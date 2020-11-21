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Ингулец - Динамо онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 21 ноября 2020, 14:00 . Трансляция: Футбол 2
Рейтинг матча:
Ингулец
Петрово
0 - 1
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76'
Динамо
Киев
Ход матча
14' Денис Гармаш 20' Денис Гармаш 38' Александр Козак 42' Денис Балан
52' Томаш Кендзера 63' Беньямин Вербич
Кто победит?
86 Пользователей сделало свой выбор
Ингулец
13%
Ничья
10%
Динамо
77%
Прогноз на матч
Последние матчи - Ингулец
Премьер-лига 2021
08.11.2020 - 14:00 Рух 2 - 2 Завершен Ингулец Н
Премьер-лига 2021
01.11.2020 - 19:30 Ингулец 1 - 1 Завершен Заря Н
Премьер-лига 2021
25.10.2020 - 14:00 Ингулец 1 - 1 Завершен ФК Мариуполь Н
Премьер-лига 2021
18.10.2020 - 17:00 ФК Александрия 4 - 3 Завершен Ингулец П
Премьер-лига 2021
03.10.2020 - 19:30 Ингулец 1 - 1 Завершен ФК Минай Н
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Последние матчи - Динамо
Премьер-лига 2021
08.11.2020 - 17:00 Динамо 0 - 3 Завершен Шахтер П
Лига Чемпионов 2021
04.11.2020 - 22:00 "Барселона" 2 - 1 Завершен Динамо П
Премьер-лига 2021
31.10.2020 - 19:30 СК Днепр-1 1 - 2 Завершен Динамо В
Лига Чемпионов 2021
28.10.2020 - 22:00 Ференцварош 2 - 2 Завершен Динамо Н
Премьер-лига 2021
24.10.2020 - 17:00 Динамо 1 - 0 Завершен ФК Александрия В
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Новости команд
Кто победит?
86 Пользователей сделало свой выбор
Ингулец
13%
Ничья
10%
Динамо
77%
Главные события
52'
Томаш Кендзера
Денис Балан
42'
Александр Козак
38'
20'
Денис Гармаш
14'
Денис Гармаш ГООЛ!
Составы команд
Стартовый состав
  • 5
    Евгений Запорожец
    Полузащитник
  • 10
    Александр Козак
    Полузащитник
    38
  • 28
    Виталий Павлов
    Защитник
  • 39
    Денис Балан
    Защитник
    42
  • 49
    Ника Ситчинава
    Нападающий
  • 1
    Георгий Бущан
    Вратарь
  • 94
    Томаш Кендзера
    Защитник
    52
  • 89
    Владислав Супряга
    Нападающий
  • 29
    Виталий Буяльский
    Полузащитник
  • 20
    Александр Караваев
    Нападающий
  • 19
    Денис Гармаш
    Полузащитник
    20 14
  • 16
    Виталий Мыколенко
    Защитник
  • 14
    Де Пенья Карлос
  • 10
    Николай Шапаренко
    Полузащитник
  • 8
    Владимир Шепелев
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 89
    Олег Синегуб
    Защитник
  • 7
    Беньямин Вербич
    Полузащитник
    63
  • 79
    Денис Бойко
    Вратарь
  • 11
    Георгий Цитаишвили
    Полузащитник
Тренеры
Трансляция
72'
Неспортивная борьба от Козака в правом фланге атаки против Гармаша помешала Динамо выйти в контратаку.
70'
Ситчинава убегал в контратаку, после неудачной передачи Караваева на чужой половине, однако еще до этого потратил слишком много сил на перемещения по полю.
67'
Хозяева стараются закрепиться на чужой половине.
64'
Желтая карточка
Рисовал Забарный фол на чужой половине, но арбитру это не понравилось.
63'
Замена
Вербич вышел на поле вместо Супряги.
62'
Опасный момент
Бущан дотянулся до мяч после удара Ситчинавы головой в завершении наброса подачи с правого фланга!
59'
Опасный момент
Шуст потащил удар головой от Кендзеры в завершении подачи углового с левого фланга!
58'
Опасный момент
Гармаш завершил смещение в левом фланге чужой штрафной ударом в блок от защитника!
56'
Подача с левого фланга от Бартуловича опустилась точно в руки Бущану.
54'
Офсайд
Пара центральных защитников Ингульца поймала Супрягу у офсайд во время заброса.
52'
Желтая карточка
Желтую получил Кендзера за удар по голеностопу Янакову в правом фланге обороны.
50'
Опасный момент
Взлетел в воздух Шуст, отражая удар со штрафного от Де Пены в правую девятку! Круто!
49'
Откровенный толчок в спину Гармаша со стороны Бартуловича.
47'
Бущан неудачно сыграл на выходе, после чего парашютом из-за пределов штрафной его неудачно попытался поймать Запорожец.
Свисток
Второй тайм начался!
Свисток
Перерыв. 0:1 в нашем матче по итогам первой половины.
45+3'
Опасный момент
Забарный встретил дважды мяч, блокируя удары соперника со средней дистанции!
45'
Инфо
По меньшей мере, командам предстоит сыграть в этом тайме еще 3 мин.
44'
Бартулович подавал с дальнего штрафного в чужие владения, но возникновения опасности мы так и не дождались.
42'
Желтая карточка
Балан пошел в рисковый стык с Гармашем в центре поля.
39'
Опасный момент
Шапаренко пробивал со близкой дистанции в чужой штрафной, однако Шуст читал этот эпизод с быстрым розыгрышем штрафного!
38'
Желтая карточка
Козак дернул за футболку старавшегося опередить его на мяче Караваева.
37'
Пытался пробить от левого угла чужой штрафной Янаков, но Гармаш встал на пути мяча.
35'
Удар Янакова с приличной дистанции со штрафного был неудачным.
34'
Шепелев прокатился на спине у Козака на своей половине.
32'
Офсайд
ГОЛ ОТМЕНЕН! Офсайд у Козака.
31'
Опасный момент
Смотрим VAR! Офсайд?
30'
Опасный момент
ГОЛ! Янаков подал штрафной с левого фланга на ближний угол вратарской, где Козак опередил Бущана!
29'
Миколенко головой остановил удар Балана из центральной зоны перед штрафной.
27'
Опасный момент
Эх! Штанга звенит! Де Пена уверенным кивком головой завершал подачу с правого фланга на дальний угол вратарской, но отправил мяч точно в каркас ворот!
25'
Просмотр повтора не привел к изменению решения арбитра.
23'
Силовая борьба между Павловым и Буяльским в штрафной хозяев завершилась падением игрока Динамо на газон. VAR?
21'
Ударом головой, после розыгрыша стандарта, Семенко отправил мяч над воротами.
20'
Желтая карточка
Гармаш не успел в подкате добраться к мячу в центре поля, после чего просто снес с ног Янакова.
18'
Балан подавал с правого фланга, но направил мяч слишком высоко над воротами.
16'
Технический брак от Караваева при обработке мяча нерабочей ногой.
14'
Гоооол!!!
ГОЛ! Каков же был подкат Буяльского в чужой штрафной против выносившего мяч Ситчинавы! Отскок пришелся точно в центральную зону, где Гармашу надо было просто протолкнуть мяч мимо Шуста!
13'
Желтая карточка
В опасной зоне перед своей штрафной сбил Семенко Буяльского.
12'
Подмерз газон в Кропивницком, по всей видимости. Футболисты и мяч катаются "на коньках".
11'
Караваев на своей половине отмахнулся от Козака в верховой борьбе.
10'
Фол против Семенко в левом фланге атаки Динамо со стороны Де Пены.
8'
Подача с правого фланга от Шапаренко была перехвачена Шустом.
6'
Пас в левый фланг штрафной на Гармаша от Караваева оказался слишком сильным.
5'
Слишком долго готовил свой удар с правого фланга штрафной Козак, напоровшись, в итоге, на блок.
3'
Шапаренко затоптал Квасного в правом фланге атаки.
2'
Первая попытка наступления от Ингульца сошла на нет под прессингом соперников.
1'
Динамо начало поединок с атаки на чужой половине.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Бойко, Скорко, Боль, Белуце, Вербич, Цитаишвили, Клейтон, Моргун.
Динамо: Бущан — Кендзера, Забарный, Миколенко, Караваев — Гармаш, Шепелев — Шапаренко, Буяльский, Де Пена — Супряга.
Запасные: Малыш, Фетеев, Белоцерковец, Литвяк, Плохотнюк, Шишка, Синегуб.
Ингулец: Шуст — Балан, Семенко, Павлов, Квасный — Запорожец — Янаков, Коваленко, Бартулович, Козак — Ситчинава.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Максим Козыряцкий (Запорожье, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 10-го тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона "Зирка" (Кропивницкий, Украина) сыграют петровский Ингулец и киевское Динамо.
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Комментарии(1)
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DynamoKiyv (Київ)
21.11.2020 в 14:34
А я бы засчитал этот гол, во имя футбола))
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Анонс матча Ингулец - Динамо 21.11.2020, Премьер-лига

Поединок между командой Ингулец (Петрово) и командой Динамо (Киев) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2020/2021.

Дата проведения матча: 21.11.2020
Время начала матча: 14:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Ингулец - Динамо можно посмотреть 21.11.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Ингулец - Динамо, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Ингулец (Петрово)
Год основания Ингулец (Петрово): 2013
Страна: Украина
Тренер: Сергей Лавриненко

Предыдущий матч команды Ингулец был сыгран против Рух - 08.11.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Прошедший матч команды Динамо был сыгран против Шахтер - 08.11.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Шахтер.

Следите за результатами матча Ингулец - Динамо онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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