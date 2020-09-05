Англия - Исландия онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Англия и командой Исландия будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Наций 2020/2021.
Дата проведения матча: 18.11.2020
Время начала матча: 21:45
История противостояний между Англия и командой Исландия:
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Англия, тогда как команда Исландия осталась с поражением. Столкновение Исландия и Англия в предыдущем футбольном матче 05.09.2020 закончилось с таким счетом: 0:1 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Англия
Страна: Англия
Тренер: Гарет Саутгейт
Прошедший матч команды Англия был сыгран против Бельгия - 15.11.2020, в рамках чемпионата Лига Наций 2020/2021 и закончился победой команды Бельгия.
Название: Исландия
Страна: Исландия
Тренер: Хеймир Хадльгримссон
Предыдущий поединок команды Исландия был сыгран против Дания - 15.11.2020, в рамках чемпионата Лига Наций 2020/2021 и закончился победой команды Дания.
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