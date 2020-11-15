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Верес - Волынь онлайн трансляция матча

Первая лига - 15 ноября 2020, 14:00
Рейтинг матча:
Верес
Ровно
1 - 0
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перерыв
Волынь
Луцк
Ход матча
Кто победит?
18 Пользователей сделало свой выбор
Верес
33%
Ничья
22%
Волынь
44%
Прогноз на матч
Личные встречи
Верес
1
Побед
3
Игр
0
Побед
Волынь
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
25.08.2020 - 17:00 Волынь 0 - 0 Завершен Верес
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
12.02.2020 - 12:00 Волынь 1 - 1 Завершен Верес
Контрольные матчи 2017/2018
10.07.2017 - 17:00 Верес 3 - 0 Завершен Волынь
Последние матчи - Верес
Первая лига 2020/2021
10.11.2020 - 14:00 Альянс 2 - 1 Завершен Верес П
Первая лига 2019/2020
05.11.2020 - 14:00 Верес 0 - 0 Завершен Металлист 1925 Н
Первая лига 2021
31.10.2020 - 14:00 Кристалл 2 - 3 Завершен Верес В
Первая лига 2019/2020
26.10.2020 - 14:00 Верес 2 - 0 Завершен Агробизнес В
Первая лига 2019/2020
21.10.2020 - 15:00 МФК Николаев 0 - 0 Завершен Верес Н
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Последние матчи - Волынь
Первая лига 2019/2020
10.11.2020 - 14:00 Волынь 2 - 1 Завершен Оболонь В
Первая лига 2019/2020
05.11.2020 - 14:00 Горняк-Спорт 0 - 3 Завершен Волынь В
Первая лига 2021
31.10.2020 - 16:00 Волынь 0 - 1 Завершен Авангард П
Первая лига 2019/2020
26.10.2020 - 16:00 Волынь 1 - 0 Завершен Полесье В
Первая лига 2021
21.10.2020 - 16:00 Альянс 0 - 2 Завершен Волынь В
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Кто победит?
18 Пользователей сделало свой выбор
Верес
33%
Ничья
22%
Волынь
44%
Трансляция
Свисток
Перерыв
45+1'
Хороший навес от Ляшенко, прошел он по флангу и сделал передачу, к сожалению, партнеры его не поддержали
44'
Опасный момент
Когут на выходе отбивает мяч, после розыгрыша углового мяч по дуге едва не залетел в ворота
43'
Желтая карточка
Полулях (Верес) подкатился под игрока и сорвал атаку Волыни
41'
С левого края Пасич навесил на Соломку, тот пробил головой - очень неточно
39'
Верес перепасовывается в центре поля, Волынь агрессивна в отборе, но мяч забрать не получается
37'
Вторая желтая
Артур Рябов в центре поля прямой ногой сыграл против соперника, едва не нанес травму оппоненту. Волынь остается в меньшинстве
34'
Лучане стали использовать лонгболы для доставки мяча к штрафной Вереса, однако и это пока не работает
32'
Желтая карточка
Рябов (Волынь) наказан за грубость и фол в центре поля
31'
Пасич на скорости врывался в штрафную гостей, на полшага его опередил голкипер
29'
Еще один удар наносит Оринчак, слету и неподготовленный - снова неточно
26'
Опасный момент
А вот это уже очень опасно, Оринчак выиграл борьбу у двух защитников и вырвался на свидание с голкипером, хотя пробил по "уходящему" мячу и не попал в цель
24'
Протасов пробил издали - намного выше ворот
23'
Команда Сачко в третьей подряд атаке теряет мяч, как только переходит центр поля
22'
Волынь заметно старается, активна, но не хватает точных пасов в конечной стадии комбинаций
20'
Верес выдержал натиск соперника и теперь сам начал атаковать, точнее продолжил атаковать
18'
Уголовой
Корнер разыграли хозяева, навес в штрафную и мяч вышел за пределы поля
16'
На половине поля ровенчан идет игра, пока без ударов, Верес выстроил несколько эшелонов обороны
13'
Не лучшим образом разыграли стандарт лучане, но атака продолжается вторым темпом
12'
Волынь большими силами идет вперед. Зарабатывает штрафной в 22-х метрах от ворот
11'
Желтая карточка
Мирошник (Верес) грубо подкатился под соперника
9'
Леванидов (Волынь) справляется с ударом со средней дистанции
7'
Гоооол!!!
Навес на Солдата со штрафного, вратарь на выходе махнул мимо мяча и Верес выходит вперед. Симинин неудачно боролся и не смог выбить мяч - 1:0.
6'
Цюпа сбил Солдата, ровенчане разыграли перспективный штрафной
4'
Навес у лучан со штрафного к воротам, хозяева легко выносят мяч
2'
Боевой настрой команд, хорошие скорости, хотя пока в центре поля идет игра
Свисток
Матч начался
"Верес" (Рівне): Когут - Солдат, Мірошник, Махнєв, Нємчанінов, Петько, Полюлях, Дахновський, Пасіч, Соломка, Шестаков.
"Волинь" (Луцьк): Леванідов - Сімінін, Болденков, Приндета, Цюпа, Приймак, Рябов, Ляшенко, Протасов, Кизилатеш, Оринчак.
Добрый день, дорогие друзья, Вашему вниманию предлагается текстовая онлайн трансляция матча Первой лиги Верес - Волынь.
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Анонс матча Верес - Волынь 15.11.2020, Первая лига

Поединок между командой Верес (Ровно) и командой Волынь (Луцк) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Первая лига 2020/2021.

Дата проведения матча: 15.11.2020
Время начала матча: 14:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Верес (Ровно) и командой Волынь (Луцк):

Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Волынь и Верес в предыдущем футбольном матче 25.08.2020 закончилось с такими результатами: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Верес - Волынь можно посмотреть 15.11.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Первая лига. Текстовую трансляцию матча Верес - Волынь, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Верес (Ровно)
Год основания Верес (Ровно): 2015
Страна: Украина
Тренер: Юрий Вирт

Предыдущий матч команды Верес был сыгран против Альянс - 10.11.2020, в рамках чемпионата Первая лига 2020/2021 и закончился победой команды Альянс.

Команда гостей

Название: Волынь (Луцк)
Год основания Волынь (Луцк): 1960
Страна: Украина
Тренер: Василий Сачко

Прошедший поединок команды Волынь был сыгран против Оболонь - 10.11.2020, в рамках чемпионата Первая лига 2019/2020 и закончился победой команды Волынь.

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