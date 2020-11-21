Ингулец - Динамо онлайн трансляция матча

Анонс матча Ингулец - Динамо 21.11.2020, Премьер-лига

Поединок между командой Ингулец (Петрово) и командой Динамо (Киев) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2020/2021.

Дата проведения матча: 21.11.2020

Время начала матча: 14:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Ингулец (Петрово)

Год основания Ингулец (Петрово): 2013

Страна: Украина

Тренер: Сергей Лавриненко



Предыдущий матч команды Ингулец был сыгран против Рух - 08.11.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Динамо (Киев)

Год основания Динамо (Киев): 1927

Страна: Украина

Тренер: Мирча Луческу



Прошедший матч команды Динамо был сыгран против Шахтер - 08.11.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Шахтер.

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