победит?
61 Пользователей сделало свой выбор
Ференцварош
10%
Ничья
11%
"Ювентус"
79%
Последние матчи - Ференцварош
Лига Чемпионов 2021
28.10.2020 - 22:00 Ференцварош 2 - 2 Завершен Динамо Н
Лига Чемпионов 2019/2020
20.10.2020 - 22:00 "Барселона" 5 - 1 Завершен Ференцварош П
Лига Чемпионов 2019/2020
29.09.2020 - 21:45 Ференцварош 0 - 0 Завершен Мольде Н
Лига Чемпионов 2019/2020
23.09.2020 - 22:00 Мольде 3 - 3 Завершен Ференцварош Н
Лига Чемпионов 2019/2020
16.09.2020 - 20:30 Ференцварош 2 - 1 Завершен Динамо В
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Последние матчи - "Ювентус"
Чемпионат Италии 2019/2020
01.11.2020 - 16:00 Специя 0 - 0 Завершен "Ювентус" Н
Чемпионат Италии 2019/2020
01.11.2020 - 15:45 Специя 1 - 4 Завершен "Ювентус" В
Лига Чемпионов 2021
28.10.2020 - 22:00 "Ювентус" 0 - 2 Завершен "Барселона" П
Чемпионат Италии 2019/2020
25.10.2020 - 22:00 "Ювентус" 1 - 1 Завершен Верона Н
Лига Чемпионов 2019/2020
20.10.2020 - 19:55 Динамо 0 - 2 Завершен "Ювентус" В
Показать больше
Кто победит?
61 Пользователей сделало свой выбор
Ференцварош
10%
Ничья
11%
"Ювентус"
79%
Трансляция
80'
Замена
Замена у Ференцвароша: вместо Зубкова на поле вышел Узуни.
79'
Пас на правый фланг атаки на Дибалу, но слишком сильно, аут для хозяев.
77'
Замена
Замена у Ювентуса: вместо Кьеза на поле играет Фраббота, вместо Куадрадо вышел Бернардески.
75'
Замена
Замена у Ювентуса: вместо Нгуена на поле вышел Мак.
74'
Замена
Замена у Ференцвароша: вместо Исаеля на поле вышел Боли.
73'
Гоооол!!!
Блажич отдал ужасный пас на Дибуса, тот не сумел мяч обработать, Дибала обокрал и в пустые ворота закотил круглого.
72'
Данилу отдавал хороший пас на Кьеза, но Блажич вовремя перехватил мяч.
70'
Длинный пас от Харатина на чужую половину поля, но без адресата.
68'
Замена
Замена у Ференцвароша: вместо Ботки на поле вышел Хайстер.
68'
Уголовой
Уголовой для Ференцвароша, подача, Щесны кулаками выносит мяч.
66'
Замена
Замена у Ювентуса: вместо Мораты на поле вышел Дибала.
64'
Снова затягивают игру туринцы, выманивают соперника на свою половину поля.
62'
Зубков отдавал пас на правый фланг атаки, но защитник гостей вынес мяч далеко от своих ворот.
60'
Гоооол!!!
Мората стреляет с линии штрафной оппонента, мяч летит в левый от голкипера верхний угол.
58'
Опасный момент
Роналду выходил на рандеву, но под углом пробивал по воротах Дибуса, мяч полетел мимо.
56'
Кьеза играет рукой в чужой штрафной, стандарт для хозяев.
55'
Обе команды вялые во второй половине игры, больше фолят и играют в центре поля.
53'
Замена
Замена у Ювентуса: вместо Ремзи на поле вышел Макени.
52'
Ремзи лежит на газоне, нужна ему замена.
50'
Нгуен вошел в штрафную соперника, Бентанкур вернулся и отобрал круглого.
49'
Контролируют мяч итальянцы, венгры пока в защите сидят.
47'
Криштиану пробивает, Дибус надежно фиксирует мяч.
46'
Двали фолит против Роналду, штрафной.
46'
Замена
Замена у Ювентуса: вместо Артура на поле вышел Бентанкур.
46'
Свисток
Второй тайм начался!
45'
Свисток
Первый тайм завершен!
45'
Инфо
Рефери компенсирует 1 минуту ко времени первого тайма.
43'
Ремзи простреливал с левого фланга во вратарскую венгров на Роналду, защитник выбил мяч.
42'
Опасный пас от защитника на Дибуса, вратарь выносит мяч в аут.
40'
Навес с левого фланга в штрафную Юве, защитник вынес мяч головой.
38'
Блажичу оказывают помощь врачи, он за пределами поля.
36'
Опасный момент
Роналду практически расстреливал пустые ворота соперника, но в последний момент защитник снял мяч с ноги португальца.
35'
Лавренчич пробивает из далека, мяч летит выше ворот.
34'
Ремзи фолит против Зубкова, штрафной для Ференцвароша.
32'
Падает Куадрадо в штрафной соперника, рефери молчит, от ворот.
30'
Нгуен фолит в центре поля, штрафной для гостей.
28'
Лавренчич простреливал с правого фланга на Шигера, но защитник сумел вынести мяч.
27'
Опасный момент
Зубков пробивал с центра вратарской Ювентуса и чудом не попал в рамку Щесны.
26'
Кьеза пробивал из-за пределов штрафной соперника, мяч полетел намного выше ворот.
24'
Бонуччи забросил на ход Роналду, но Блажич сумел перехватить пас.
22'
Офсайд
Кьеза забрался в оффсайд, стандарт для Ференцвароша.
20'
Нгуен пробиват низом с линии вратарской туринцев, мяч летит мимо ворот.
18'
Желтая карточка
Ботка фолит в атаке против Куадрадо, первая желтая в матче.
16'
Опасный момент
Сомалье пробил с левого угла штрафной соперника, мяч полетел мимо, но опасно было.
15'
Уголовой
Угловой для хозяев, розыгрыгш, Ювентус оттеснил оппонентов от своих ворот.
13'
Нгуен бьет из-за пределов штрафной Щесны, мяч летит намного выше ворот.
12'
Опасный момент
Исаель пробивал с центра вратарской соперника, мяч полетел выше рамки, защитник помешал нападающему нанести точный удар.
10'
Контролирует Юве мяч, никуда не спешат туринцы, венгры всей командой в обороне.
8'
Гоооол!!!
Куадрадо прострелил с левого фланга, Мората ворвался в штрафную и замкнул пас, все просто.
6'
Куадрадо делал заброс на пертнера во вратарской соперника, но Ботка сумел перехватить мяч.
4'
Первый удар в матче от Роналду, но низом и не сильно, мяч у Дибуса.
2'
После небольшого прессинга хозяев, гости сумели взять мяч под контроль.
1'
Свисток
Матч начался!
Инфо
Стартовый состав (Ювентус): Щесны, Кьеллини (кап), Артур, Бонуччи, Данилу, Кьеза, Куадрадо, Мората, Рабье, Ремси, Роналду.
Инфо
Стартовый состав (Ференцварош): Дибус, Ловренчич (кап), Блажич, Ботка, Двали, Зубков, Исаель, Нгуен, Харатин, Шигер, Сомалье.
Инфо
Добрый вечер, друзья! Вашему вниманию текстовая трансляция матча 3 тура группового этапа розыгрыша Лиги Чемпионов 2020/2021 между командами Ференцварош и Ювентус.
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Комментарии(1)
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
04.11.2020 в 20:13
Скільки прихованої підлоти з'ясувалось з голосування: 14+21=35%. Третина! (
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Анонс матча Ференцварош - "Ювентус" 04.11.2020, Лига Чемпионов

Противостояние между командой Ференцварош (Будапешт) и командой "Ювентус" (Турин) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2021.

Дата проведения матча: 04.11.2020
Время начала матча: 22:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Ференцварош - "Ювентус" можно посмотреть 04.11.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча Ференцварош - "Ювентус", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Ференцварош (Будапешт)
Страна: Венгрия

Прошедший поединок команды Ференцварош был сыгран против Динамо - 28.10.2020, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: "Ювентус" (Турин)
Год основания "Ювентус" (Турин): 1897
Страна: Италия
Тренер: Маурицио Сарри

Прошедший поединок команды "Ювентус" был сыгран против Специя - 01.11.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2019/2020 и закончился ничьей.

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