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Олимпик - ФК Мариуполь онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 07 ноября 2020, 14:00 . Трансляция: Футбол 2
Рейтинг матча:
Олимпик
Донецк
1 - 2
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61'
ФК Мариуполь
Мариуполь
Ход матча
Кто победит?
22 Пользователей сделало свой выбор
Олимпик
32%
Ничья
32%
ФК Мариуполь
36%
Личные встречи
Олимпик
3
Побед
12
Игр
7
Побед
ФК Мариуполь
Премьер-лига 2021
12.07.2020 - 17:00 ФК Мариуполь 1 - 4 Завершен Олимпик
Премьер-лига 2021
07.06.2020 - 14:00 Олимпик 2 - 2 Завершен ФК Мариуполь
Премьер-лига 2019/2020
14.12.2019 - 19:30 Олимпик 1 - 2 Завершен ФК Мариуполь
Кубок Украины 2021
30.10.2019 - 14:00 ФК Мариуполь 1 - 0 Завершен Олимпик
Последние матчи - Олимпик
Премьер-лига 2021
31.10.2020 - 14:00 Колос 1 - 2 Завершен Олимпик В
Премьер-лига 2021
24.10.2020 - 17:00 Олимпик 0 - 2 Завершен Десна П
Премьер-лига 2021
18.10.2020 - 14:00 Олимпик 0 - 1 Завершен Ворскла П
Премьер-лига 2021
04.10.2020 - 14:00 Олимпик 3 - 2 Завершен ФК Александрия В
Премьер-лига 2021
27.09.2020 - 17:00 Шахтер 2 - 0 Завершен Олимпик П
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Последние матчи - ФК Мариуполь
Премьер-лига 2021
30.10.2020 - 19:00 Шахтер 4 - 1 Завершен ФК Мариуполь П
Премьер-лига 2021
25.10.2020 - 14:00 Ингулец 1 - 1 Завершен ФК Мариуполь Н
Премьер-лига 2021
17.10.2020 - 14:00 ФК Минай 0 - 1 Завершен ФК Мариуполь В
Премьер-лига 2021
04.10.2020 - 19:30 Колос 1 - 0 Завершен ФК Мариуполь П
Кубок Украины 2021
30.09.2020 - 15:00 Виктория 1 - 3 Завершен ФК Мариуполь В
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Кто победит?
22 Пользователей сделало свой выбор
Олимпик
32%
Ничья
32%
ФК Мариуполь
36%
Трансляция
62'
Желтая карточка
Желтая для Драме за срыв атаки соперника и фол против Танковского.
61'
Политило подает в штрафную соперника, после серии рикошщетов мяч выходит на угловой.
60'
Фол против Завийского на правом фланге атаки, хороший стандарт для хозяев.
59'
Уголовой
Навес с левого фланга в штрафную гостей на Шахаба, мяч выходит на угловой, который опасностью не завершился.
58'
Замена
Замена у Мариуполя: вместо Горбунова на поле играет Очеретко.
57'
Опасный момент
Еще один корнер для гостей, розыгрыш, подача в штрафную Олимпика, Кичук неуверенно играет на выходе, Горбунов пробивает головой, мяч попадает в перекладину.
56'
Уголовой
Подача во вратарскую Кичака, Драме выносит на угловой, который опасностью не завершился.
54'
Нарушение против Горбунова, хороший стандарт для мариупольцев.
53'
Удар из-за пределов штрафной гостей от Ксенза, мяч летит выше ворот.
51'
Уголовой
Уголовой для Мариуполя, подача во вратарскую Олимпика, Быков пробивал головой, но не сильно, мяч в руках у Кичака.
49'
Опасный момент
Завийский пробивал с центра штрафной сопернкиа, но впрямо в руки голкиперу.
48'
Гости начинают вторую половину игры с контроля мяча.
46'
Замена
Замена у Мариуполя: вместо Сикана на поле вышел Кулаков.
46'
Свисток
Второй тайм начался!
45'
Свисток
Первый тайм завершен!
45+2'
Гоооол!!!
Мишнев пробивает без шансов для Кичака.
45+1'
Опасный момент
Бабенко фолит в собственной штрафной против Сикана, еще один пенальти.
45'
Инфо
Рефери компенсирует 2 минуты ко времени первого тайма.
44'
Гоооол!!!
Сикан пробивает в правый от голкипера угол, счет ровно.
43'
Опасный момент
Горбунов выходил один на один с голкипером соперника, обыгрывал, но сфолил Кичак, пенальти.
42'
Атаковальный пас на правый фланг в ход Шахабу, но тот не поверил, и защитник перехватил мяч.
40'
Офсайд
Оффсайд у Сикана, стандарт для хозяев.
39'
Шахаб снова пробивает из далека, теперь Гальчук забирает мяч, хотя и не с первой попытки.
37'
Гоооол!!!
Шахаб пробивает с дальней дистанции, Гальчук отбивает перед собой, на добивании сыграл Бенито.
35'
Опасный момент
Чех носком пробивает с линии штрафной соперника, мяч низом проходит в метре от штанги.
33'
Желтая карточка
Фол в центре поля против Быкова, желтая карточка для Бенито.
32'
Перехватили инициативу игроки Олимпика, больше они игрют с мячем, но пока без перехода в атаку.
30'
Уголовой
Еще один корнер для хозяев, навес от Тейшейры, но неудачно, едва не выбежали гости в контратаку.
29'
Уголовой
Угловой для Олимпика, подача, защитник выносит мяч головой.
27'
Опасный момент
Подача с корнера на ближнюю, головой пробивает Сикан, мяч попадает в штангу.
26'
Горбунов пробивает, от стенки мяч выходит на угловой.
25'
Бенито фолит против Чеха, хороший штрафной для Мариуполя.
24'
Опасный момент
Шахаб выскочил на рандеву с Гальчуком, мощно пробил, мяч сотряс перекладину, ух как опасно.
22'
Бондаренко простреливал с левого фланга, Пасич вынес мяч из собственной штрафной.
21'
Фол против Шахаба в центре поля, стандарт.
20'
Ксенз пробивает из далека, мяч летит ну очень высоко.
18'
Бабенко фолит в центре поля, штрафной.
17'
Опасный момент
Танковский пробивал низом с левого угла вратарской соперника, мяч прошел мимо ворот.
15'
Пас на правый фланг атаки в ход Сикану, но выпускает он мяч за пределы поля, аут для Олимпика.
13'
Танковский лежит на газоне, оказывают ему помощь врачи.
12'
Драме грубо сфолил не далеко од собственных ворот, желтую рефери не дал, стандарт опасностю не завершился.
11'
Опасный момент
Бондаренко расстреливал ворота оппонентов буквально с метра, но Кичак вовремя вышел с ворот и паррировал опасный удар.
10'
Уголовой
Угловой для гостей, подача в штрафную дончан, защитник выносит мяч головой.
8'
Нарушение в центре поля, штрафной для Мариуполя.
6'
Опасный момент
Мишнев прострелил с левого угла вратарской соперника, Сикан имел возможность расстреливать ворота Кичака, но еле покатил мяч в сторону рамки, а защитник Олимпика буквально вынес круглого с линии ворот.
4'
Опасный момент
Перехватили хозяева круглого в центре поля, Шахаб прошел по центру, пробил, мяч прошел в метре от штанги.
2'
Мариуполь больше контролирует мяч с начала игры, но пока не удается футболистам перейти в атаку.
1'
Свисток
Матч начался!
Инфо
Стартовый состав (Мариуполь): Гальчук, Мишнев (кап), Кирюханцев, Чеботенко, Быков, Стасюк, Чех, Горбунов, Бондаренко, Танковский, Сикан.
Инфо
Стартовый состав (Олимпик): Кичак, Политило (кап), Пасич, Снурницин, Драме, Ксенз, Бабенко, Тейшейра, Завойский, Бенито, Захедитабар.
Инфо
Добрый день, друзья! Вашему вниманию текстовая трансляция матча 9 тура украинской Премьер-Лиги между командами Олимпик и Мариуполь.
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Комментарии(1)
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forvard69 (Южноукраинск)
07.11.2020 в 15:05
1 тайм чистый договорняк сколько кому заплатили
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Анонс матча Олимпик - ФК Мариуполь 07.11.2020, Премьер-лига

Поединок между командой Олимпик (Донецк) и командой ФК Мариуполь (Мариуполь) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021.

Дата проведения матча: 07.11.2020
Время начала матча: 14:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Олимпик (Донецк) и командой ФК Мариуполь (Мариуполь):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Олимпик, тогда как команда ФК Мариуполь осталась с поражением. Столкновение ФК Мариуполь и Олимпик в предыдущем футбольном матче 12.07.2020 закончилось со счетом: 1:4 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Олимпик - ФК Мариуполь можно посмотреть 07.11.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Олимпик - ФК Мариуполь, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Олимпик (Донецк)
Год основания Олимпик (Донецк): 2001
Страна: Украина
Тренер: Игорь Климовский

Прошедший поединок команды Олимпик был сыгран против Колос - 31.10.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Олимпик.

Команда гостей

Название: ФК Мариуполь (Мариуполь)
Год основания ФК Мариуполь (Мариуполь): 1960
Страна: Украина
Тренер: Остап Маркевич

Прошедший матч команды ФК Мариуполь был сыгран против Шахтер - 30.10.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Шахтер.

Следите за результатами матча Олимпик - ФК Мариуполь онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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