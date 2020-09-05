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Бельгия - Дания онлайн трансляция матча

Лига Наций - 18 ноября 2020, 21:45
Рейтинг матча:
Бельгия
1 - 1
Обновить
26'
Дания
Ход матча
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Бельгия
25%
Ничья
33%
Дания
42%
Личные встречи
Бельгия
1
Побед
1
Игр
0
Побед
Дания
Лига Наций 2021
05.09.2020 - 21:45 Дания 0 - 2 Завершен Бельгия
Последние матчи - Бельгия
Лига Наций 2020/2021
15.11.2020 - 21:45 Бельгия 2 - 0 Завершен Англия В
Международные товарищеские матчи 2020/2021
11.11.2020 - 21:45 Бельгия 2 - 1 Завершен Швейцария В
Лига Наций 2021
14.10.2020 - 21:45 Исландия 1 - 2 Завершен Бельгия В
Лига Наций 2021
11.10.2020 - 19:00 Англия 2 - 1 Завершен Бельгия П
Лига Наций 2021
08.09.2020 - 21:45 Бельгия 5 - 1 Завершен Исландия В
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Последние матчи - Дания
Лига Наций 2020/2021
15.11.2020 - 21:45 Дания 2 - 1 Завершен Исландия В
Лига Наций 2021
14.10.2020 - 21:45 Англия 0 - 1 Завершен Дания В
Лига Наций 2021
11.10.2020 - 21:45 Исландия 0 - 3 Завершен Дания В
Международные товарищеские матчи 2019/2020
07.10.2020 - 19:00 Дания 0 - 0 Завершен Фарерские острова Н
Международные товарищеские матчи 2019/2020
07.10.2020 - 18:45 Дания 4 - 0 Завершен Фарерские острова В
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Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Бельгия
25%
Ничья
33%
Дания
42%
Трансляция
24'
Опасный момент
Партнери по команді вивели Мартіна Бретвейта на дуель з воротарем, але незграбний прийом не дав можливості футболісту реалізувати момент.
22'
Торган Азар і Кевін де Брюйне по черзі виконали невдалі передачі у напрямку воріт суперників.
21'
Неточний довгий пас Тібо Куртуа призвів до контратаки гостей, проте вона не дійшла навіть до штрафного майданчику.
17'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! Після удару Бретвейта м'яч рикошетом від ноги Вертонгена потрапив точно на голову Йонасу Вінду. Нападник данців впевнено реалізував свій момент, спрямувавши м'яч точно в правий кут.
14'
Довга передача Крістенсена (Данія) зі своєї половини поля адресата не знайшла.
13'
Данія пресингує гостей цього поєдинку.
11'
Де Брюйне намагався виконати навіс у сторону Лукаку, проте невдало.
10'
Бельгійці контролюють м'яч у центрі поля.
7'
Мертенс виконував передачу в штрафний майданчик, проте прямо в руки воротарю данців.
3'
Гоооол!!!
Гооооол! Юрій Тілеманс (Бельгія) у центрі підхопив м'яча та влучним ударом лівою ногою надіслав його в дальній кут воріт Шмайхеля із-за меж штрафного майданчика! 1:0!
2'
Брейтвейт (Данія) міг скористатися помилкою Алдервейрелда, проте не дістав до м'яча перед Тібо Куртуа.
Свисток
Матч розпочався!
Збірна Бельгії не програє у домашніх офіційних матчах уже 10 років поспіль! Востаннє гіркоту поразки "червоні дияволи" відчули ще у 2010 році у поєдинку кваліфікації Євро проти Німеччини (0:1).
Запасні: Лессль, Реннов, Андерсен, Ба, Вестергорд, Дальсгор, Дамсгорд, Єнсен, Йонссон, Йоргенсен, Сісто, Шольц.
Данія: Шмайхель - Васс, К'єр, Крістенсен, Мехле - Еріксен, Хойб'єрг, Делейні - Поульсен, Олдер Вінд, Бретвейт.
Запасні: Кастельс, Куке,Бачуай, Бентеке, Боята, Ванакен, Версхарен, Каємбе, Лукебакіо, Мехеле, Прат, Фокет.
Бельгія: Куртуа - Алдервейрелд, Денаєр, Вертонген - Де Брюйне, Тілеманс, Дендонкер, Шадлі - Мертенс, Лукаку, Азар Т.
Инфо
Стали відомі стартові склади:
Вітаємо всіх любителів футболу! UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію матчу вирішального поєдинку Ліги націй у групі 2. Сьогоднішні суперники розіграють між собою путівку до Фіналу чотирьох турніру.
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Анонс матча Бельгия - Дания 18.11.2020, Лига Наций

Противостояние между командой Бельгия и командой Дания будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Наций 2020/2021.

Дата проведения матча: 18.11.2020
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между Бельгия и командой Дания:

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Бельгия, тогда как команда Дания осталась с поражением. Столкновение Дания и Бельгия в предыдущем футбольном матче 05.09.2020 закончилось со следующими результатом: 0:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Бельгия - Дания можно посмотреть 18.11.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Наций. Текстовую трансляцию матча Бельгия - Дания, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Бельгия
Страна: Бельгия
Тренер: Роберто Мартинес

Предыдущий матч команды Бельгия был сыгран против Англия - 15.11.2020, в рамках турнира Лига Наций 2020/2021 и закончился победой команды Бельгия.

Команда гостей

Название: Дания
Страна: Дания
Тренер: Оге Харейде

Предыдущий матч команды Дания был сыгран против Исландия - 15.11.2020, в рамках чемпионата Лига Наций 2020/2021 и закончился победой команды Дания.

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