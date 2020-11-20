Рух - ФК Мариуполь онлайн трансляция матча

Анонс матча Рух - ФК Мариуполь 20.11.2020, Премьер-лига

Поединок между командой Рух (Львов) и командой ФК Мариуполь (Мариуполь) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2020/2021.

Дата проведения матча: 20.11.2020

Время начала матча: 19:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Рух (Львов) и командой ФК Мариуполь (Мариуполь):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды ФК Мариуполь, тогда как команда Рух осталась с поражением. Столкновение Рух и ФК Мариуполь в предыдущем футбольном матче 02.10.2019 закончилось с таким счетом: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Рух (Львов)

Год основания Рух (Львов): 2003

Страна: Украина

Тренер: Иван Федык



Прошедший матч команды Рух был сыгран против Ингулец - 08.11.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: ФК Мариуполь (Мариуполь)

Год основания ФК Мариуполь (Мариуполь): 1960

Страна: Украина

Тренер: Остап Маркевич



Предыдущий поединок команды ФК Мариуполь был сыгран против Олимпик - 07.11.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился ничьей.

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