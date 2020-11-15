Верес - Волынь онлайн трансляция матча

Поединок между командой Верес (Ровно) и командой Волынь (Луцк) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Первая лига 2020/2021.
Дата проведения матча: 15.11.2020
Время начала матча: 14:00
История противостояний между Верес (Ровно) и командой Волынь (Луцк):
Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Волынь и Верес в предыдущем футбольном матче 25.08.2020 закончилось с такими результатами: 0:0 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Верес (Ровно)
Год основания Верес (Ровно): 2015
Страна: Украина
Тренер: Юрий Вирт
Предыдущий матч команды Верес был сыгран против Альянс - 10.11.2020, в рамках чемпионата Первая лига 2020/2021 и закончился победой команды Альянс.
Название: Волынь (Луцк)
Год основания Волынь (Луцк): 1960
Страна: Украина
Тренер: Василий Сачко
Прошедший поединок команды Волынь был сыгран против Оболонь - 10.11.2020, в рамках чемпионата Первая лига 2019/2020 и закончился победой команды Волынь.
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