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"Севилья" - Реал онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 05 декабря 2020, 17:15 - Рамон Санчес Писхуан
Главный судья: Хосе Мария Санчез Мартинес (Испания)
Рейтинг матча:
"Севилья"
Севилья
0 - 0
Обновить
8'
Реал
Мадрид
Ход матча
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
"Севилья"
38%
Ничья
23%
Реал
38%
Интересные факты
  • Sevilla have been drawing at half time and winning at full time in 5 of their last 7 home matches (LaLiga).
  • Real Madrid have been drawing at half time and winning at full time in their last 3 matches against Sevilla in all competitions.
  • Sevilla have won 6 of their last 7 home matches (LaLiga).
  • Real Madrid have won their last 3 matches against Sevilla in all competitions.
  • Real Madrid are undefeated in 10 of their last 11 away matches (LaLiga).
Личные встречи
"Севилья"
6
Побед
22
Игр
15
Побед
Реал
Чемпионат Испании 2019/2020
18.01.2020 - 17:00 Реал 2 - 1 Завершен "Севилья"
Чемпионат Испании 2019/2020
22.09.2019 - 22:00 "Севилья" 0 - 1 Завершен Реал
Чемпионат Испании 2018
19.01.2019 - 17:15 Реал 2 - 0 Завершен "Севилья"
Чемпионат Испании 2018/2019
26.09.2018 - 23:00 "Севилья" 3 - 0 Завершен Реал
Последние матчи - "Севилья"
Лига Чемпионов 2020/2021
02.12.2020 - 22:00 "Севилья" 0 - 4 Завершен Челси П
Чемпионат Испании 2019/2020
28.11.2020 - 19:15 Уэска 0 - 1 Завершен "Севилья" В
Лига Чемпионов 2020/2021
24.11.2020 - 19:55 Краснодар 1 - 2 Завершен "Севилья" В
Чемпионат Испании 2019/2020
21.11.2020 - 19:15 "Севилья" 4 - 2 Завершен Сельта В
Чемпионат Испании 2019/2020
07.11.2020 - 19:15 "Севилья" 1 - 0 Завершен Осасуна В
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Последние матчи - Реал
Лига Чемпионов 2020/2021
01.12.2020 - 19:55 Шахтер 2 - 0 Завершен Реал П
Чемпионат Испании 2019/2020
28.11.2020 - 21:45 Реал 1 - 2 Завершен "Алавес" П
Лига Чемпионов 2020/2021
25.11.2020 - 22:00 Интер 0 - 2 Завершен Реал В
Чемпионат Испании 2019/2020
21.11.2020 - 17:15 Вильярреал 1 - 1 Завершен Реал Н
Чемпионат Испании 2019/2020
08.11.2020 - 21:45 "Валенсия" 4 - 1 Завершен Реал П
Показать больше
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
"Севилья"
38%
Ничья
23%
Реал
38%
Составы команд
0
Томаш Вацлик
0
Хесус Навас
0
Кунде Ж.
0
Диего Сантос Силва
0
Карим Рекик
0
Джоан Джордан
0
Фернанду
0
Иван Ракитич
0
Оливер Торрес
0
Де Йонг Лук
0
Лукас Окампос
0
Тибо Куртуа
0
Лукас
0
Серхио Рамос
0
Рафаэль Варан
0
Менди Ф.
0
Лука Модрич
0
Карлос Каземиро
0
Тони Кроос
0
Мартин Эдегор
0
Марко Асенсио
0
Карим Бензема
Стартовый состав
  • 0
    Оливер Торрес
    Полузащитник
  • 0
    Де Йонг Лук
  • 0
    Лукас Окампос
    Полузащитник
  • 0
    Джоан Джордан
  • 0
    Фернанду
  • 0
    Иван Ракитич
    Полузащитник
  • 0
    Хесус Навас
    Полузащитник
  • 0
    Кунде Ж.
  • 0
    Диего Сантос Силва
  • 0
    Карим Рекик
    Защитник
  • 0
    Томаш Вацлик
    Вратарь
  • 0
    Марко Асенсио
    Полузащитник
  • 0
    Карим Бензема
    Нападающий
  • 0
    Мартин Эдегор
    Полузащитник
  • 0
    Лука Модрич
    Полузащитник
  • 0
    Карлос Каземиро
    Полузащитник
  • 0
    Тони Кроос
    Полузащитник
  • 0
    Лукас
    Полузащитник
  • 0
    Серхио Рамос
    Защитник
  • 0
    Рафаэль Варан
    Защитник
  • 0
    Менди Ф.
  • 0
    Тибо Куртуа
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
Трансляция
5'
Каземиро пробил издали, смачный и сильный удар в метре от ворот
3'
Севилья старается перехватить инициативу - в центре поля идет борьба
1'
Опасный момент
Винисиус пробивал с острого угла, неплохо, но рядом со штангой пролетел мяч
Свисток
Матч начался
Севилья: 13. Буну, 12. Кунде, 20. Диего Карлос, 8. Хордан Х., 17. Видаль Ал., 16. Навас Х., 25. Фернандо Р., 10. Ракитич, 5. Окампос, 9. де Йонг Л., 11. Эль-Хаддади
Запасные: 31. Хави Диас, 4. Рекик, 6. Гудель, 7. Сусо, 21. Торрес О., 22. Васкес, 14. Оскар Родригес, 23. Идрисси, 15. Эн Несири, 30. Фернандес
Реал: 1. Куртуа, 5. Варан, 6. Начо, 23. Менди Ф., 8. Кроос, 10. Модрич, 14. Каземиро, 17. Васкес Лу., 9. Бензема, 27. Родриго, 25. Винисиус
Запасные: 26. Альтубе, 29. Лунин, 3. Милитао, 12. Марсело, 19. Одриосола, 11. Асенсио, 21. Эдегор, 30. Аррибас Кальво, 22. Иско
Здравствуйте, дорогие друзья. Вашему вниманию предлагается текстовая онлайн трансляция матча Севилья - Реал.
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Анонс матча "Севилья" - Реал 05.12.2020, Чемпионат Испании

Поединок между командой "Севилья" (Севилья) и командой Реал (Мадрид) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2020/2021, матч начнется на стадионе Рамон Санчес Писхуан.

Дата проведения матча: 05.12.2020
Время начала матча: 17:15

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами "Севилья" (Севилья) и командой Реал (Мадрид):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Реал, тогда как команда "Севилья" осталась с поражением. Столкновение Реал и "Севилья" в предыдущем футбольном матче 18.01.2020 закончилось с таким счетом: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Севилья" - Реал можно посмотреть 05.12.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча "Севилья" - Реал, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Севилья" (Севилья)
Год основания "Севилья" (Севилья): 1905
Страна: Испания
Тренер: Хулен Лопетеги

Прошедший матч команды "Севилья" был сыгран против Челси - 02.12.2020, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2020/2021 и закончился победой команды Челси.

Команда гостей

Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Зинедин Зидан

Предыдущий поединок команды Реал был сыгран против Шахтер - 01.12.2020, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2020/2021 и закончился победой команды Шахтер.

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