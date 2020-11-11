Польша - Украина онлайн трансляция матча

Матч между командой Польша и командой Украина будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Сборная Украины 2020/2021.
Дата проведения матча: 11.11.2020
Время начала матча: 21:45
История противостояний между Польша и командой Украина:
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Польша, тогда как команда Украина осталась с поражением. Столкновение Украина и Польша в предыдущем футбольном матче 21.06.2016 закончилось с таким счетом: 0:1 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Польша
Страна: Польша
Тренер: Адам Навалка
Прошедший матч команды Польша был сыгран против Босния и Герцеговина - 14.10.2020, в рамках чемпионата Лига Наций 2021 и закончился победой команды Польша.
Название: Украина
Страна: Украина
Предыдущий матч команды Украина был сыгран против Испания - 13.10.2020, в рамках турнира Лига Наций 2021 и закончился победой команды Украина.
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