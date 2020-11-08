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Заря - Ворскла онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 08 ноября 2020, 19:30 . Трансляция: УНИАН ТВ
Рейтинг матча:
Заря
Луганск
0 - 0
Обновить
5'
Ворскла
Полтава
Ход матча
Кто победит?
24 Пользователей сделало свой выбор
Заря
50%
Ничья
17%
Ворскла
33%
Прогноз на матч
Личные встречи
Заря
7
Побед
21
Игр
7
Побед
Ворскла
Премьер-лига 2021
26.10.2019 - 17:00 Заря 4 - 0 Завершен Ворскла
Премьер-лига 2019/2020
28.07.2019 - 14:00 Ворскла 0 - 1 Завершен Заря
Премьер-лига 2018
03.03.2019 - 14:00 Заря 3 - 0 Завершен Ворскла
Премьер-лига 2018/2019
23.09.2018 - 19:30 Ворскла 2 - 1 Завершен Заря
Последние матчи - Заря
Лига Европы 2019/2020
05.11.2020 - 22:00 Заря 1 - 4 Завершен АЕК П
Премьер-лига 2021
01.11.2020 - 19:30 Ингулец 1 - 1 Завершен Заря Н
Лига Европы 2019/2020
29.10.2020 - 19:55 Заря 1 - 2 Завершен Брага П
Премьер-лига 2021
25.10.2020 - 19:30 Заря 4 - 0 Завершен Рух В
Лига Европы 2019/2020
22.10.2020 - 22:00 Лестер Сити 3 - 0 Завершен Заря П
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Последние матчи - Ворскла
Премьер-лига 2021
01.11.2020 - 17:00 ФК Львов 1 - 0 Завершен Ворскла П
Премьер-лига 2021
24.10.2020 - 14:00 Шахтер 1 - 1 Завершен Ворскла Н
Премьер-лига 2021
18.10.2020 - 14:00 Олимпик 0 - 1 Завершен Ворскла В
Премьер-лига 2021
03.10.2020 - 14:00 СК Днепр-1 2 - 2 Завершен Ворскла Н
Кубок Украины 2021
30.09.2020 - 17:00 Ворскла 2 - 0 Завершен ФК Львов В
Показать больше
Кто победит?
24 Пользователей сделало свой выбор
Заря
50%
Ничья
17%
Ворскла
33%
Составы команд
Стартовый состав
  • 20
    Абу Х.
  • 28
    Артём Громов
    Полузащитник
  • 21
    Дмитрий Иванисния
  • 22
    Владислав Кабаев
    Нападающий
  • 7
    Владислав Кочергин
    Полузащитник
  • 10
    Дмитрий Хомченовский
    Полузащитник
  • 30
    Никита Шевченко
    Вратарь
  • 80
    Владлен Юрченко
    Полузащитник
  • 50
    Кане
  • 4
    Игорь Пердута
    Защитник
  • 31
    Дмитрий Ризнык
  • 6
    Александр Скляр
    Полузащитник
  • 17
    Владимир Чеснаков
    Защитник
  • 5
    Нажиб Якубу
Запасные игроки
  • 8
    Максим Лунёв
    Нападающий
  • 77
    Денис Васин
    Нападающий
  • 82
    Павел Ребенок
    Полузащитник
  • 21
    Александр Ткаченко
    Вратарь
Тренеры
Трансляция
4'
Кане подавал с правого фланга штрафной на дальнюю штангу, но Якубу решил толкать в спину Фаворова, вместо удара головой.
2'
Резник забрал подачу с левого фланга от Хомченовского.
1'
Подачу с левого фланга от Кочергина вынесли защитники.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Ткаченко, Опанасенко, Пешич, Васин, Ребенок, Семилет, Кравчук.
Ворскла: Резник — Яворский, Чеснаков, Ндиайе — Пердута, Пуцлин, Скляр, Якубу — Щербак, Кане — Степанюк.
Запасные: Василь, Цвек, Жуниор, Пиддубный, Цыганикс, Назарина, Сайядманеш, Гринь, Перович, Лунев.
Заря: Шевченко — Фаворов, Руфати, Абу Ханна, Хомченовский — Иванисеня — Юрченко, Кочергин — Кабаев — Гладкий, Громов.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Евгений Арановский (Киев, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 9-го тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона "Славутич-Арена" (Запорожье, Украина) сыграют луганская Заря и полтавская Ворскла.
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Анонс матча Заря - Ворскла 08.11.2020, Премьер-лига

Матч между командой Заря (Луганск) и командой Ворскла (Полтава) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021.

Дата проведения матча: 08.11.2020
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Заря (Луганск) и командой Ворскла (Полтава):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Заря, тогда как команда Ворскла осталась с поражением. Столкновение Заря и Ворскла в предыдущем футбольном матче 26.10.2019 закончилось с такими результатами: 4:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Заря - Ворскла можно посмотреть 08.11.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Заря - Ворскла, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Заря (Луганск)
Год основания Заря (Луганск): 1923
Страна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник

Предыдущий матч команды Заря был сыгран против АЕК - 05.11.2020, в рамках турнира Лига Европы 2019/2020 и закончился победой команды АЕК.

Команда гостей

Название: Ворскла (Полтава)
Год основания Ворскла (Полтава): 1955
Страна: Украина
Тренер: Юрий Максимов

Предыдущий матч команды Ворскла был сыгран против ФК Львов - 01.11.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился победой команды ФК Львов.

Следите за результатами матча Заря - Ворскла онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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