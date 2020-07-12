Олимпик - ФК Мариуполь онлайн трансляция матча

Поединок между командой Олимпик (Донецк) и командой ФК Мариуполь (Мариуполь) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021.
Дата проведения матча: 07.11.2020
Время начала матча: 14:00
История противостояний между командами Олимпик (Донецк) и командой ФК Мариуполь (Мариуполь):
Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Олимпик, тогда как команда ФК Мариуполь осталась с поражением. Столкновение ФК Мариуполь и Олимпик в предыдущем футбольном матче 12.07.2020 закончилось со счетом: 1:4 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Олимпик (Донецк)
Год основания Олимпик (Донецк): 2001
Страна: Украина
Тренер: Игорь Климовский
Прошедший поединок команды Олимпик был сыгран против Колос - 31.10.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Олимпик.
Название: ФК Мариуполь (Мариуполь)
Год основания ФК Мариуполь (Мариуполь): 1960
Страна: Украина
Тренер: Остап Маркевич
Прошедший матч команды ФК Мариуполь был сыгран против Шахтер - 30.10.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Шахтер.
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