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Португалия - Франция онлайн трансляция матча

Лига Наций - 14 ноября 2020, 21:45
Рейтинг матча:
Португалия
До начала
00 : 00 : 00
Франция
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Португалия
27%
Ничья
36%
Франция
36%
Личные встречи
Португалия
1
Побед
2
Игр
0
Побед
Франция
Лига Наций 2021
11.10.2020 - 21:45 Франция 0 - 0 Завершен Португалия
Евро-2016 2015/2016
10.07.2016 - 22:00 Португалия 1 - 0 Завершен Франция
Последние матчи - Португалия
Лига Наций 2021
14.10.2020 - 21:45 Португалия 3 - 0 Завершен Швеция В
Лига Наций 2021
11.10.2020 - 21:45 Франция 0 - 0 Завершен Португалия Н
Международные товарищеские матчи 2021
07.10.2020 - 21:45 Португалия 0 - 0 Завершен Испания Н
Лига Наций 2021
08.09.2020 - 21:45 Швеция 0 - 2 Завершен Португалия В
Лига Наций 2021
05.09.2020 - 21:45 Португалия 4 - 1 Завершен Хорватия В
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Последние матчи - Франция
Лига Наций 2021
14.10.2020 - 21:45 Хорватия 1 - 2 Завершен Франция В
Лига Наций 2021
11.10.2020 - 21:45 Франция 0 - 0 Завершен Португалия Н
Международные товарищеские матчи 2019/2020
07.10.2020 - 22:10 Франция 7 - 1 Завершен Украина В
Лига Наций 2021
08.09.2020 - 21:45 Франция 4 - 2 Завершен Хорватия В
Лига Наций 2021
05.09.2020 - 21:45 Швеция 0 - 1 Завершен Франция В
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Новости команд
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Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Португалия
27%
Ничья
36%
Франция
36%
Трансляция
Франция: 1. Льорис, 2. Павар, 3. Кимпембе, 4. Варан, 21. Лукас Э., 6. Погба, 11. Коман К., 14. Рабьо, 7. Гризманн, 10. Марсьяль А., 13. Канте
Запасные: 16. Манданда, 23. Меньян, 5. Лангле, 18. Зума, 19. Динь, 15. Н`Зонзи, 12. Толиссо, 9. Жиру, 8. Агиляр, 17. Сиссоко, 20. Дюбуа, 22. Тюрам
Португалия: 1. Патрисиу Руй, 4. Диаш Р., 5. Геррейру, 14. Карвалью В., 20. Канселу, 10. Силва Б., 11. Фернандеш Б., 13. Перейра Д., 23. Фелиш Ж., 6. Фонте, 7. Роналду
Запасные: 22. Руй Силва, 2. Семеду Н., 3. Семеду Р., 8. Моутинью, 15. Оливейра С., 18. Невеш Р., 21. Жота, 17. Тринкан, 9. Паулинью, 12. Антони Лопеш, 16. Педру Нету, 19. Мариу Руй
Здравствуйте, дорогие друзья, Вашему вниманию предлагается текстовая онлайн трансляция матча Лиги Наций Португалия - Франция.
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Последние матчи
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Анонс матча Португалия - Франция 14.11.2020, Лига Наций

Матч между командой Португалия и командой Франция будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Наций 2020/2021.

Дата проведения матча: 14.11.2020
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Португалия и командой Франция:

Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Франция и Португалия в предыдущем футбольном матче 11.10.2020 закончилось с такими результатами: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Португалия - Франция можно посмотреть 14.11.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Наций. Текстовую трансляцию матча Португалия - Франция, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Португалия
Страна: Португалия
Тренер: Фернанду Сантуш

Прошедший матч команды Португалия был сыгран против Швеция - 14.10.2020, в рамках чемпионата Лига Наций 2021 и закончился победой команды Португалия.

Команда гостей

Название: Франция
Страна: Франция
Тренер: Дидье Дешам

Предыдущий матч команды Франция был сыгран против Хорватия - 14.10.2020, в рамках турнира Лига Наций 2021 и закончился победой команды Франция.

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