Португалия - Франция онлайн трансляция матча

Анонс матча Португалия - Франция 14.11.2020, Лига Наций

Матч между командой Португалия и командой Франция будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Наций 2020/2021.

Дата проведения матча: 14.11.2020

Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Португалия и командой Франция:

Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Франция и Португалия в предыдущем футбольном матче 11.10.2020 закончилось с такими результатами: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Португалия

Страна: Португалия

Тренер: Фернанду Сантуш



Прошедший матч команды Португалия был сыгран против Швеция - 14.10.2020, в рамках чемпионата Лига Наций 2021 и закончился победой команды Португалия.

Команда гостей

Название: Франция

Страна: Франция

Тренер: Дидье Дешам



Предыдущий матч команды Франция был сыгран против Хорватия - 14.10.2020, в рамках турнира Лига Наций 2021 и закончился победой команды Франция.

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