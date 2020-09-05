Бельгия - Дания онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Бельгия и командой Дания будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Наций 2020/2021.
Дата проведения матча: 18.11.2020
Время начала матча: 21:45
История противостояний между Бельгия и командой Дания:
Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Бельгия, тогда как команда Дания осталась с поражением. Столкновение Дания и Бельгия в предыдущем футбольном матче 05.09.2020 закончилось со следующими результатом: 0:2 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Бельгия
Страна: Бельгия
Тренер: Роберто Мартинес
Предыдущий матч команды Бельгия был сыгран против Англия - 15.11.2020, в рамках турнира Лига Наций 2020/2021 и закончился победой команды Бельгия.
Название: Дания
Страна: Дания
Тренер: Оге Харейде
Предыдущий матч команды Дания был сыгран против Исландия - 15.11.2020, в рамках чемпионата Лига Наций 2020/2021 и закончился победой команды Дания.
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