"Ливерпуль" - Лестер Сити онлайн трансляция матча

Liverpool have won 29 of their last 30 home matches (Premier League).

Liverpool have scored at least 2 goals in 28 of their last 30 home matches (Premier League).

Было забито тотал голов больше 2.5 в 9 из последних 11 домашних матчей команды Ливерпуль

Leicester have won their last 4 away matches (Premier League).

Было забито тотал голов больше 2.5 в 5 из последних 6 гостевых матчей команды Лестер Сити

Liverpool have won 5 of their last 6 matches against Leicester in all competitions.

Liverpool have seen over 2.5 goals in 5 of their last 6 matches against Leicester in all competitions.