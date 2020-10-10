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Германия - Украина онлайн трансляция матча

Лига Наций - 14 ноября 2020, 21:45 . Трансляция: Футбол 1
Рейтинг матча:
Германия
До начала
00 : 00 : 00
Украина
Кто победит?
57 Пользователей сделало свой выбор
Германия
26%
Ничья
26%
Украина
47%
Личные встречи
Германия
4
Побед
5
Игр
0
Побед
Украина
Лига Наций 2021
10.10.2020 - 21:45 Украина 1 - 2 Завершен Германия
Евро-2016 2015/2016
12.06.2016 - 22:00 Германия 2 - 0 Завершен Украина
Отбор к Евро-2015 (U-21) 2013/2014
14.10.2014 - 19:00 Германия 2 - 0 Завершен Украина
Отбор к Евро-2015 (U-21) 2013/2014
10.10.2014 - 18:30 Украина 0 - 3 Завершен Германия
Последние матчи - Германия
Международные товарищеские матчи 2020/2021
11.11.2020 - 21:45 Германия 1 - 0 Завершен Чехия В
Лига Наций 2021
13.10.2020 - 21:45 Германия 3 - 3 Завершен Швейцария Н
Лига Наций 2021
10.10.2020 - 21:45 Украина 1 - 2 Завершен Германия В
Международные товарищеские матчи 2019/2020
07.10.2020 - 21:45 Германия 0 - 0 Завершен Турция Н
Международные товарищеские матчи 2019/2020
07.10.2020 - 21:30 Германия 3 - 3 Завершен Турция Н
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Последние матчи - Украина
Сборная Украины 2020/2021
11.11.2020 - 21:45 Польша 2 - 0 Завершен Украина П
Лига Наций 2021
13.10.2020 - 21:45 Украина 1 - 0 Завершен Испания В
Лига Наций 2021
10.10.2020 - 21:45 Украина 1 - 2 Завершен Германия П
Международные товарищеские матчи 2019/2020
07.10.2020 - 22:10 Франция 7 - 1 Завершен Украина П
Лига Наций 2021
06.09.2020 - 21:45 Испания 4 - 0 Завершен Украина П
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Новости команд
Кто победит?
57 Пользователей сделало свой выбор
Германия
26%
Ничья
26%
Украина
47%
Составы команд
1
Мануэль Нойер
12
Андрей Пятов
Стартовый состав
  • 1
    Мануэль Нойер
    Вратарь
  • 20
    Серж Гнабри
    Нападающий
  • 19
    Лерой Сане
    Полузащитник
  • 4
    Маттиас Гинтер
    Полузащитник
  • 18
    Леон Горецка
    Полузащитник
  • 21
    Илкай Гюндоган
    Полузащитник
  • 2
    Роберт Кох
  • 15
    Никлас Зюле
    Защитник
  • 16
    Антонио Рюдигер
    Защитник
  • 9
    Тимо Вернер
    Нападающий
  • 12
    Андрей Пятов
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
Трансляция
Германия, стартовый состав: Нойер — Зюле, Кох, Рюдигер — Гинтер, Горецка, Гюндоган, Макс — Гнабри, Вернер, Сане. Запасные: Лено, Трапп, Удуокаи, Та, Нойхаус, Брандт, Амири, Вальдшмидт, Хенрикс, Штарк, Дауд.
Украина, стартовый состав: Пятов — Конопля, Забарный, Матвиенко, Соболь — Малиновский, Степаненко, Зинченко — Марлос, Яремчук, Зубков. Запасные: Панькив, Лунин, Кривцов, Чеберко, Мораес, Харатин, Макаренко, Бондарь, Михайличенко.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет вам текстовую онлайн-трансляцию матча Лиги наций УЕФА: Германия - Украина. Начало поединков - 21:45.
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Последние матчи
Завершен 19:00 - Сегодня Латвия Латвия 1 Фарерские острова Фарерские острова 1 Завершен 19:00 - Сегодня Кипр Кипр 2 Люксембург Люксембург 1 Завершен 19:00 - Сегодня Азербайджан Азербайджан 0 Черногория Черногория 0 Завершен 16:00 - Сегодня Сан-Марино Сан-Марино 0 Гибралтар Гибралтар 0 Завершен 16:00 - Сегодня Мальта Мальта 3 Андорра Андорра 1

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Анонс матча Германия - Украина 14.11.2020, Лига Наций

Противостояние между командой Германия и командой Украина будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Наций 2020/2021.

Дата проведения матча: 14.11.2020
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Германия и командой Украина:

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Германия, тогда как команда Украина осталась с поражением. Столкновение Украина и Германия в предыдущем футбольном матче 10.10.2020 закончилось с такими результатами: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Германия - Украина можно посмотреть 14.11.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Наций. Текстовую трансляцию матча Германия - Украина, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Германия
Страна: Германия
Тренер: Йоахим Лёв

Прошедший матч команды Германия был сыгран против Чехия - 11.11.2020, в рамках турнира Международные товарищеские матчи 2020/2021 и закончился победой команды Германия.

Команда гостей

Название: Украина
Страна: Украина

Прошедший матч команды Украина был сыгран против Польша - 11.11.2020, в рамках чемпионата Сборная Украины 2020/2021 и закончился победой команды Польша.

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