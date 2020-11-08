Заря - Ворскла онлайн трансляция матча

Анонс матча Заря - Ворскла 08.11.2020, Премьер-лига

Матч между командой Заря (Луганск) и командой Ворскла (Полтава) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021.

Дата проведения матча: 08.11.2020

Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Заря (Луганск) и командой Ворскла (Полтава):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Заря, тогда как команда Ворскла осталась с поражением. Столкновение Заря и Ворскла в предыдущем футбольном матче 26.10.2019 закончилось с такими результатами: 4:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Заря (Луганск)

Год основания Заря (Луганск): 1923

Страна: Украина

Тренер: Виктор Скрипник



Предыдущий матч команды Заря был сыгран против АЕК - 05.11.2020, в рамках турнира Лига Европы 2019/2020 и закончился победой команды АЕК.

Команда гостей

Название: Ворскла (Полтава)

Год основания Ворскла (Полтава): 1955

Страна: Украина

Тренер: Юрий Максимов



Предыдущий матч команды Ворскла был сыгран против ФК Львов - 01.11.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился победой команды ФК Львов.

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