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Польша - Нидерланды онлайн трансляция матча

Лига Наций - 18 ноября 2020, 21:45
Рейтинг матча:
Польша
1 - 0
Обновить
26'
Нидерланды
Ход матча
Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
Польша
40%
Ничья
20%
Нидерланды
40%
Личные встречи
Польша
0
Побед
1
Игр
1
Побед
Нидерланды
Лига Наций 2021
04.09.2020 - 21:45 Нидерланды 1 - 0 Завершен Польша
Последние матчи - Польша
Лига Наций 2020/2021
15.11.2020 - 21:45 Италия 2 - 0 Завершен Польша П
Сборная Украины 2020/2021
11.11.2020 - 21:45 Польша 2 - 0 Завершен Украина В
Лига Наций 2021
14.10.2020 - 21:45 Польша 3 - 0 Завершен Босния и Герцеговина В
Лига Наций 2021
11.10.2020 - 21:45 Польша 0 - 0 Завершен Италия Н
Международные товарищеские матчи 2019/2020
07.10.2020 - 21:45 Польша 0 - 0 Завершен Финляндия Н
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Последние матчи - Нидерланды
Лига Наций 2020/2021
15.11.2020 - 19:00 Нидерланды 3 - 1 Завершен Босния и Герцеговина В
Международные товарищеские матчи 2020/2021
11.11.2020 - 21:45 Нидерланды 1 - 1 Завершен Испания Н
Лига Наций 2021
14.10.2020 - 21:45 Италия 1 - 1 Завершен Нидерланды Н
Лига Наций 2021
11.10.2020 - 19:00 Босния и Герцеговина 0 - 0 Завершен Нидерланды Н
Международные товарищеские матчи 2019/2020
07.10.2020 - 21:30 Нидерланды 0 - 1 Завершен Мексика П
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
Польша
40%
Ничья
20%
Нидерланды
40%
Составы команд
Стартовый состав
  • 22
    Лукаш Фабиански
    Вратарь
  • 4
    Томаш Кендзера
    Защитник
  • 15
    Камиль Глик
  • 5
    Ян Беднарек
    Защитник
  • 16
    Аркадиуш Река
  • 14
    Матеуш Клих
    Полузащитник
  • 10
    Гжегож Крыховяк
    Полузащитник
  • 20
    Петр Зелиньски
  • 9
    Роберт Левандовски
    Нападающий
  • 16
    Кельвин Стенджс
  • 21
    Де Йонг Ф.
  • 8
    Жоржиньо Вейналдум
    Нападающий
  • 15
    Дави Классен
    Полузащитник
  • 5
    Патрик ван Аанхольт
  • 17
    Дейли Блинд
    Защитник
  • 6
    Де Врей Стефан
  • 2
    Ханс Хатебур
    Защитник
  • 1
    Тим Крул
    Вратарь
  • 10
    Мемфис Депай
    Нападающий
Запасные игроки
  • 2
    Павел Бохневич
    Защитник
  • 3
    Себастиан Валюкевичз
  • 7
    Аркадиуш Милик
    Нападающий
  • 8
    Кароль Линетты
  • 11
    Камиль Гросицки
  • 13
    Мацей Рыбусь
    Полузащитник
  • 17
    Moder Якуб
  • 18
    Бартош Берешиньски
    Защитник
  • 12
    Лукаш Скорупски
    Вратарь
  • 1
    Войцех Щенсны
    Вратарь
  • 19
    Себастьян Шимански
  • 13
    Марко Бизот
    Вратарь
  • 20
    Донни ван де Беек
  • 19
    Де Йонг Лук
  • 11
    Квинси Промес
    Полузащитник
  • 7
    Стивен Бергёйс
    Нападающий
  • 3
    Йоэл Велтман
    Защитник
Тренеры
Трансляция
25'
У Польши в данные минуты наблюдаются проблемы с выходом из-под прессинга.
24'
Ван Анхольт и Стенг исполнили последовательные подачи со своих флангов, однако замыкать их было некому.
22'
Проблемы у участников этого поединка — Италия открыла счет в параллельном поединке.
20'
Какие-то проблемы возникли у автора первого гола сегодняшнего матча после столкновения с Крулом в чужой штрафной.
18'
Зьелински прочитал заброс в левый фланг своей штрафной, после чего не дал шансов Хатебуру добраться до мяча.
16'
Опасный момент
Штанга! Плахета завершил свой рывок в правый фланг чужой штрафной ударом в ближний каркас ворот!
14'
Желтая карточка
В голеностоп Депаю врезал Крыховяк отбором со спины в центре поля.
12'
Опасный момент
Стенгс выдал умопомрачительный навес с правого фланга, после которого Малену оставалось только попасть в ворота ударом головой! Рядом с правой штангой прошел мяч!
10'
Перевод флангов от Клаассена на чужой половине был перехвачен.
8'
Польша продолжает контролировать мяч в данные минуты.
6'
Гоооол!!!
ГОЛ! Отбор мяча у Хатебура в левом фланге от Польши, после которого Левандовски запустил Южвяка в левый фланг контратаки, принес хозяевам первый гол в этом матче! Стремительный рывок!
4'
Клих скидывал мяч в чужой штрафной на Левандовски, но того уже держали двое соперников.
2'
Кендзера с фолом поджал ван Анхольта в правом фланге атаки.
1'
Польша уже с первых минут грозится превзойти прошлый матч Лиги наций, и таки нанести удар в створ ворот соперников.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Бизот, Дроммел, Велтман, Ботман, Бергхейс, Промес, Вейндал, Гравенберх, Л. де Йонг, ван де Беек, Думфрис.
Нидерланды: Крул — Хатебур, де Врей, Блинд, ван Анхольт — Клаассен, Вейналдум, Ф. де Йонг — Стенгс, Депай, Мален.
Запасные: Щесны, Скорупски, Бохневич, Валюкевич, Милик, Линетти, Гросицки, Рыбус, Модер, Берешински, Шимански, Пьонтек.
Польша: Фабиански — Кендзера, Глик, Беднарек, Реца — Клих, Крыховяк — Плахета, Зьелински, Южвяк — Левандовски.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Орель Гринфилд (Израиль) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 6-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА в рамках группы A1. На поле стадиона "Шленски" (Хожув, Польша) сыграют Польша и Нидерланды.
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Анонс матча Польша - Нидерланды 18.11.2020, Лига Наций

Противостояние между командой Польша и командой Нидерланды будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Наций 2020/2021.

Дата проведения матча: 18.11.2020
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Польша и командой Нидерланды:

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Нидерланды, тогда как команда Польша осталась с поражением. Столкновение Нидерланды и Польша в предыдущем футбольном матче 04.09.2020 закончилось с таким счетом: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Польша - Нидерланды можно посмотреть 18.11.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Наций. Текстовую трансляцию матча Польша - Нидерланды, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Польша
Страна: Польша
Тренер: Адам Навалка

Предыдущий матч команды Польша был сыгран против Италия - 15.11.2020, в рамках турнира Лига Наций 2020/2021 и закончился победой команды Италия.

Команда гостей

Название: Нидерланды
Страна: Нидерланды

Предыдущий поединок команды Нидерланды был сыгран против Босния и Герцеговина - 15.11.2020, в рамках турнира Лига Наций 2020/2021 и закончился победой команды Нидерланды.

Следите за результатами матча Польша - Нидерланды онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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