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ФК Александрия - ФК Львов онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 07 ноября 2020, 17:00 . Трансляция: Футбол 2
Рейтинг матча:
ФК Александрия
Александрия
0 - 0
Обновить
4'
ФК Львов
Львов
Ход матча
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
ФК Александрия
42%
Ничья
25%
ФК Львов
33%
Прогноз на матч
Личные встречи
ФК Александрия
3
Побед
7
Игр
2
Побед
ФК Львов
Премьер-лига 2021
29.02.2020 - 14:00 ФК Львов 1 - 1 Завершен ФК Александрия
Премьер-лига 2019/2020
28.09.2019 - 19:30 ФК Александрия 2 - 0 Завершен ФК Львов
Премьер-лига 2020
19.05.2019 - 14:00 ФК Александрия 0 - 1 Завершен ФК Львов
Премьер-лига 2020
13.04.2019 - 19:30 ФК Львов 1 - 2 Завершен ФК Александрия
Последние матчи - ФК Александрия
Премьер-лига 2021
31.10.2020 - 17:00 ФК Александрия 2 - 2 Завершен Десна Н
Премьер-лига 2021
24.10.2020 - 17:00 Динамо 1 - 0 Завершен ФК Александрия П
Премьер-лига 2021
18.10.2020 - 17:00 ФК Александрия 4 - 3 Завершен Ингулец В
Премьер-лига 2021
04.10.2020 - 14:00 Олимпик 3 - 2 Завершен ФК Александрия П
Кубок Украины 2021
30.09.2020 - 18:30 ФК Александрия 4 - 1 Завершен Ингулец В
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Последние матчи - ФК Львов
Премьер-лига 2021
01.11.2020 - 17:00 ФК Львов 1 - 0 Завершен Ворскла В
Премьер-лига 2021
24.10.2020 - 19:30 ФК Львов 1 - 3 Завершен СК Днепр-1 П
Премьер-лига 2021
17.10.2020 - 17:00 Шахтер 5 - 1 Завершен ФК Львов П
Премьер-лига 2021
03.10.2020 - 17:00 Рух 0 - 0 Завершен ФК Львов Н
Кубок Украины 2021
30.09.2020 - 17:00 Ворскла 2 - 0 Завершен ФК Львов П
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
ФК Александрия
42%
Ничья
25%
ФК Львов
33%
Трансляция
2'
Львов старается нагнетать на первых минутах.
1'
Александрия начала грубить со старта. Арбитру пришлось успокаивать Ковальца.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Пеньков, Кравчук, Кошман, Эрнест, Челич, Малашевский, Ременяк, Романчук, Фелипе.
Львов: Костик — Якимец, Махмутович, Айнсалу, Михоуби, Клименчук — Шина, Сабино, Казлаускас — Ныч, Чиряк.
Запасные: Билык, Стецьков, Мишенко, Довгий, Грицук, шастал, Дубра, Задерака, Устименко.
Александрия: Панькив — Бабогло, Бондаренко, Банада — Лучкевич, Гречишкин, Ковалец, Вантух — Безбородько, Ситало, Третьяков.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Николай Кривоносов (Киев, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 9-го тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона КСК "Ника" (Александрия, Украина) сыграют Александрия и ПФК Львов.
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Анонс матча ФК Александрия - ФК Львов 07.11.2020, Премьер-лига

Матч между командой ФК Александрия (Александрия) и командой ФК Львов (Львов) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021.

Дата проведения матча: 07.11.2020
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между ФК Александрия (Александрия) и командой ФК Львов (Львов):

Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение ФК Львов и ФК Александрия в предыдущем футбольном матче 29.02.2020 закончилось с такими результатами: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча ФК Александрия - ФК Львов можно посмотреть 07.11.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча ФК Александрия - ФК Львов, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Александрия (Александрия)
Год основания ФК Александрия (Александрия): 1991
Страна: Украина
Тренер: Владимир Шаран

Прошедший матч команды ФК Александрия был сыгран против Десна - 31.10.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: ФК Львов (Львов)
Год основания ФК Львов (Львов): 2006
Страна: Украина
Тренер: Виталий Шумский

Предыдущий поединок команды ФК Львов был сыгран против Ворскла - 01.11.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился победой команды ФК Львов.

Следите за результатами матча ФК Александрия - ФК Львов онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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