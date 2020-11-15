Черноморец - Металлист 1925 онлайн трансляция матча

Офсайд

Отличный момент у одесситов! Авагимян центром вышел практически один на один, но в последний момент защитники успели выбить мяч у одессита с ног. Снаряд отлетел к Бугаю, который метров с пятнадцати пробил прямо во вратаря! Впрочем, лайнсмен тут же показал, что у Бугая был офсайд в этом эпизоде.