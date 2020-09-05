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Хорватия - Португалия онлайн трансляция матча

Лига Наций - 17 ноября 2020, 21:45
Рейтинг матча:
Хорватия
1 - 1
Обновить
60'
Португалия
Ход матча
Кто победит?
31 Пользователей сделало свой выбор
Хорватия
23%
Ничья
13%
Португалия
65%
Личные встречи
Хорватия
0
Побед
2
Игр
2
Побед
Португалия
Лига Наций 2021
05.09.2020 - 21:45 Португалия 4 - 1 Завершен Хорватия
Евро-2016 2015/2016
25.06.2016 - 22:00 Хорватия 0 - 1 Завершен Португалия
Последние матчи - Хорватия
Лига Наций 2020/2021
14.11.2020 - 21:45 Швеция 2 - 1 Завершен Хорватия П
Лига Наций 2021
14.10.2020 - 21:45 Хорватия 1 - 2 Завершен Франция П
Лига Наций 2021
11.10.2020 - 19:00 Хорватия 2 - 1 Завершен Швеция В
Международные товарищеские матчи 2019/2020
07.10.2020 - 21:30 Швейцария 1 - 2 Завершен Хорватия В
Лига Наций 2021
08.09.2020 - 21:45 Франция 4 - 2 Завершен Хорватия П
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Последние матчи - Португалия
Лига Наций 2020/2021
14.11.2020 - 21:45 Португалия 0 - 1 Завершен Франция П
Лига Наций 2021
14.10.2020 - 21:45 Португалия 3 - 0 Завершен Швеция В
Лига Наций 2021
11.10.2020 - 21:45 Франция 0 - 0 Завершен Португалия Н
Международные товарищеские матчи 2021
07.10.2020 - 21:45 Португалия 0 - 0 Завершен Испания Н
Лига Наций 2021
08.09.2020 - 21:45 Швеция 0 - 2 Завершен Португалия В
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Новости команд
Кто победит?
31 Пользователей сделало свой выбор
Хорватия
23%
Ничья
13%
Португалия
65%
Трансляция
57'
Желтая карточка
Желтая для Перишича за фол в атаке против Семеду Р., распустил руки хорват.
56'
Уголовой
Угловой для Португалии, розыгрыш, подача, еще один корнер, Ливакович на выходе сыграл не лучшим образом.
55'
Криштиану лежит на газоне, досталось ему по голове.
54'
Желтая карточка
Горчиник для Роналду за симуляцию.
52'
Гоооол!!!
Роналду сам мощно пробивает, мяч летит по центру, Ливакович перед собой, Семеду Н. прострелил с правого угла вратарской, Диас расстрелял голкипера.
51'
Вторая желтая
Вторая желтая для Рога за фол против Роналду, потенциально опасный стандарт для гостей.
50'
Уголовой
Роналду зарабатывает корнер, подача от Жоау Феликса, отбиваются хорватские футболисты.
48'
Опасный момент
Штрафной для гостей, подача во вратарскую соперника, удар головой от Диаса, мяч летит чуть выше рамки.
46'
Замена
Замена у Португалии: вместо Фернандеша на поле вышел Тринкао.
46'
Свисток
Второй тайм начался!
45'
Свисток
Первый тайм завершен!
45'
Опасный момент
Хороший пас от Роналду на ход Жоау Феликсу, тот с правого фланга выходил на рандеву с голкипером, пробил низом, но в руки вратаря Хорватии.
43'
Жоау Феликс зарабатывает штрафной на правом фланге, Роналду простреливает, но прямо в руки Ливаковича.
41'
Атаковальный пас на левом фланге в ход Семеду Н., но слишком сильно, защита оппонентов перехватила.
39'
Опасный момент
Перейра пробивает с центра вратарской соперника боковыми ножницами, но по центру, Ливакович выручил команду.
38'
Опасный момент
Выбежали в контратаку хорваты, Перишич навесил с левого фланга, Юранович пробивает головой на противоходе голкиперу, мяч проходит рядом со штангой.
36'
Роналду в штрафной соперника обыгрался с Жотой, последний пытался пробить, но защитники его закрыли и отобрали круглого.
34'
Модрич пытался заработать корнер на правом фланге, но мяч покинул поле именно от его ноги, от ворот.
32'
Уголовой
Угловой для хозяев, розыгрыш, подача с левого фланга, вратарь кулаками выбивает мяч.
31'
Фол в центре поля против Ловрена со стороны Моутинью, штрафной.
29'
Гоооол!!!
Прострел с правого фланга от Пашалича, Ковачич расстреливает голкипера соперника, с первым ударом тот справился, но второй не потянул.
28'
Уголовой
Угловой для Хорватии, подача от Модрича, Патрисиу кулаком выносит мяч.
26'
Высоко встречают португальцы соперника, не давая развить атаку.
24'
Уголовой
Углой для гостей, подача, Ливакович кулаком выбил мяч.
23'
Желтая карточка
Желтая для Рога за срыв атаки соперника, стандарт.
22'
Опасный момент
Подача с правого фланга в штрафную Португалии на Пашалича, но не сумел он пробить.
21'
Фол против Модрича в центре поля, штрафной.
19'
Подача во вратарскую хозяев, Роналду не дотягивается, чтобы пробить головой, от ворот.
17'
Роналду отдавал хороший пас на Жоао Феликса, но Шкорич перехватил мяч.
15'
Уголовой
Очередной угловой для Португалии, навес, защитники хозяев опять на высоте.
14'
Подача от Роналду с правого угла вратарской соперника, Юранович обезопасил ситуацию.
13'
Уголовой
Подача от угла для гостей, защита головой выносит мяч.
12'
Уголовой
Угловой для португальцев, розыгрыш, подача от Фернандеса, мяч снова вышел на корнер.
11'
Юранович с правого фланга пытался войти в штрафную оппонентов, но защита остановила его.
9'
Пас на правый фланг в ход Жоте, но слишком сильно, аут для хозяев.
7'
Модрич фолит в атаке против Руя, штрафной.
6'
Обе команды пытаются создать атаку, пока ближе к успеху хорваты, больше играют они с мячем.
4'
Уголовой
Угловой для хозяев, розыгрыш, подача от Модрича, защита выносит мяч.
2'
Влашич фолит в атаке, штрафной для гостей.
1'
Свисток
Матч начался!
Инфо
Стартовый состав (Португалия): Патрисиу, Роналду (кап), Семеду Н., Диас, Семеду Р., Руй, Перейра, Моутинью, Фернандеш, Жоао Феликс, Жота.
Инфо
Стартовый состав (Хорватия): Ливакович, Модрич (кап), Брадарич, Шкорич, Ловрен, Юранович, Ковачич, Рог, Влашич, Пашалич, Перишич.
Инфо
Добрый вечер, друзья! Вашему вниманию текстовая трансляция матча 6 тура группового этапа Лиги Наций между командами Хорватии и Португалии.
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Анонс матча Хорватия - Португалия 17.11.2020, Лига Наций

Матч между командой Хорватия и командой Португалия будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Наций 2020/2021.

Дата проведения матча: 17.11.2020
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Хорватия и командой Португалия:

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Португалия, тогда как команда Хорватия осталась с поражением. Столкновение Португалия и Хорватия в предыдущем футбольном матче 05.09.2020 закончилось со счетом: 4:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Хорватия - Португалия можно посмотреть 17.11.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Наций. Текстовую трансляцию матча Хорватия - Португалия, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Хорватия
Страна: Хорватия
Тренер: Златко Далич

Предыдущий матч команды Хорватия был сыгран против Швеция - 14.11.2020, в рамках турнира Лига Наций 2020/2021 и закончился победой команды Швеция.

Команда гостей

Название: Португалия
Страна: Португалия
Тренер: Фернанду Сантуш

Предыдущий матч команды Португалия был сыгран против Франция - 14.11.2020, в рамках турнира Лига Наций 2020/2021 и закончился победой команды Франция.

Следите за результатами матча Хорватия - Португалия онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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