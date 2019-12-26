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"Ливерпуль" - Лестер Сити онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 22 ноября 2020, 21:15 - Энфилд
Главный судья: Крис Каванагх (Англия)
Рейтинг матча:
"Ливерпуль"
Ливерпуль
1 - 0
Обновить
38'
Лестер Сити
Лестер
Ход матча
Кто победит?
17 Пользователей сделало свой выбор
"Ливерпуль"
53%
Ничья
24%
Лестер Сити
24%
П1: 2.01 Х: 3.88 П2: 3.82 ТБ 2: 17 ТМ 2: 1.025
Интересные факты
  • Liverpool have won 29 of their last 30 home matches (Premier League).
  • Liverpool have scored at least 2 goals in 28 of their last 30 home matches (Premier League).
  • Было забито тотал голов больше 2.5 в 9 из последних 11 домашних матчей команды Ливерпуль
  • Leicester have won their last 4 away matches (Premier League).
  • Было забито тотал голов больше 2.5 в 5 из последних 6 гостевых матчей команды Лестер Сити
  • Liverpool have won 5 of their last 6 matches against Leicester in all competitions.
  • Liverpool have seen over 2.5 goals in 5 of their last 6 matches against Leicester in all competitions.
  • Liverpool have scored at least 2 goals in 5 of their last 6 matches against Leicester in all competitions.
Личные встречи
"Ливерпуль"
8
Побед
13
Игр
2
Побед
Лестер Сити
Чемпионат Англии 2019/2020
26.12.2019 - 22:00 Лестер Сити 0 - 4 Завершен "Ливерпуль"
Чемпионат Англии 2019/2020
05.10.2019 - 18:00 "Ливерпуль" 2 - 1 Завершен Лестер Сити
Чемпионат Англии 2019/2020
05.10.2019 - 17:00 "Ливерпуль" 0 - 0 Завершен Лестер Сити
Чемпионат Англии 2018
30.01.2019 - 22:00 "Ливерпуль" 1 - 1 Завершен Лестер Сити
Последние матчи - "Ливерпуль"
Чемпионат Англии 2019/2020
08.11.2020 - 18:30 "Манчестер Сити" 1 - 1 Завершен "Ливерпуль" Н
Лига Чемпионов 2021
03.11.2020 - 22:00 "Аталанта" 0 - 5 Завершен "Ливерпуль" В
Чемпионат Англии 2019/2020
31.10.2020 - 19:30 "Ливерпуль" 2 - 1 Завершен Вест Хэм Юнайтед В
Лига Чемпионов 2021
27.10.2020 - 22:00 "Ливерпуль" 2 - 0 Завершен Мидтьюлланн В
Чемпионат Англии 2019/2020
24.10.2020 - 22:00 "Ливерпуль" 2 - 1 Завершен "Шеффилд Юнайтед" В
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Последние матчи - Лестер Сити
Чемпионат Англии 2019/2020
08.11.2020 - 15:45 Лестер Сити 1 - 0 Завершен Вулверхэмптон В
Лига Европы 2019/2020
05.11.2020 - 22:00 Лестер Сити 4 - 0 Завершен Брага В
Чемпионат Англии 2019/2020
02.11.2020 - 22:00 Лидс Юнайтед 1 - 4 Завершен Лестер Сити В
Лига Европы 2019/2020
29.10.2020 - 19:30 АЕК 1 - 2 Завершен Лестер Сити В
Чемпионат Англии 2019/2020
25.10.2020 - 21:15 Арсенал 0 - 1 Завершен Лестер Сити В
Показать больше
Кто победит?
17 Пользователей сделало свой выбор
"Ливерпуль"
53%
Ничья
24%
Лестер Сити
24%
П1: 2.01 Х: 3.88 П2: 3.82 ТБ 2: 17 ТМ 2: 1.025
Составы команд
Стартовый состав
  • 1
    Алиссон
    Полузащитник
  • 9
    Роберто Фирмино
    Нападающий
  • 10
    Садио Мане
    Полузащитник
  • 17
    Кертис Джонс
  • 5
    Жоржиньо Вейналдум
    Нападающий
  • 8
    Наби Кейта
  • 7
    Джеймс Милнер
    Полузащитник
  • 3
    Фабиньо
    Защитник
  • 32
    Жоэль Матип
    Полузащитник
  • 26
    Эндрю Робертсон
    Защитник
  • 20
    Жота Diogo
  • 1
    Каспер Шмейхель
    Вратарь
  • 10
    Джонни Меддисон
  • 15
    Харви Барнс
    Полузащитник
  • 11
    Марк Олбрайтон
    Полузащитник
  • 24
    Нампалис Менди
    Полузащитник
  • 8
    Юри Тилеманс
    Полузащитник
  • 2
    Джеймес Жустин
  • 28
    Кристиан Фухс
    Защитник
  • 6
    Джонни Эванс
    Защитник
  • 3
    Уэсли Фофана
  • 9
    Джейми Варди
    Нападающий
Запасные игроки
Тренеры
Трансляция
34'
Опасный момент
Джастин нанес удар в дальний угол! Мимо створа!
31'
Эванс сфолил против Мане. Свободный для "Ливерпуля".
30'
"Ливерпуль" контролирует мяч, но продвижения к воротам Шмейхеля нет.
26'
Опасный момент
Матип пробил головой после подачи Робертсона с углового! Выше ворот!
23'
Опасный момент
Барнс пробил в касание после прострела Варди с левого фланга! Мимо цели!
21'
Гоооол!!!
Прошла подача с углового! Эванс головой отправил мяч в свои ворота! Автогол! 1:0!
19'
В спокойном темпе развивается поединок. Моментов не наблюдается.
16'
Инфо
Статистика ударов - 5:0 в пользу Ливерпуля.
13'
Опасный момент
Жота пробил с 18-ти метров! Шмейхель на месте!
11'
Инфо
Владение мячом - 57%/43% в пользу "Ливерпуля".
8'
"Лестер" владеет мячом на своей половине. Хозяева ждут ошибки соперника.
5'
Лестер держит мяч и пытается развить атаку. "Ливерпуль" активно прессингует соперника.
2'
Опасный момент
Кейта нанес удар! Шмейхель контролировал ситуацию.
1'
Свисток
Матч начался!
Главный арбитр встречи - Крис Кавана.
"Ливерпуль", стартовый состав: Алиссон — Милнер, Фабиньо, Матип, Робертсон — Джонс, Вейналдум, Кейта — Жота, Фирмино, Мане. Запасные: Адриан, Цимикас, Филлипс, Уильямс, Кларксон, Минамино, Ориги.
"Лестер", стартовый состав: Шмейхель — Фофана, Эванс, Фухс — Джастин, Тилеманс, Менди, Олбрайтон — Мэддисон, Барнс — Варди. Запасные: Уорд, Морган, Томас, Ундер, Чаудхери, Прат, Ихеаначо.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет вам текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 9-го тура АПЛ: "Ливерпуль" - "Лестер". Начало поединка - 21:15.
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Анонс матча "Ливерпуль" - Лестер Сити 22.11.2020, Чемпионат Англии

Поединок между командой "Ливерпуль" (Ливерпуль) и командой Лестер Сити (Лестер) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2019/2020, матч состоится на стадионе Энфилд.

Дата проведения матча: 22.11.2020
Время начала матча: 21:15

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами "Ливерпуль" (Ливерпуль) и командой Лестер Сити (Лестер):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды "Ливерпуль", тогда как команда Лестер Сити осталась с поражением. Столкновение Лестер Сити и "Ливерпуль" в предыдущем футбольном матче 26.12.2019 закончилось с таким счетом: 0:4 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Ливерпуль" - Лестер Сити можно посмотреть 22.11.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча "Ливерпуль" - Лестер Сити, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Ливерпуль" (Ливерпуль)
Год основания "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Страна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Предыдущий поединок команды "Ливерпуль" был сыгран против "Манчестер Сити" - 08.11.2020, в рамках турнира Чемпионат Англии 2019/2020 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Лестер Сити (Лестер)
Год основания Лестер Сити (Лестер): 1884
Страна: Англия
Тренер: Брендан Роджерс

Прошедший поединок команды Лестер Сити был сыгран против Вулверхэмптон - 08.11.2020, в рамках турнира Чемпионат Англии 2019/2020 и закончился победой команды Лестер Сити.

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