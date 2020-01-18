"Севилья" - Реал онлайн трансляция матча

Анонс матча "Севилья" - Реал 05.12.2020, Чемпионат Испании

Поединок между командой "Севилья" (Севилья) и командой Реал (Мадрид) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2020/2021, матч начнется на стадионе Рамон Санчес Писхуан.

Дата проведения матча: 05.12.2020

Время начала матча: 17:15

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами "Севилья" (Севилья) и командой Реал (Мадрид):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Реал, тогда как команда "Севилья" осталась с поражением. Столкновение Реал и "Севилья" в предыдущем футбольном матче 18.01.2020 закончилось с таким счетом: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Севилья" (Севилья)

Год основания "Севилья" (Севилья): 1905

Страна: Испания

Тренер: Хулен Лопетеги



Прошедший матч команды "Севилья" был сыгран против Челси - 02.12.2020, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2020/2021 и закончился победой команды Челси.

Команда гостей

Название: Реал (Мадрид)

Год основания Реал (Мадрид): 1902

Страна: Испания

Тренер: Зинедин Зидан



Предыдущий поединок команды Реал был сыгран против Шахтер - 01.12.2020, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2020/2021 и закончился победой команды Шахтер.

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