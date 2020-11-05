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Черноморец - Агробизнес онлайн трансляция матча

Первая лига - 05 ноября 2020, 17:00 . Трансляция: UA-Футбол
Рейтинг матча:
Черноморец
Одесса
0 - 0
Обновить
4'
Агробизнес
Волочиск
Ход матча
Кто победит?
21 Пользователей сделало свой выбор
Черноморец
62%
Ничья
14%
Агробизнес
24%
Прогноз на матч
Личные встречи
Черноморец
0
Побед
1
Игр
1
Побед
Агробизнес
Первая лига 2021
19.10.2019 - 14:00 Агробизнес 2 - 0 Завершен Черноморец
Последние матчи - Черноморец
Первая лига 2021
31.10.2020 - 17:00 Черноморец 2 - 0 Завершен МФК Николаев В
Первая лига 2021
26.10.2020 - 19:00 Черноморец 1 - 2 Завершен Нива П
Первая лига 2021
21.10.2020 - 15:00 ВПК-Агро 0 - 2 Завершен Черноморец В
Первая лига 2021
16.10.2020 - 19:00 Черноморец 2 - 1 Завершен Кремень В
Первая лига 2021
11.10.2020 - 14:00 Полесье 1 - 1 Завершен Черноморец Н
Показать больше
Последние матчи - Агробизнес
Первая лига 2021
31.10.2020 - 14:00 Агробизнес 3 - 0 Завершен Прикарпатье В
Первая лига 2019/2020
26.10.2020 - 14:00 Верес 2 - 0 Завершен Агробизнес П
Первая лига 2021
21.10.2020 - 15:00 Оболонь 1 - 0 Завершен Агробизнес П
Первая лига 2019/2020
16.10.2020 - 14:00 Горняк-Спорт 0 - 0 Завершен Агробизнес Н
Первая лига 2021
11.10.2020 - 16:00 Агробизнес 1 - 0 Завершен Авангард В
Показать больше
Кто победит?
21 Пользователей сделало свой выбор
Черноморец
62%
Ничья
14%
Агробизнес
24%
Трансляция
5'
Голкипер гостей справляется с ударом из-за пределов штрафной площади
3'
Ответ гостей - Пидкивка справляется ударом от Микицея
2'
Хорошая атака прошла у одесситов, но два удара по воротам заблокировали защитники
Свисток
Матч начался
Арбитры: главный - Александр Афанасьев (Харьков), ассистенты арбитра - Алексей Гавел (Кривой Рог), Сергей Соботюк (Житомир), четвертый - Евгений Петренко (Одесса).
Добрый вечер, дорогие друзья, Вашему вниманию предлагается текстовая онлайн трансляция матча Черноморец - Агробизнес.
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Последние матчи
Завершен 14:00 - Сегодня ВПК-Агро ВПК-Агро 1 Нива Нива 0 Завершен 14:00 - Сегодня Прикарпатье Прикарпатье 1 Кристалл Кристалл 1 Завершен 14:00 - Сегодня Авангард Авангард 0 Полесье Полесье 3 Завершен 14:00 - Сегодня Верес Верес 0 Металлист 1925 Металлист 1925 0 Завершен 14:00 - Сегодня Кремень Кремень 1 МФК Николаев МФК Николаев 1

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Анонс матча Черноморец - Агробизнес 05.11.2020, Первая лига

Противостояние между командой Черноморец (Одесса) и командой Агробизнес (Волочиск) будет проходить в рамках турнира по футболу: Первая лига 2021.

Дата проведения матча: 05.11.2020
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Черноморец (Одесса) и командой Агробизнес (Волочиск):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Агробизнес, тогда как команда Черноморец осталась с поражением. Столкновение Агробизнес и Черноморец в предыдущем футбольном матче 19.10.2019 закончилось со счетом: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Черноморец - Агробизнес можно посмотреть 05.11.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Первая лига. Текстовую трансляцию матча Черноморец - Агробизнес, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Черноморец (Одесса)
Год основания Черноморец (Одесса): 1936
Страна: Украина
Тренер: Сергей Ковалец

Прошедший поединок команды Черноморец был сыгран против МФК Николаев - 31.10.2020, в рамках турнира Первая лига 2021 и закончился победой команды Черноморец.

Команда гостей

Название: Агробизнес (Волочиск)
Год основания Агробизнес (Волочиск): 2016
Страна: Украина
Тренер: Александр Чижевский

Предыдущий поединок команды Агробизнес был сыгран против Прикарпатье - 31.10.2020, в рамках чемпионата Первая лига 2021 и закончился победой команды Агробизнес.

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