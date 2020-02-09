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"Бавария" - "РБ Лейпциг" онлайн трансляция матча

Чемпионат Германии - 05 декабря 2020, 19:30 - Альянц Арена
Главный судья: Даниэль Зиберт (Германия)
Рейтинг матча:
"Бавария"
Мюнхен
2 - 3
Обновить
60'
"РБ Лейпциг"
Лейпциг
Ход матча
19' Кристофер Нкунку 30' Мусиала Джамаль 34' Томас Мюллер
Кто победит?
8 Пользователей сделало свой выбор
"Бавария"
63%
Ничья
25%
"РБ Лейпциг"
13%
Интересные факты
  • Bayern have won 20 of their last 22 matches (Bundesliga).
  • There have been over 2.5 goals scored in 10 of Bayern's last 11 games (Bundesliga).
  • RBL are undefeated in 22 of their last 24 matches (Bundesliga).
  • Bayern have kept a clean sheet in their last 4 home matches against RBL in all competitions.
  • There have been under 2.5 goals scored in RBL's last 4 away games (Bundesliga).
  • Bayern have scored at least 2 goals in 6 of their last 7 matches (Bundesliga).
  • Bayern have seen under 2.5 goals in their last 3 home matches against RBL in all competitions.
  • Bayern are undefeated in 9 of their last 10 matches against RBL in all competitions.
Личные встречи
"Бавария"
5
Побед
9
Игр
1
Побед
"РБ Лейпциг"
Чемпионат Германии 2019/2020
09.02.2020 - 19:00 "Бавария" 0 - 0 Завершен "РБ Лейпциг"
Чемпионат Германии 2019/2020
14.09.2019 - 19:30 "РБ Лейпциг" 1 - 1 Завершен "Бавария"
Кубок Германии 2020
25.05.2019 - 21:00 "РБ Лейпциг" 0 - 3 Завершен "Бавария"
Чемпионат Германии 2018
11.05.2019 - 16:15 "РБ Лейпциг" 0 - 0 Завершен "Бавария"
Последние матчи - "Бавария"
Лига Чемпионов 2020/2021
01.12.2020 - 22:00 "Атлетико" 1 - 1 Завершен "Бавария" Н
Чемпионат Германии 2019/2020
28.11.2020 - 16:15 Штутгарт 1 - 3 Завершен "Бавария" В
Лига Чемпионов 2020/2021
25.11.2020 - 22:00 "Бавария" 3 - 1 Завершен Зальцбург В
Чемпионат Германии 2019/2020
21.11.2020 - 17:15 "Бавария" 1 - 1 Завершен Вердер Н
Чемпионат Германии 2019/2020
07.11.2020 - 19:30 "Боруссия" 2 - 3 Завершен "Бавария" В
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Последние матчи - "РБ Лейпциг"
Лига Чемпионов 2020/2021
02.12.2020 - 19:55 Истанбул ББ 3 - 4 Завершен "РБ Лейпциг" В
Чемпионат Германии 2019/2020
28.11.2020 - 16:15 "РБ Лейпциг" 2 - 1 Завершен Арминия В
Лига Чемпионов 2020/2021
24.11.2020 - 22:00 "Пари Сен-Жермен" 1 - 0 Завершен "РБ Лейпциг" П
Чемпионат Германии 2019/2020
21.11.2020 - 19:15 Айнтрахт 1 - 1 Завершен "РБ Лейпциг" Н
Чемпионат Германии 2019/2020
07.11.2020 - 16:15 "РБ Лейпциг" 3 - 0 Завершен Фрайбург В
Показать больше
Кто победит?
8 Пользователей сделало свой выбор
"Бавария"
63%
Ничья
25%
"РБ Лейпциг"
13%
Главные события
ГООЛ! Томас Мюллер
34'
ГООЛ! Мусиала Джамаль
30'
19'
Кристофер Нкунку ГООЛ!
Составы команд
0
Мануэль Нойер
0
Бенжамен Павар
0
Жером Боатенг
0
Давид Алаба
0
Лукас
0
Корентин Толиссо
0
Леон Горецка
0
Серж Гнабри
0
Томас Мюллер
0
Кингсли Коман
0
Роберт Левандовски
0
Гуляси Петер
0
Konate Ибраима
0
Марсель Халстенберг
0
Дайо Упамекано
0
Норди Мукиеле
0
Кампль Кевин
0
Забитцер Марсель
0
Ангелино
0
Кристофер Нкунку
0
Ольмо Дани
0
Форсберг Э.
Стартовый состав
  • 0
    Роберт Левандовски
    Нападающий
  • 0
    Серж Гнабри
    Нападающий
  • 0
    Томас Мюллер
    Полузащитник
    34
  • 0
    Кингсли Коман
    Полузащитник
  • 0
    Корентин Толиссо
    Полузащитник
  • 0
    Леон Горецка
  • 0
    Бенжамен Павар
    Полузащитник
  • 0
    Жером Боатенг
    Защитник
  • 0
    Давид Алаба
    Полузащитник
  • 0
    Лукас
    Полузащитник
  • 0
    Мануэль Нойер
    Вратарь
  • 0
    Форсберг Э.
  • 0
    Кристофер Нкунку
    Полузащитник
    19
  • 0
    Ольмо Дани
  • 0
    Норди Мукиеле
  • 0
    Кампль Кевин
  • 0
    Забитцер Марсель
  • 0
    Ангелино
  • 0
    Konate Ибраима
  • 0
    Марсель Халстенберг
  • 0
    Дайо Упамекано
  • 0
    Гуляси Петер
Запасные игроки
  • 42
    Мусиала Джамаль
    30
Тренеры
Трансляция
56'
Уголовой
Угловой для мюнхенцев зарабатывает Мусиала, подача, Нкунку выносит мяч головой.
55'
Ноер едва не начудил у своей рамки, но мяч от Нкунку вышел на удар от ворот.
53'
Сане прокидывал мяч во вратарской соперника на ход себе, но защита перехватила.
51'
Желтая карточка
Желтая для Мукиеле за фол в центре поля, штрафной для хозяев.
49'
Гоооол!!!
Анхелино подал с правого фланга, Форсберг оказался абсолютно один в штрафной соперника и головой расстрелял ворота Ноера, защита, ау ау...
47'
Пас по правому флангу на ход Павару, но слишком сильно, аут для гостей.
46'
Свисток
Второй тайм начался!
45'
Свисток
Первый тайм завершен!
45'
Инфо
Рефери компенсировал 3 минуты ко времени первого тайма.
44'
Лежит на газоне Нкунку, мяч вынесли за пределы поля.
42'
Теперь заброс на ход Левандовски, но снова Гулачи на выходе перфектно сыграл.
40'
Длинный пас на ход Коману, но первый на мяче Гулачи.
38'
Бавария с мячем, Лейпциг сел в оборону.
36'
Гоооол!!!
Клюйверт в штрафной оппонента получил мяч, потеряли его защитники, пробил в дальний от Ноера нижний угол, без шансов для Мануеля. Что же творится...
34'
Гоооол!!!
Коман получил мяч на линии штрафной соперника, отдал отличный пас на Мюллера, тот вышел на рандеву с голкипером и переграл его без проблем. Машина, а не Бавария...
32'
Айдара лежит на газоне, теперь ему может понадобится замена.
30'
Гоооол!!!
Мусиала пробивает с линии штрафной соперника, мяч ложится точно в левый от голкипера нижний угол, вот это выход на замену.
29'
Опасный момент
Павар пробивает из дальней дистанции, мяч уже ложился под перекладину, но Гулачи чудом тащит.
28'
Адамс фолит локтем в центре поля против Левандовски, штрафной.
27'
Уголовой
Подача с корнера для хозяев, защита Лейпцига выносит мяч.
26'
Тонкий навес с правого фланга от Алабы, Гулачи на выходе играет и выносит мяч на угловой.
25'
Замена
Замена у Баварии: вместо Мартинеса на поле вышел Мусиала.
24'
Продолжают прессинг гости, хозяева ведут перепас на своей половине поля.
22'
Офсайд
Нкунку забежал во второй в матче оффсайд.
21'
Мартинес держиться за заднюю поверхность ноги, может понадобится ему замена.
19'
Гоооол!!!
Контратака для гостей, Форсберг отдал шикарный пас на Нкунку, тот обыграл Ноера, который выходил с ворот и отправил мяч в пустую рамку футболистов из Мюнхена.
18'
Уголовой
Коман заработал угловой для Баварии, подача в штрафную соперника, Левандовски пробивает головой, мяч полетел слишком высоко.
17'
Опасный момент
И снова Нкунку, пробивает на сей раз он с левого угла вратарской, но мяч прошел недалеко от рамки Ноера.
15'
Нкунку подавал во вратарскую соперника с левого фланга, Зюле головой вынес мяч.
13'
Уголовой
Выбежали в контратаку игроки Лейпцига, Нкунку пробил, но после рикошета мяч вышел на угловой, который опасностью не завершился.
11'
Уголовой
Еще один корнер для мюнхенцев, подача, Коман после розыгрыша пробил, мяч попал в сетку с обратной стороны, от ворот.
10'
Левандовски лежит на правой кромке поля, но кажется ничего серьезного.
8'
Подача с правого фланга в сторону рамки соперника от Клюйверта, мяч покинул пределы поля, от ворот.
6'
Уголовой
Уголовой для Баварии, подача от Сане, голкипер кулаком вынес мяч.
5'
Офсайд
Клюйверт залез в оффсайд в штрафной оппонента, стандарт.
4'
Коман падает на правом фланге атаки, рефери молчит, аут для Лепцига.
2'
Уголовой
Первый угловой для гостей, подача в штрафную соперника от Анхелини, мяч попадает к Забитцеру, который из-за пределов вратарской мощно пробивает, а мяч попадает в перекладину.
1'
Свисток
Матч начался!
Инфо
Стартовый состав (РБ Лейпциг): Гулачи, Забитцер (кап), Мукиеле, Конате, Упамекано, Анхелино, Хайдара, Адамс, Клюйверт, Форсберг, Нкунку.
Инфо
Стартовый состав (Бавария): Ноер (кап), Алаба, Боатенг, Зюле, Павар, Мартинес, Горецка, Коман, Мюллер, Сане, Левандовски.
Инфо
Добрый вечер, друзья! Вашему вниманию текстовая трансляция матча 10 тура немецкой Бундеслиги сезона 2020/2021 между командами Бавария и РБ Лейпциг.
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Анонс матча "Бавария" - "РБ Лейпциг" 05.12.2020, Чемпионат Германии

Матч между командой "Бавария" (Мюнхен) и командой "РБ Лейпциг" (Лейпциг) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Германии 2019/2020, матч начнется на стадионе Альянц Арена.

Дата проведения матча: 05.12.2020
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между "Бавария" (Мюнхен) и командой "РБ Лейпциг" (Лейпциг):

Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение "Бавария" и "РБ Лейпциг" в предыдущем футбольном матче 09.02.2020 закончилось со следующими результатом: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Бавария" - "РБ Лейпциг" можно посмотреть 05.12.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Германии. Текстовую трансляцию матча "Бавария" - "РБ Лейпциг", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Бавария" (Мюнхен)
Год основания "Бавария" (Мюнхен): 1900
Страна: Германия
Тренер: Ханси Флик

Предыдущий матч команды "Бавария" был сыгран против "Атлетико" - 01.12.2020, в рамках турнира Лига Чемпионов 2020/2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: "РБ Лейпциг" (Лейпциг)
Год основания "РБ Лейпциг" (Лейпциг): 2009
Страна: Германия
Тренер: Юлиан Нагельсманн

Прошедший поединок команды "РБ Лейпциг" был сыгран против Истанбул ББ - 02.12.2020, в рамках турнира Лига Чемпионов 2020/2021 и закончился победой команды "РБ Лейпциг".

Следите за результатами матча "Бавария" - "РБ Лейпциг" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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