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Англия - Исландия онлайн трансляция матча

Лига Наций - 18 ноября 2020, 21:45
Рейтинг матча:
Англия
1 - 0
Обновить
26'
Исландия
Ход матча
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Англия
50%
Ничья
25%
Исландия
25%
Личные встречи
Англия
1
Побед
2
Игр
1
Побед
Исландия
Лига Наций 2021
05.09.2020 - 19:00 Исландия 0 - 1 Завершен Англия
Евро-2016 2015/2016
27.06.2016 - 22:00 Англия 1 - 2 Завершен Исландия
Последние матчи - Англия
Лига Наций 2020/2021
15.11.2020 - 21:45 Бельгия 2 - 0 Завершен Англия П
Международные товарищеские матчи 2019/2020
12.11.2020 - 22:00 Англия 3 - 0 Завершен Ирландия В
Лига Наций 2021
14.10.2020 - 21:45 Англия 0 - 1 Завершен Дания П
Лига Наций 2021
11.10.2020 - 19:00 Англия 2 - 1 Завершен Бельгия В
Международные товарищеские матчи 2019/2020
08.10.2020 - 21:45 Англия 3 - 0 Завершен Уэльс В
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Последние матчи - Исландия
Лига Наций 2020/2021
15.11.2020 - 21:45 Дания 2 - 1 Завершен Исландия П
Евро 2020 2020/2021
12.11.2020 - 21:45 Венгрия 2 - 1 Завершен Исландия П
Лига Наций 2021
14.10.2020 - 21:45 Исландия 1 - 2 Завершен Бельгия П
Лига Наций 2021
11.10.2020 - 21:45 Исландия 0 - 3 Завершен Дания П
Евро 2020 2021
08.10.2020 - 21:45 Исландия 2 - 1 Завершен Румыния В
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Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Англия
50%
Ничья
25%
Исландия
25%
Составы команд
Стартовый состав
  • 1
    Джордан Пикфорд
    Вратарь
  • 19
    Филип Фоден
    Полузащитник
  • 16
    Джек Грилиш
    Полузащитник
  • 3
    Киран Триппьер
    Защитник
  • 8
    Деклан Райс
    Полузащитник
  • 7
    Mount Mason
  • 20
    Букайо Сака
  • 4
    Эрик Дайер
    Защитник
  • 5
    Хари Магуайр
  • 2
    Кайл Уокер
    Защитник
  • 9
    Харри Кейн
    Нападающий
  • 12
    Огмундур Кристинссон
    Вратарь
  • 20
    Альберт Гудмунссон
  • 16
    Рунар Мар Сигурьонссон
  • 23
    Ари Фрейр Скуласон
    Полузащитник
  • 8
    Биркир Бьярнасон
    Полузащитник
  • 4
    Виктор Палссон
  • 2
    Биркир Мар Севарссон
    Защитник
  • 15
    Йортур Херманнссон
    Защитник
  • 14
    Кари Арнасон
    Защитник
  • 5
    Сверрир Ингасон
    Защитник
  • 22
    Бедвар Бедварссон
Запасные игроки
Тренеры
Трансляция
20'
Гоооол!!!
А вот и гол! Фоден навесил со штрафного! Райс выиграл воздух и головой отправил мяч в сетку! Это первый гол Деклана за сборную! 1:0!
18'
Заброс на Кейна не прошел. Исландия отбилась.
15'
Инфо
Владение мячом - 82%/18% в пользу сборной Англии.
12'
Желтая карточка
Уокер получил желтую за фол против Сигурьонссона.
11'
Желтая карточка
Севарссон получил желтую за фол против Сака.
8'
Бьярнасон сфолил в атаке. Свободный для "львов".
6'
Офсайд
Маунт нашел пасом Сака. Букайо отдал на Кейна!Можно забивать, ворота пустые! Нет гола. Сака был в офсайде в момент передачи.
3'
Англичане держат мяч под контролем. Гости ждут ошибки соперника.
1'
Свисток
Матч начался!
Главный арбитр встречи - Фабиу Верисиму.
Англия, стартовый состав: Пикфорд - Уокер, Магуайр, Дайер - Триппьер, Маунт, Райс, Фоден, Сака - Кейн, Грилиш. Запасные: Поуп, Д. Хендерсон, Кин, Санчо, Мингс, Уинкс, Чилвелл, Мэйтленд-Найлз, Калверт-Льюин, Абрахам, Беллингэм.
Исландия, стартовый состав: Кристинссон - Севарссон, Херманссон, Арнасон, Ингасон, Скуласон - Сигурьонссон, Пальссон, Б. Бьярнасон - Бедварссон, А. Гудмундссон. Запасные: Хальдоурссон, Рунарссон, Эйольфссон, Сампстед, Йоханнессон, Сигторссон, Торстейнссон, Бальдурссон, Гудьонсен, А. Сигурдссон.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет вам текстовую онлайн-трансляцию матча Лиги наций: Англия - Исландия. Начало поединка - 21:45.
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Анонс матча Англия - Исландия 18.11.2020, Лига Наций

Противостояние между командой Англия и командой Исландия будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Наций 2020/2021.

Дата проведения матча: 18.11.2020
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между Англия и командой Исландия:

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Англия, тогда как команда Исландия осталась с поражением. Столкновение Исландия и Англия в предыдущем футбольном матче 05.09.2020 закончилось с таким счетом: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Англия - Исландия можно посмотреть 18.11.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Наций. Текстовую трансляцию матча Англия - Исландия, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Англия
Страна: Англия
Тренер: Гарет Саутгейт

Прошедший матч команды Англия был сыгран против Бельгия - 15.11.2020, в рамках чемпионата Лига Наций 2020/2021 и закончился победой команды Бельгия.

Команда гостей

Название: Исландия
Страна: Исландия
Тренер: Хеймир Хадльгримссон

Предыдущий поединок команды Исландия был сыгран против Дания - 15.11.2020, в рамках чемпионата Лига Наций 2020/2021 и закончился победой команды Дания.

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