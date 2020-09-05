Хорватия - Португалия онлайн трансляция матча

Матч между командой Хорватия и командой Португалия будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Наций 2020/2021.
Дата проведения матча: 17.11.2020
Время начала матча: 21:45
История противостояний между клубами Хорватия и командой Португалия:
Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Португалия, тогда как команда Хорватия осталась с поражением. Столкновение Португалия и Хорватия в предыдущем футбольном матче 05.09.2020 закончилось со счетом: 4:1 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Хорватия
Страна: Хорватия
Тренер: Златко Далич
Предыдущий матч команды Хорватия был сыгран против Швеция - 14.11.2020, в рамках турнира Лига Наций 2020/2021 и закончился победой команды Швеция.
Название: Португалия
Страна: Португалия
Тренер: Фернанду Сантуш
Предыдущий матч команды Португалия был сыгран против Франция - 14.11.2020, в рамках турнира Лига Наций 2020/2021 и закончился победой команды Франция.
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