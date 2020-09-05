Англия - Исландия онлайн трансляция матча

Анонс матча Англия - Исландия 18.11.2020, Лига Наций

Противостояние между командой Англия и командой Исландия будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Наций 2020/2021.

Дата проведения матча: 18.11.2020

Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между Англия и командой Исландия:

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Англия, тогда как команда Исландия осталась с поражением. Столкновение Исландия и Англия в предыдущем футбольном матче 05.09.2020 закончилось с таким счетом: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Англия

Страна: Англия

Тренер: Гарет Саутгейт



Прошедший матч команды Англия был сыгран против Бельгия - 15.11.2020, в рамках чемпионата Лига Наций 2020/2021 и закончился победой команды Бельгия.

Команда гостей

Название: Исландия

Страна: Исландия

Тренер: Хеймир Хадльгримссон



Предыдущий поединок команды Исландия был сыгран против Дания - 15.11.2020, в рамках чемпионата Лига Наций 2020/2021 и закончился победой команды Дания.

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