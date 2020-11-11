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Польша - Украина онлайн трансляция матча

Сборная Украины - 11 ноября 2020, 21:45 . Трансляция: ТРК Украина
Рейтинг матча:
Польша
1 - 0
Обновить
перерыв
Украина
Ход матча
Кто победит?
445 Пользователей сделало свой выбор
Польша
15%
Ничья
13%
Украина
71%
Прогноз на матч
Личные встречи
Польша
1
Побед
4
Игр
2
Побед
Украина
Евро-2016 2015/2016
21.06.2016 - 19:00 Украина 0 - 1 Завершен Польша
Отбор к ЧМ-2014 2013/2014
11.10.2013 - 21:00 Украина 1 - 0 Завершен Польша
Сборная Украины 2012/2013
22.03.2013 - 21:45 Польша 1 - 3 Завершен Украина
Сборная Украины 2009/2010
04.09.2010 - 17:00 Польша 1 - 1 Завершен Украина
Последние матчи - Польша
Лига Наций 2021
14.10.2020 - 21:45 Польша 3 - 0 Завершен Босния и Герцеговина В
Лига Наций 2021
11.10.2020 - 21:45 Польша 0 - 0 Завершен Италия Н
Международные товарищеские матчи 2019/2020
07.10.2020 - 21:45 Польша 0 - 0 Завершен Финляндия Н
Международные товарищеские матчи 2019/2020
07.10.2020 - 21:30 Польша 5 - 1 Завершен Финляндия В
Лига Наций 2021
07.09.2020 - 21:45 Босния и Герцеговина 1 - 2 Завершен Польша В
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Последние матчи - Украина
Лига Наций 2021
13.10.2020 - 21:45 Украина 1 - 0 Завершен Испания В
Лига Наций 2021
10.10.2020 - 21:45 Украина 1 - 2 Завершен Германия П
Международные товарищеские матчи 2019/2020
07.10.2020 - 22:10 Франция 7 - 1 Завершен Украина П
Лига Наций 2021
06.09.2020 - 21:45 Испания 4 - 0 Завершен Украина П
Молодежная сборная 2021
04.09.2020 - 19:00 Дания 1 - 1 Завершен Украина Н
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
445 Пользователей сделало свой выбор
Польша
15%
Ничья
13%
Украина
71%
Составы команд
Стартовый состав
  • 12
    Лукаш Скорупски
    Вратарь
  • 13
    Мацей Рыбус
  • 2
    Павел Бохневич
    Защитник
  • 3
    Себастиан Валюкевичз
Запасные игроки
Тренеры
Трансляция
45'
Свисток
Перерыв.
44'
Желтая карточка
Гуральски получил желтую за фол против Ярмоленко.
44'
Плахета приложился к мячу. Конопля заблокировал этот удар.
40'
Гоооол!!!
ЛУНИН, КУДА ТЫ УБЕЖАЛ?! Андрей очень далеко вышел из ворот. Зелински воспользовался этой ошибкой и отдал на Пёнтека. Кшиштоф отправил мяч в пустые ворота! 1:0!
37'
Инфо
Статистика ударов - 5:0 в пользу сборной Украины.
34'
Опасный момент
Зелински пробил со средней дистанции! Мяч попал в Коноплю и ушел за лицевую. Угловой.
33'
Офсайд
Пёнтек в положении вне игры.
31'
Опасный момент
Удар Зелински! Защитник нашей сборной заблокировал этот выстрел.
27'
Гумны остановил проход Михайличенко. Мяч перехвачен.
24'
Опасный момент
Плахета неплохо пробил! Лунин в полном порядке!
23'
Милик прострелил в нашу вратарскую. Без проблем для Лунина.
20'
Офсайд
Ярмоленко оказался в офсайде.
17'
Инфо
Владение мячом - 52%/48% в пользу сборной Польши.
15'
Опасный момент
Яремчук отдал на Зинченко! Александр плотно пробил! Скорупски забирает мяч в руки.
14'
Конопля прострелил на Яремчука. Передача не дошла до адресата.
12'
Незабитый пенальти
Не забивает Ярмоленко! В штангу попал мяч!
11'
Опасный момент
Ярмоленко падает в чужой штрафной. Арбитр указал на "точку". Пенальти!
8'
Опасный момент
Отлично пробил Зинченко с 23-х метров! Скорупски отбил перед собой!
5'
Яремчук отдал на Зинченко, но передача не прошла.
3'
Мяч держится в середине поля. Моментов не наблюдается.
1'
Свисток
Матч начался!
Главный арбитр встречи - Мануэль Шуттенгрубер.
Польша, стартовый состав: Скорупски - Гумны, Валукиевич, Бохневич, Рыбус - Плахета, Клих, Гуральски, Зелински - Милик, Пёнтек. Запасные: Щесны, Фабиански, Кендзера, Беднарек, Линетти, Модер, Гросицки, Глик, Реца, Берешински, Шимански, Южвяк.
Украина, стартовый состав: Лунин - Конопля, Кривцов, Матвиенко, Михайличенко - Коваленко, Макаренко, Зинченко - Ярмоленко, Зубков - Яремчук. Запасные: Панькив, Пятов, Забарный, Чеберко, Мораес, Цыганков, Соболь, Малиновский, Харатин, Сидорчук, Бондарь, Марлос.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет вам текстовую трансляцию товарищеского матча: Польша - Украина. Начало поединка - 21:45.
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Анонс матча Польша - Украина 11.11.2020, Сборная Украины

Матч между командой Польша и командой Украина будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Сборная Украины 2020/2021.

Дата проведения матча: 11.11.2020
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между Польша и командой Украина:

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Польша, тогда как команда Украина осталась с поражением. Столкновение Украина и Польша в предыдущем футбольном матче 21.06.2016 закончилось с таким счетом: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Польша - Украина можно посмотреть 11.11.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Сборная Украины. Текстовую трансляцию матча Польша - Украина, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Польша
Страна: Польша
Тренер: Адам Навалка

Прошедший матч команды Польша был сыгран против Босния и Герцеговина - 14.10.2020, в рамках чемпионата Лига Наций 2021 и закончился победой команды Польша.

Команда гостей

Название: Украина
Страна: Украина

Предыдущий матч команды Украина был сыгран против Испания - 13.10.2020, в рамках турнира Лига Наций 2021 и закончился победой команды Украина.

Следите за результатами матча Польша - Украина онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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