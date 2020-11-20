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Рух - ФК Мариуполь онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 20 ноября 2020, 19:00
Рейтинг матча:
Рух
Львов
0 - 0
Обновить
перерыв
ФК Мариуполь
Мариуполь
Ход матча
Кто победит?
35 Пользователей сделало свой выбор
Рух
29%
Ничья
20%
ФК Мариуполь
51%
Прогноз на матч
Личные встречи
Рух
0
Побед
1
Игр
1
Побед
ФК Мариуполь
Кубок Украины 2019/2020
02.10.2019 - 18:00 Рух 0 - 1 Завершен ФК Мариуполь
Последние матчи - Рух
Премьер-лига 2021
08.11.2020 - 14:00 Рух 2 - 2 Завершен Ингулец Н
Премьер-лига 2021
01.11.2020 - 14:00 ФК Минай 0 - 0 Завершен Рух Н
Премьер-лига 2021
25.10.2020 - 19:30 Заря 4 - 0 Завершен Рух П
Премьер-лига 2021
17.10.2020 - 17:00 Рух 0 - 2 Завершен Динамо П
Премьер-лига 2021
03.10.2020 - 17:00 Рух 0 - 0 Завершен ФК Львов Н
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Последние матчи - ФК Мариуполь
Премьер-лига 2021
07.11.2020 - 14:00 Олимпик 3 - 3 Завершен ФК Мариуполь Н
Премьер-лига 2021
30.10.2020 - 19:00 Шахтер 4 - 1 Завершен ФК Мариуполь П
Премьер-лига 2021
25.10.2020 - 14:00 Ингулец 1 - 1 Завершен ФК Мариуполь Н
Премьер-лига 2021
17.10.2020 - 14:00 ФК Минай 0 - 1 Завершен ФК Мариуполь В
Премьер-лига 2021
04.10.2020 - 19:30 Колос 1 - 0 Завершен ФК Мариуполь П
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Новости команд
Кто победит?
35 Пользователей сделало свой выбор
Рух
29%
Ничья
20%
ФК Мариуполь
51%
Трансляция
45+2'
Свисток
Перерыв.
45'
Инфо
1 мин. добавлена.
43'
Офсайд
Бондаренко в офсайде.
39'
Опасный момент
Классный удар Горбунова со штрафного! Мимо цели!
36'
Моментов нет. Мариуполь с мячом.
33'
Очеретько не смог обострить после передачи Танковского. Атака гостей закончилась крахом.
30'
Инфо
Статистика ударов - 6:2 в пользу Руха.
26'
Опасный момент
Мартынюк перебросил стенку со штрафного, но в створ не попал! Было близко!
23'
Инфо
Владение мячом - 51%/49% в пользу "Руха".
20'
Опасный момент
Кондраков пробил головой после подачи партнера с углового! Мимо створа мяч летит.
19'
Опасный момент
Кондраков здорово пробил со штрафного! Кудрик в полном порядке!
16'
Мяч держится в середине поля. Моментов не наблюдается.
12'
Опасный момент
Кондраков вырвался на ударную позицию и пробил в дальний с левого полуфланга! Кудрик на месте!
9'
"Рух" пытается найти моменты у ворот Кудрика. "Мариуполь" обороняется всем составом.
6'
Офсайд
Бойчук в положении вне игры.
3'
Высоко прессингует "Рух". "Мариуполь" с мячом.
1'
Свисток
Матч начался!
Главный арбитр встречи - Константин Труханов.
"Рух", стартовый состав: Бандура - Гагун, Белый, Парамонов, Мысык - Мартынюк, Федорчук, Русин, Климчук, Бойчук - Кондраков. Запасные: Мысак, Харжевский, Глига, Литвиненко, Дуць, Притула, Кухаревич, Брикнер, Козловский.
"Мариуполь", стартовый состав: Кудрик - Стасюк, Чоботенко, Муравский, Велев - Танковский, Кулиев, Мишнев, Очеретько - Бондаренко - Горбунов. Запасные: Кравцов, Шушко, Петерман, Доброхотов, Байдал, Плакса, Кожевников, Топалов.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет вам текстовую онлайн-трансляцию матча 10-го тура УПЛ: "Рух" - "Мариуполь". Начало поединка - 19:00.
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Анонс матча Рух - ФК Мариуполь 20.11.2020, Премьер-лига

Поединок между командой Рух (Львов) и командой ФК Мариуполь (Мариуполь) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2020/2021.

Дата проведения матча: 20.11.2020
Время начала матча: 19:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Рух (Львов) и командой ФК Мариуполь (Мариуполь):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды ФК Мариуполь, тогда как команда Рух осталась с поражением. Столкновение Рух и ФК Мариуполь в предыдущем футбольном матче 02.10.2019 закончилось с таким счетом: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Рух - ФК Мариуполь можно посмотреть 20.11.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Рух - ФК Мариуполь, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Рух (Львов)
Год основания Рух (Львов): 2003
Страна: Украина
Тренер: Иван Федык

Прошедший матч команды Рух был сыгран против Ингулец - 08.11.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: ФК Мариуполь (Мариуполь)
Год основания ФК Мариуполь (Мариуполь): 1960
Страна: Украина
Тренер: Остап Маркевич

Предыдущий поединок команды ФК Мариуполь был сыгран против Олимпик - 07.11.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Рух - ФК Мариуполь онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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