  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Десна - ФК Минай Смотреть онлайн
В тренде

Десна - ФК Минай онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 07 ноября 2020, 19:30 . Трансляция: Футбол 2
Рейтинг матча:
Десна
Чернигов
0 - 0
Обновить
52'
ФК Минай
Минай
Ход матча
46' Хлебас Дмитрий
Кто победит?
34 Пользователей сделало свой выбор
Десна
56%
Ничья
21%
ФК Минай
24%
Последние матчи - Десна
Премьер-лига 2021
31.10.2020 - 17:00 ФК Александрия 2 - 2 Завершен Десна Н
Премьер-лига 2021
24.10.2020 - 17:00 Олимпик 0 - 2 Завершен Десна В
Премьер-лига 2021
18.10.2020 - 19:30 СК Днепр-1 2 - 0 Завершен Десна П
Премьер-лига 2021
04.10.2020 - 17:00 Десна 2 - 2 Завершен Шахтер Н
Кубок Украины 2021
30.09.2020 - 17:00 Десна 2 - 1 Завершен Рух В
Показать больше
Последние матчи - ФК Минай
Премьер-лига 2021
01.11.2020 - 14:00 ФК Минай 0 - 0 Завершен Рух Н
Премьер-лига 2021
25.10.2020 - 17:00 Колос 2 - 2 Завершен ФК Минай Н
Премьер-лига 2021
17.10.2020 - 14:00 ФК Минай 0 - 1 Завершен ФК Мариуполь П
Премьер-лига 2021
03.10.2020 - 19:30 Ингулец 1 - 1 Завершен ФК Минай Н
Кубок Украины 2021
30.09.2020 - 15:00 Полесье 1 - 2 Завершен ФК Минай В
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
34 Пользователей сделало свой выбор
Десна
56%
Ничья
21%
ФК Минай
24%
Главные события
Хлебас Дмитрий
46'
Составы команд
0
Евгений Паст
0
Анатолий Нуриев
Стартовый состав
  • 0
    Евгений Паст
    Вратарь
  • 0
    Андрей Гитченко
    Защитник
  • 0
    Ефим Конопля
  • 0
    Владислав Огиря
    Полузащитник
  • 0
    Леван Арвеладзе
    Полузащитник
  • 0
    Владислав Калитвинцев
    Полузащитник
  • 0
    Егор Картушов
    Полузащитник
  • 0
    Йоонас Тамм
    Защитник
  • 0
    Хлебас Дмитрий
  • 0
    Анатолий Нуриев
    Нападающий
Запасные игроки
Тренеры
Трансляция
48'
Минай продолжает действовать агрессивно, Десна старается взять мяч под свой контроль
46'
Замена
Тотовицкий у хозяев выходит вместо Хльобаса
Свисток
Игра продолжается
Свисток
Перерыв
44'
Опасный момент
Калитвинцев долго готовился пробить штрафной и выстрелил технично, обвел стенку, рядом со штангой просвистел мяч
41'
Опасный момент
Кныш на скорости прошел и обыграл трех защитников, красивый момент и хороший удар, немного точности ему не хватило
40'
Через левый край в последнее время атакует команда Кобина
38'
Опасный момент
Ух, какой классный удар Ткачука и такой же классный сейв Паста - Минай ближе к голу, чем Десна
35'
Если атаки закарпатской команды стремительны и быстры, то черниговцы долго разыгрывают мяч и не всегда продвигаются к штрафной гостей
33'
Уголовой
Будковский выносит мяч после навеса в штрафную Паста
32'
Минай пошел вперед большими силами, Десна вынуждена обороняться всей командой
29'
Офсайд
Вне игры у хозяев
28'
Нуриев на скорости рвался к воротам, его плотно опекал Тамм и не позволил пробить
27'
Меличенко сделал прострел к воротам Десны, довольно остро, но Паст читает момент и забирает мяч
25'
Уголовой
Корнер неудачно разыграли черниговцы, навес в штрафную и голкипер забрал мяч
23'
Опасный момент
Каниболоцкий ошибся на выходе, неудачно выбил мяч и Тамм мог забивать, вот только времени у него было мало и эстонец запустил мяч выше
20'
Хорошие скорости в игре, идет обмен атаками и в центре мяч не задерживается, не хватает только последнего хорошего удара
18'
Кныш хорошо пробивал в дальний угол, кто-то из защитников успел подставить ногу, кажется Тамм спас северян
16'
Желтая карточка
Мудрик боролся сразу с двумя защитниками и упал в штрафной, казалось, нарушение, но нет - симуляция и горчичник
15'
Десна больше атакует, но у Миная более острые контратаки
14'
Теперь Кожанов решает пробить сам - неплохо, хоть и в то место, где находился голкипер
12'
Конопля пробил неточно, поспешил молодой игрой
11'
Кожанов неудачно отдал мяч в штрафную, защитник перехватил его, и сразу пошла контратака Десны
8'
Снова Нуриев рвался к воротам, имел свой шанс, но Огиря смог перехватить мяч
6'
Незабитый пенальти
Нуриев пробил сильно и попал в штангу, еще и Паст угадал направление мяча, мог ловить его - счет остается прежним - 0:0.
5'
Опасный момент
Рукой играет Гитченко, остановил прострел с фланга - пенальти в ворота Десны
4'
Навес в штрафную Миная и Будковский фолит в атаке
3'
Хозяева заработали перспективній штрафной, активнее Десна начала матч
Свисток
Матч начался
Десна: 44. Паст, 17. Гитченко, 26. Конопля, 7. Огиря, 9. Арвеладзе Л., 11. Калитвинцев В., 12. Картушов, 14. Мудрик, 4. Тамм, 13. Хлебас, 28. Будковский
Минай: 32. Каниболоцкий А., 22. Маембе, 44. Матич Ми., 99. Меличенко, 4. Сакив, 23. Ткачук А., 29. Кожанов, 96. Снижко, 7. Нуриев, 17. Кныш, 19. Шиндер
Здравствуйте, дорогие друзья, Вашему вниманию предлагается текстовая онлайн трансляция матча УПЛ Десна - Минай.
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Последние матчи
Завершен 17:45 - Сегодня Бордо Бордо 0 Монпелье Монпелье 0 Завершен 17:15 - Сегодня "Барселона" 5 Бетис Бетис 2 Завершен 17:00 - Сегодня Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0 Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед 0 Завершен 17:00 - Сегодня ФК Александрия ФК Александрия 1 ФК Львов ФК Львов 0 Завершен 16:45 - Сегодня Кристал Пэлас Кристал Пэлас 4 Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед 1

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча Десна - ФК Минай 07.11.2020, Премьер-лига

Поединок между командой Десна (Чернигов) и командой ФК Минай (Минай) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021.

Дата проведения матча: 07.11.2020
Время начала матча: 19:30

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Десна - ФК Минай можно посмотреть 07.11.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Десна - ФК Минай, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Десна (Чернигов)
Год основания Десна (Чернигов): 1960
Страна: Украина
Тренер: Александр Рябоконь

Прошедший поединок команды Десна был сыгран против ФК Александрия - 31.10.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: ФК Минай (Минай)
Год основания ФК Минай (Минай): 2015
Страна: Украина
Тренер: Василий Кобин

Предыдущий матч команды ФК Минай был сыгран против Рух - 01.11.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Десна - ФК Минай онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Премьер-лига и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.

Продолжая просматривать www.ua-football.com, вы подтверждаете, что соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Согласен