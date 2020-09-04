Польша - Нидерланды онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Польша и командой Нидерланды будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Наций 2020/2021.
Дата проведения матча: 18.11.2020
Время начала матча: 21:45
История противостояний между клубами Польша и командой Нидерланды:
Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Нидерланды, тогда как команда Польша осталась с поражением. Столкновение Нидерланды и Польша в предыдущем футбольном матче 04.09.2020 закончилось с таким счетом: 1:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Польша
Страна: Польша
Тренер: Адам Навалка
Предыдущий матч команды Польша был сыгран против Италия - 15.11.2020, в рамках турнира Лига Наций 2020/2021 и закончился победой команды Италия.
Название: Нидерланды
Страна: Нидерланды
Предыдущий поединок команды Нидерланды был сыгран против Босния и Герцеговина - 15.11.2020, в рамках турнира Лига Наций 2020/2021 и закончился победой команды Нидерланды.
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