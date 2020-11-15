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Бельгия - Англия онлайн трансляция матча

Лига Наций - 15 ноября 2020, 21:45
Рейтинг матча:
Бельгия
2 - 0
Матч завершен
Англия
Ход матча
10' Юри Тилеманс 24' Дрис Мертенс 38' Бенджамин Чилвел 44' Аксель Витсель
46' Джордан Хендерсон 51' Тоби Алдервейрелд 54' Томас Менье 70' Киран Триппьер 83' Дрис Мертенс
Кто победит?
16 Пользователей сделало свой выбор
Бельгия
19%
Ничья
44%
Англия
38%
Личные встречи
Бельгия
3
Побед
4
Игр
1
Побед
Англия
Лига Наций 2020/2021
15.11.2020 - 21:45 Бельгия 2 - 0 Завершен Англия
Лига Наций 2021
11.10.2020 - 19:00 Англия 2 - 1 Завершен Бельгия
ЧМ-2018 2017/2018
14.07.2018 - 17:00 Бельгия 2 - 0 Завершен Англия
ЧМ-2018 2017/2018
28.06.2018 - 21:00 Англия 0 - 1 Завершен Бельгия
Последние матчи - Бельгия
Лига Наций 2020/2021
15.11.2020 - 21:45 Бельгия 2 - 0 Завершен Англия В
Международные товарищеские матчи 2020/2021
11.11.2020 - 21:45 Бельгия 2 - 1 Завершен Швейцария В
Лига Наций 2021
14.10.2020 - 21:45 Исландия 1 - 2 Завершен Бельгия В
Лига Наций 2021
11.10.2020 - 19:00 Англия 2 - 1 Завершен Бельгия П
Лига Наций 2021
08.09.2020 - 21:45 Бельгия 5 - 1 Завершен Исландия В
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Последние матчи - Англия
Лига Наций 2020/2021
15.11.2020 - 21:45 Бельгия 2 - 0 Завершен Англия П
Международные товарищеские матчи 2019/2020
12.11.2020 - 22:00 Англия 3 - 0 Завершен Ирландия В
Лига Наций 2021
14.10.2020 - 21:45 Англия 0 - 1 Завершен Дания П
Лига Наций 2021
11.10.2020 - 19:00 Англия 2 - 1 Завершен Бельгия В
Международные товарищеские матчи 2019/2020
08.10.2020 - 21:45 Англия 3 - 0 Завершен Уэльс В
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Новости команд
Кто победит?
16 Пользователей сделало свой выбор
Бельгия
19%
Ничья
44%
Англия
38%
Главные события
Дрис Мертенс
83'
70'
Киран Триппьер
Томас Менье
54'
Тоби Алдервейрелд
51'
46'
Джордан Хендерсон
Аксель Витсель
44'
38'
Бенджамин Чилвел
ГООЛ! Дрис Мертенс
24'
ГООЛ! Юри Тилеманс
10'
Составы команд
Стартовый состав
  • 1
    Тибо Куртуа
    Вратарь
  • 7
    Кевин Де Брюйне
    Полузащитник
  • 14
    Дрис Мертенс
    Нападающий
    83 24
  • 15
    Томас Менье
    Защитник
    54
  • 8
    Юри Тилеманс
    Полузащитник
    10
  • 6
    Аксель Витсель
    Полузащитник
    44
  • 10
    Торган Азар
    Полузащитник
  • 2
    Тоби Алдервейрелд
    Вратарь
    51
  • 3
    Джейсон Денайер
    Защитник
  • 5
    Ян Вертонген
    Защитник
  • 9
    Ромелу Лукаку
    Нападающий
  • 1
    Джордан Пикфорд
    Вратарь
  • 2
    Кайл Уокер
    Защитник
  • 4
    Эрик Дайер
    Защитник
  • 12
    Тайрон Мингс
    Защитник
  • 3
    Киран Триппьер
    Защитник
    70
  • 8
    Джордан Хендерсон
    Полузащитник
    46
  • 5
    Деклан Райс
    Полузащитник
  • 15
    Бенджамин Чилвел
    Защитник
    38
Запасные игроки
Тренеры
Трансляция
90+4'
Свисток
Матч окончен! Сборная Бельгии одолела сборную Англии! 2:0! Спасибо за внимание! Держитесь позитивной волны и оставайтесь с нами!
90'
Инфо
3 мин. добавлено.
87'
Опасный момент
Удар Витселя со средней дистанции! Выше створа!
86'
Англия в атаке проводит последние минуты. Бельгия отошла к своим воротам.
83'
Замена
Замена у сборной Бельгии. Прат сменил Мертенса.
81'
Англичане находятся на чужой половине большими силами, но ничего полезного извлечь не могут.
77'
Опасный момент
Отличная передача Мертенса на Лукаку! Удар Ромелу с близкой дистанции! Пикфорд на месте!
76'
Упал темп встречи. Бельгия с мячом.
73'
Инфо
Статистика ударов - 14:4 в пользу сборной Англии.
70'
Замена
Замена у сборной Англии. Санчо сменил Триппьера. Калверт-Льюин сменил Маунта.
66'
Кейн пытался пройти защитника соперника, но потерпел фиаско. Мяч перехвачен.
64'
Триппьер получает помощь медиков. Пауза в игре.
61'
Грилиш сместился в центр и пробил! Над перекладиной мяч летит.
59'
Инфо
Владение мячом - 71%/29% в пользу сборной Англии.
57'
Опасный момент
Кейн пробил после передачи Маунта! Куртуа в полном порядке.
54'
Желтая карточка
Менье получил желтую за фол против Грилиша.
52'
Опасный момент
Маунт пробил со штрафного! Мимо створа!
51'
Желтая карточка
Алдервейрелд получил желтую за фол против Кейна.
49'
Классная передача Уинкса на Кейна. Мяч не дошел до адресата.
46'
Замена
Замена у сборной Англии. Уинкс сменил Хендерсона.
46'
Свисток
Второй тайм начался!
45+3'
Свисток
Перерыв.
45'
Инфо
2 мин добавлено.
44'
Желтая карточка
Витсель получил желтую за свой фол.
41'
Дальний удар Мертенса! Мимо цели.
38'
Замена
Замена у гостей. Сака сменил Чилвелла.
36'
Чилвелл получает помощь медиков. Пауза в игре.
34'
Опасный момент
Грилиш на Маунта! Маунт! Можно забивать! Мяч летит мимо!
31'
Хозяева катают мяч в центре поля. Бельгия ждет ошибки соперника.
27'
Статистика ударов - 4:2 в пользу сборной Англии.
24'
Гоооол!!!
Мертенс здорово пробил со штрафного! 2:0!
22'
Райс сфолил против Де Брюйне. Штрафной для Бельгии.
20'
Англичане перешли на чужую половину, но ничего не могут создать в атаке. Без моментов.
17'
Инфо
Владение мячом - 57%/43% в пользу сборной Бельгии.
14'
Опасный момент
Дальний удар Грилиша! Алдервейрелд заблокировал этот удар.
12'
Опасный момент
Кейн нанес удар головой после подачи с углового! Лукаку выбил мяч с линии ворот!
10'
Гоооол!!!
Лукаку отдал на Тилеманса! Удар! Мяч попал в Мингса и залетел в ворота! 1:0!
7'
Бельгия завладела мячом и пытается создать моменты у ворот Пикфорда.
5'
Мяч держится в середине поля. Моментов не наблюдается.
2'
Кейн освободился от опеки и пробил с 20-ти метров! Мимо штанги мяч летит!
1'
Свисток
Матч начался!
Главный арбитр встречи - Данни Маккели.
Бельгия, стартовый состав: Куртуа - Алдервейрелд, Денайер, Вертонген - Менье, Витсель, Тилеманс, Т. Азар - Мертенс, Де Брюйне - Лукаку. Запасные: Миньоле, Кастельс, Мехеле, Лукебакио, Фоке, Ванакен, Версхарен, Прат, Бентеке, Делькруа, Шадли, Батшуайи.
Англия, стартовый состав: Пикфорд - Уокер, Дайер, Мингс - Триппьер, Райс, Дж. Хендерсон, Чилвелл - Маунт, Грилиш - Кейн. Запасные: Поуп, Д. Хендерсон, Кин, Санчо, Уинкс, Мэйтленд-Найлз, Калверт-Льюин, Фоден, Сака, Абрахам, Беллингэм.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию матча Лиги наций: Бельгия - Англия. Начало поединка - 21:45.
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Анонс матча Бельгия - Англия 15.11.2020, Лига Наций

Поединок между командой Бельгия и командой Англия будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Наций 2020/2021.

Дата проведения матча: 15.11.2020
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Бельгия и командой Англия:

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Бельгия, тогда как команда Англия осталась с поражением. Столкновение Бельгия и Англия в предыдущем футбольном матче 15.11.2020 закончилось со следующими результатом: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Бельгия - Англия можно посмотреть 15.11.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Наций. Текстовую трансляцию матча Бельгия - Англия, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Бельгия
Страна: Бельгия
Тренер: Роберто Мартинес

Предыдущий поединок команды Бельгия был сыгран против Англия - 15.11.2020, в рамках турнира Лига Наций 2020/2021 и закончился победой команды Бельгия.

Команда гостей

Название: Англия
Страна: Англия
Тренер: Гарет Саутгейт

Прошедший матч команды Англия был сыгран против Бельгия - 15.11.2020, в рамках турнира Лига Наций 2020/2021 и закончился победой команды Бельгия.

Следите за результатами матча Бельгия - Англия онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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