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Испания - Германия онлайн трансляция матча

Лига Наций - 17 ноября 2020, 21:45
Рейтинг матча:
Испания
4 - 0
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58'
Германия
Ход матча
12' Серхио Каналес 37' Роберт Кох 43' Серхио Рамос
Кто победит?
30 Пользователей сделало свой выбор
Испания
43%
Ничья
27%
Германия
30%
Личные встречи
Испания
2
Побед
6
Игр
2
Побед
Германия
Лига Наций 2021
03.09.2020 - 21:45 Германия 1 - 1 Завершен Испания
ЧЕ-2019 U-21 2019/2020
30.06.2019 - 21:45 Испания 2 - 1 Завершен Германия
Контрольные матчи 2017/2018
23.03.2018 - 21:45 Германия 1 - 1 Завершен Испания
Евро-2017 U-21 2017/2018
30.06.2017 - 21:45 Германия 1 - 0 Завершен Испания
Последние матчи - Испания
Лига Наций 2020/2021
14.11.2020 - 21:45 Швейцария 1 - 1 Завершен Испания Н
Международные товарищеские матчи 2020/2021
11.11.2020 - 21:45 Нидерланды 1 - 1 Завершен Испания Н
Лига Наций 2021
13.10.2020 - 21:45 Украина 1 - 0 Завершен Испания П
Лига Наций 2021
10.10.2020 - 21:45 Испания 1 - 0 Завершен Швейцария В
Международные товарищеские матчи 2021
07.10.2020 - 21:45 Португалия 0 - 0 Завершен Испания Н
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Последние матчи - Германия
Лига Наций 2020/2021
14.11.2020 - 21:45 Германия 3 - 1 Завершен Украина В
Международные товарищеские матчи 2020/2021
11.11.2020 - 21:45 Германия 1 - 0 Завершен Чехия В
Лига Наций 2021
13.10.2020 - 21:45 Германия 3 - 3 Завершен Швейцария Н
Лига Наций 2021
10.10.2020 - 21:45 Украина 1 - 2 Завершен Германия В
Международные товарищеские матчи 2019/2020
07.10.2020 - 21:45 Германия 0 - 0 Завершен Турция Н
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Новости команд
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Кто победит?
30 Пользователей сделало свой выбор
Испания
43%
Ничья
27%
Германия
30%
Главные события
Серхио Рамос
43'
37'
Роберт Кох
Серхио Каналес
12'
Составы команд
Стартовый состав
  • 14
    Хосе Гайя
  • 15
    Серхио Рамос
    Защитник
    43
  • 2
    Торрес Pau Francisco
  • 20
    Серхи Роберто
    Полузащитник
  • 6
    Серхио Каналес
    Полузащитник
    12
  • 8
    Коке
    Защитник
  • 7
    Альваро Мората
    Нападающий
  • 1
    Мануэль Нойер
    Вратарь
  • 9
    Тимо Вернер
    Нападающий
  • 19
    Лерой Сане
    Полузащитник
  • 8
    Тони Кроос
    Полузащитник
  • 21
    Илкай Гюндоган
    Полузащитник
  • 18
    Леон Горецка
    Полузащитник
  • 2
    Роберт Кох
    37
  • 15
    Никлас Зюле
    Защитник
  • 4
    Маттиас Гинтер
    Полузащитник
  • 20
    Серж Гнабри
    Нападающий
Запасные игроки
Тренеры
Трансляция
43'
Замена
Замена у Испании. Гарсия сменил Рамоса.
50'
Опасный момент
И снова провал у гостей в опорной зоне и в центре обороны. На правом фланге у Германии вообще никого нет. Мората не забил, но это было опасно.
45'
Инфо
2 мин. добавлено.
48'
Опасный момент
Ужасы Германии продолжаются. Ольмо вырвался на ударную позицию! Удар! Нойер спас!
43'
Замена
Замена у Испании. Гарсия сменил Рамоса.
46'
Свисток
Второй тайм начался!
42'
Рамос на газоне. Еще и у Рамоса травма. Очень тяжелый календарь у футболистов.
41'
У Германии 0 ударов в створ к этой минуте. Очень плохи дела у гостей.
38'
Гоооол!!!
И еще один гол с углового! Родри откликнулся на подачу партнера с угла поля! 3:0! Катастрофа для немцев!
37'
Желтая карточка
Кох получил желтую за свой фол.
36'
Германия отошла к своим воротам. Испания с мячом.
33'
Гоооол!!!
Ольмо здорово пробил головой! Мяч попал в перекладину! Добивание Феррана! 2:0!
30'
Опасный момент
Ферран неплохо пробил в дальний! Нойер спас Германию! Мяч ушел за лицевую. Угловой.
27'
Прострел Макса не дошел до адресата. Рамос вынес на угловой.
25'
Инфо
Статистика ударов в створ - 3:0 в пользу сборной Испании.
23'
Офсайд
Ферран прострелил на дальнюю штангу! Мората замкнул! Мяч в сетке! Арбитр отменил взятие ворот. Гол был забит из офсайда.
21'
Офсайд
Ф. Торрес принял заброс из глубины и пробил с правого полуфланга! Мимо ворот! Линейный зафиксировал офсайд.
19'
Инфо
Владение мячом - 58%/42% в пользу сборной Испании.
17'
Гоооол!!!
Руис навесил с углового на дальнюю штангу! Мората пробил головой! 1:0!
14'
Опасный момент
Ошиблись испанцы в центре обороны. Гнабри пробил! Мяч попал в соперника.
12'
Замена
Замена у сборной Испании. Каналес не сможет продолжать игру. Руис сменил Серхио.
9'
Каналес держится за бедро. Пауза в игре.
7'
Опасный момент
Рамос пробил со штрафного! Нойер отразил удар Серхио!
6'
Будет штрафной. Рамос у мяча.
5'
Ольмо упал на линии штрафной. Испанцы выпрашивают пенальти.
4'
Защитники хозяев перепасовываются в центре поля. Моментов нет.
2'
Мората подработал мяч. Удар! Нойер внимателен в эпизоде.
1'
Свисток
Матч начался!
Главный арбитр встречи - Андреас Экберг .
Испания, стартовый состав: Симон - Роберто, Рамос, П. Торрес, Гайя - Родри, Каналес - Ольмо, Коке, Ф. Торрес - Мората. Запасные: Де Хеа, Аррисабалага, Кукурелья, Мартинес, Льоренте, Морено, Асенсио, Траоре, Гарсия, Руис, Оярсабаль, Мерино.
Германия, стартовый состав: Нойер - Гинтер, Зюле, Кох, Макс - Горецка, Гюндоган, Кроос - Сане, Гнабри, Вернер. Запасные: Лено, Трапп, Удуокаи, Та, Нойхаус, Амири, Брандт, Вальдшмидт, Хенрихс, Штарк, Дауд.
Добрый день, дорогие друзья! UA-Футбол представляет вам текстовую онлайн-трансляцию матча Лиги наций УЕФА: Испания - Германия. Начало поединка - 21:45.
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Анонс матча Испания - Германия 17.11.2020, Лига Наций

Матч между командой Испания и командой Германия будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Наций 2020/2021.

Дата проведения матча: 17.11.2020
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Испания и командой Германия:

Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение Германия и Испания в предыдущем футбольном матче 03.09.2020 закончилось с таким счетом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Испания - Германия можно посмотреть 17.11.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Наций. Текстовую трансляцию матча Испания - Германия, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Испания
Страна: Испания
Тренер: Фернандо Йерро

Прошедший поединок команды Испания был сыгран против Швейцария - 14.11.2020, в рамках турнира Лига Наций 2020/2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Германия
Страна: Германия
Тренер: Йоахим Лёв

Предыдущий матч команды Германия был сыгран против Украина - 14.11.2020, в рамках чемпионата Лига Наций 2020/2021 и закончился победой команды Германия.

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