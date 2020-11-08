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Динамо - Шахтер онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 08 ноября 2020, 17:00 . Трансляция: 2+2
Рейтинг матча:
Динамо
Киев
0 - 0
Обновить
18'
Шахтер
Донецк
Ход матча
Кто победит?
93 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
48%
Ничья
19%
Шахтер
32%
Прогноз на матч
Личные встречи
Динамо
15
Побед
46
Игр
22
Побед
Шахтер
Суперкубок Украины 2021
25.08.2020 - 21:00 Шахтер 1 - 3 Завершен Динамо
Премьер-лига 2021
04.07.2020 - 19:30 Динамо 2 - 3 Завершен Шахтер
Премьер-лига 2021
31.05.2020 - 17:00 Шахтер 3 - 1 Завершен Динамо
Премьер-лига 2021
10.11.2019 - 17:00 Шахтер 1 - 0 Завершен Динамо
Последние матчи - Динамо
Лига Чемпионов 2021
04.11.2020 - 22:00 "Барселона" 2 - 1 Завершен Динамо П
Премьер-лига 2021
31.10.2020 - 19:30 СК Днепр-1 1 - 2 Завершен Динамо В
Лига Чемпионов 2021
28.10.2020 - 22:00 Ференцварош 2 - 2 Завершен Динамо Н
Премьер-лига 2021
24.10.2020 - 17:00 Динамо 1 - 0 Завершен ФК Александрия В
Лига Чемпионов 2019/2020
20.10.2020 - 19:55 Динамо 0 - 2 Завершен "Ювентус" П
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Последние матчи - Шахтер
Лига Чемпионов 2021
03.11.2020 - 19:55 Шахтер 0 - 6 Завершен Боруссия П
Премьер-лига 2021
30.10.2020 - 19:00 Шахтер 4 - 1 Завершен ФК Мариуполь В
Лига Чемпионов 2021
27.10.2020 - 19:55 Шахтер 0 - 0 Завершен Интер Н
Премьер-лига 2021
24.10.2020 - 14:00 Шахтер 1 - 1 Завершен Ворскла Н
Лига Чемпионов 2019/2020
21.10.2020 - 19:55 Реал 2 - 3 Завершен Шахтер В
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
93 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
48%
Ничья
19%
Шахтер
32%
Составы команд
Стартовый состав
  • 4
    Попов Д.
  • 94
    Томаш Кендзера
    Защитник
  • 29
    Виталий Буяльский
    Полузащитник
  • 22
    Родригес Жерсон
  • 18
    Александр Андриевский
    Полузащитник
  • 15
    Виктор Цыганков
    Полузащитник
  • 13
    Артём Шабанов
    Защитник
  • 7
    Беньямин Вербич
    Полузащитник
  • 5
    Сергей Сидорчук
    Полузащитник
  • 2
    Додо
    Защитник
  • 10
    Жуниор Мораес
    Нападающий
  • 7
    Тайсон
    Нападающий
  • 14
    Тете
    Полузащитник
  • 11
    Марлос
    Полузащитник
  • 8
    Антонио М.
  • 6
    Тарас Степаненко
    Полузащитник
  • 5
    Давид Хочолава
    Защитник
  • 22
    Николай Матвиенко
    Защитник
  • 81
    Анатолий Трубин
Запасные игроки
  • 31
    Назарий Русин
    Нападающий
  • 14
    Де Пенья Карлос
  • 34
    Александр Сирота
  • 99
    Фернандо дос Сантос Педро
    Нападающий
  • 19
    Манор Соломон
    Нападающий
  • 20
    Виктор Коваленко
    Полузащитник
  • 21
    Алан Патрик
    Полузащитник
  • 27
    Майкон Перейра
  • 28
    Маркиньос Сиприано
    Нападающий
  • 77
    Валерий Бондарь
  • 50
    Сергей Болбат
    Полузащитник
  • 30
    Андрей Пятов
    Вратарь
Тренеры
Трансляция
17'
Желтая карточка
Андриевский получил желтую за срыв смещения Марлоса по центральной зоне перед штрафной.
16'
Уголовой
Фол в атаке при подаче углового от Степаненко.
16'
Прострел Корниенко с левого фланга был блокирован.
14'
Желтая карточка
Тете агрессивно налетел на Попова у чужой штрафной.
13'
Ударом практически от лицевой на правом фланге штрафной Буяльский отправил мяч в сетку с внешней стороны.
12'
Динамо старается двигать мяч в центре поля, но Шахтер стоит невозмутимо.
10'
Опасный момент
Блокирован был Поповым ударом Мораеса с правого фланга штрафной. Отскок — в руки Нещерету.
9'
Длинный пас со своей половины от Сидорчука доставил мяч в руки Трубину.
7'
Вербич не смог принять мяч после заброса к лицевой границе штрафной.
6'
Матвиенко принял на себя попытку прострела с правого фланга от Цыганкова.
4'
Опасный момент
Растерялся Тете перед Нещеретом, получив скрытый пас Мораеса на ход в штрафную!
2'
Марлос полез в чужую штрафную через правый фланг. Потеря.
1'
Средний блок от Динамо на старте.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Пятов, Сиприано, Болбат, Бондарь, Соломон, Коваленко, Алан Патрик, Майкон, Фернандо.
Шахтер: Трубин — Додо, Хочолава, Матвиенко, Корниенко — Степаненко, Маркос Антонио — Тете, Марлос, Тайсон — Мораес.
Запасные: Моргун, де Пена, Клейтон, Русин, Сирота.
Динамо: Нещерет — Кендзера, Забарный, Попов, Шабанов — Сидорчук, Андриевский — Цыганков, Буяльский, Вербич — Родригес.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Екатерина Монзуль (Харьков, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 9-го тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона НСК "Олимпийский" (Киев, Украина) сыграют киевское Динамо и донецкий Шахтер.
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Комментарии(3)
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Инспектор ( )
08.11.2020 в 17:03
Кто же в Динамо больной, если вся основа кроме вратаря
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+1
-1
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Hugo64 (PARIS)
08.11.2020 в 17:14
К ТОМУ ЖЕ И ПРОСИЛИ О ПЕРЕНОСЕ а зачем?
Ответить
0
-1
Viktor59 (Донецк)
08.11.2020 в 17:02
Желаю чтобы гребаное Динамо с цыганским румыном очередной раз.обосрадось
Ответить
0
-1


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Анонс матча Динамо - Шахтер 08.11.2020, Премьер-лига

Матч между командой Динамо (Киев) и командой Шахтер (Донецк) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021.

Дата проведения матча: 08.11.2020
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Динамо (Киев) и командой Шахтер (Донецк):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Динамо, тогда как команда Шахтер осталась с поражением. Столкновение Шахтер и Динамо в предыдущем футбольном матче 25.08.2020 закончилось с таким счетом: 1:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Динамо - Шахтер можно посмотреть 08.11.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Динамо - Шахтер, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Прошедший матч команды Динамо был сыгран против "Барселона" - 04.11.2020, в рамках турнира Лига Чемпионов 2021 и закончился победой команды "Барселона".

Команда гостей

Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Луиш Каштру

Предыдущий поединок команды Шахтер был сыгран против Боруссия - 03.11.2020, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2021 и закончился победой команды Боруссия.

Следите за результатами матча Динамо - Шахтер онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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