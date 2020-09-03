Испания - Германия онлайн трансляция матча

Матч между командой Испания и командой Германия будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Наций 2020/2021.
Дата проведения матча: 17.11.2020
Время начала матча: 21:45
История противостояний между клубами Испания и командой Германия:
Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение Германия и Испания в предыдущем футбольном матче 03.09.2020 закончилось с таким счетом: 1:1 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Испания
Страна: Испания
Тренер: Фернандо Йерро
Прошедший поединок команды Испания был сыгран против Швейцария - 14.11.2020, в рамках турнира Лига Наций 2020/2021 и закончился ничьей.
Название: Германия
Страна: Германия
Тренер: Йоахим Лёв
Предыдущий матч команды Германия был сыгран против Украина - 14.11.2020, в рамках чемпионата Лига Наций 2020/2021 и закончился победой команды Германия.
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