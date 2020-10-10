Германия - Украина онлайн трансляция матча

Анонс матча Германия - Украина 14.11.2020, Лига Наций

Противостояние между командой Германия и командой Украина будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Наций 2020/2021.

Дата проведения матча: 14.11.2020

Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Германия и командой Украина:

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Германия, тогда как команда Украина осталась с поражением. Столкновение Украина и Германия в предыдущем футбольном матче 10.10.2020 закончилось с такими результатами: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Германия

Страна: Германия

Тренер: Йоахим Лёв



Прошедший матч команды Германия был сыгран против Чехия - 11.11.2020, в рамках турнира Международные товарищеские матчи 2020/2021 и закончился победой команды Германия.

Команда гостей

Название: Украина

Страна: Украина



Прошедший матч команды Украина был сыгран против Польша - 11.11.2020, в рамках чемпионата Сборная Украины 2020/2021 и закончился победой команды Польша.

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