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Черноморец - Металлист 1925 онлайн трансляция матча

Первая лига - 15 ноября 2020, 16:00
Рейтинг матча:
Черноморец
Одесса
0 - 0
Обновить
67'
Металлист 1925
Харьков
Ход матча
Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
Черноморец
50%
Ничья
29%
Металлист 1925
21%
Прогноз на матч
Личные встречи
Черноморец
0
Побед
1
Игр
0
Побед
Металлист 1925
Первая лига 2019/2020
12.10.2019 - 17:00 Черноморец 0 - 0 Завершен Металлист 1925
Последние матчи - Черноморец
Первая лига 2020/2021
10.11.2020 - 13:00 Кристалл 0 - 4 Завершен Черноморец В
Первая лига 2021
05.11.2020 - 17:00 Черноморец 0 - 1 Завершен Агробизнес П
Первая лига 2021
31.10.2020 - 17:00 Черноморец 2 - 0 Завершен МФК Николаев В
Первая лига 2021
26.10.2020 - 19:00 Черноморец 1 - 2 Завершен Нива П
Первая лига 2021
21.10.2020 - 15:00 ВПК-Агро 0 - 2 Завершен Черноморец В
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Последние матчи - Металлист 1925
Первая лига 2019/2020
10.11.2020 - 14:00 Металлист 1925 1 - 0 Завершен Прикарпатье В
Первая лига 2019/2020
05.11.2020 - 14:00 Верес 0 - 0 Завершен Металлист 1925 Н
Первая лига 2021
31.10.2020 - 17:00 Металлист 1925 0 - 1 Завершен Оболонь П
Первая лига 2019/2020
26.10.2020 - 14:00 Горняк-Спорт 3 - 0 Завершен Металлист 1925 П
Первая лига 2019/2020
21.10.2020 - 17:00 Металлист 1925 2 - 1 Завершен Авангард В
Показать больше
Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
Черноморец
50%
Ничья
29%
Металлист 1925
21%
Трансляция
58'
Опасный момент
Опасно у ворот Черноморца! Дмитренко правым полуфлангом вывалился один на один - Пидкивка вышел из ворот и спас "моряков"!
57'
Вторая желтая
Станислав Мицикей в центре поля зацепил Дмитренко и получает вторую жёлтую! Вот это да!
55'
Очень скупая на моменты игра. Сейчас опять идёт "бей-беги" в центре поля.
52'
Уголовой
Пидкивка и защитники отбились от углового на свои ворота.
51'
Уголовой
Авагимян выполнил подачу с углового, Валеев завершал её ударом в касание с середины штрафной, но пробил мимо ворот. Хавбек находился метрах в восьми от рамки.
49'
Металлист 1925 активно начал матч, атакуя. Но пока без удара.
46'
Свисток
Второй тайм стартовал
45+2'
Свисток
Перерыв
45+2'
Валеев практически с линии штрафной пробил низом рядом с левой стойкой.
45+1'
Инфо
Две минуты добавлено.
45'
Уголовой
Металлист 1925 выбил мяч за пределы штрафной после подачи Авагимяном углового, но повторный заброс игрока в штрафную уже замыкал Мартыненко - выше ворот.
45'
Без событий в последние минуты на поле.
42'
Уголовой
Хозяева выносят мяч из пределов штрафной после подачи углового на свои ворота.
40'
Уголовой
Во время подачи углового мяч пересёк лицевую линию. Поэтому вместо стандарта и угрозы воротам мяч переходит в пользу Металлиста 1925, который получает возможность что-то создать.
39'
Классная атака Черноморца. Ковбаса прошёл правым краем и откатил под удар Путре, удар которого заблокировал Шершень.
38'
Гости развивали атаку центром, но не прошла проникающая передача в штрафную.
35'
В течение нескольких минут Черноморец держал мяч на половине поля М1925, но без удара по воротам.
32'
Желтая карточка
Станислав Микицей положил руки на плечи Лукасу. Это дебютная жёлтая в нашем матче для одесситов.
31'
Неудачная передача низом с правого фланга в штрафную хозяев - Пидкивка уверенно мяч забрал.
30'
Черноморец через пас пытается приблизиться к чужим воротам. Металлист 1925 отдал мяч и играет либо на контратаках, либо длинными вертикальными передачами.
27'
Лукас зацепился за мяч на левом крае штрафной площади. Качал защитника и бил, но его выстрел заблокировали. Крыськив первым сыграл на отскоке и метров с 23-х дал выше ворота.
26'
Очень редкая вылазка харьковчан у чужим воротам: заброс на линию штрафной на Чидеру, который в одиночку ничего не придумал.
25'
Уголовой
Авагимян с углового выполнял подачу на ближнюю стойку - харьковчане уверенно отбились.
25'
Ковбаса едва не вывалился один на один с вратарём - защитники в последний момент выбил мяч на угловой.
24'
Замена
Пётр Долгов вышел на поле. Он поменял травмированного Зубейко.
22'
Зубейко получил повреждение паховых связок. Евгению нужна замена.
20'
Желтая карточка
Первая жёлтая в матче. Иван Коваленко сорвал прорыв соперника, получив за это предупреждение.
18'
Пауза в игре: Бугай боролся за верховой мяч с голкипером Коваленко и смог подняться с газона только с помощью медиков. Но игру продолжить он готов.
15'
Бугай замыкал подачу Валеева справа - мимо ворот.
13'
Навес с левого фланга в штрафную харьковчан, Лиховидько оказался первым на подборе уже за пределами штрафной и стрелял метров с двадцати - его выстрел заблокировали.
10'
Между штрафными площадками идёт игра и без обострения пока.
7'
Гости здорово обостряли правым краем вдоль лицевой линии поля, но не хватило отдать передачу в центр штрафной. Хозяева отбились.
5'
Офсайд
Отличный момент у одесситов! Авагимян центром вышел практически один на один, но в последний момент защитники успели выбить мяч у одессита с ног. Снаряд отлетел к Бугаю, который метров с пятнадцати пробил прямо во вратаря! Впрочем, лайнсмен тут же показал, что у Бугая был офсайд в этом эпизоде.
4'
Уголовой
Первый угловой в матче для Черноморца. Но без удара по воротам.
1'
Свисток
Матч начался. "Моряки" разыграли с центра поля
Команды только вышли на поле. Звучит гимн Украины. Соответственно, поединок начнётся с задержкой в несколько минут.
Инфо
Металлист 1925 (старт): М.Коваленко, Жичиков, Шершень, Гошкодеря, И.Коваленко, Кольцов, Савин, Крыськив, Дмитренко, Аних Чидера, Лукас
Инфо
Черноморец (старт): Пидкивка, Микицей, Лиховидько, Мартыненко, Валеев, Хамелюк, Путря, Зубейко, Ковбаса, Авагимян, Бугай
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Анонс матча Черноморец - Металлист 1925 15.11.2020, Первая лига

Противостояние между командой Черноморец (Одесса) и командой Металлист 1925 (Харьков) будет проходить в рамках турнира по футболу: Первая лига 2020/2021.

Дата проведения матча: 15.11.2020
Время начала матча: 16:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Черноморец (Одесса) и командой Металлист 1925 (Харьков):

Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение Черноморец и Металлист 1925 в предыдущем футбольном матче 12.10.2019 закончилось со счетом: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Черноморец - Металлист 1925 можно посмотреть 15.11.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Первая лига. Текстовую трансляцию матча Черноморец - Металлист 1925, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Черноморец (Одесса)
Год основания Черноморец (Одесса): 1936
Страна: Украина
Тренер: Сергей Ковалец

Прошедший матч команды Черноморец был сыгран против Кристалл - 10.11.2020, в рамках чемпионата Первая лига 2020/2021 и закончился победой команды Черноморец.

Команда гостей

Название: Металлист 1925 (Харьков)
Год основания Металлист 1925 (Харьков): 2016
Страна: Украина
Тренер: Валерий Кривенцов

Предыдущий поединок команды Металлист 1925 был сыгран против Прикарпатье - 10.11.2020, в рамках чемпионата Первая лига 2019/2020 и закончился победой команды Металлист 1925.

Следите за результатами матча Черноморец - Металлист 1925 онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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