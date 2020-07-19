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Шахтер - ФК Александрия онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 21 ноября 2020, 17:00 . Трансляция: Футбол 2
Рейтинг матча:
Шахтер
Донецк
0 - 0
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44'
ФК Александрия
Александрия
Ход матча
6' Маркиньос Сиприано 31' Жуниор Мораес
Кто победит?
46 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
48%
Ничья
28%
ФК Александрия
24%
Личные встречи
Шахтер
16
Побед
21
Игр
1
Побед
ФК Александрия
Премьер-лига 2021
19.07.2020 - 19:30 ФК Александрия 2 - 2 Завершен Шахтер
Премьер-лига 2021
20.06.2020 - 19:30 Шахтер 3 - 2 Завершен ФК Александрия
Премьер-лига 2021
27.10.2019 - 17:00 Шахтер 0 - 0 Завершен ФК Александрия
Премьер-лига 2019/2020
31.07.2019 - 19:00 ФК Александрия 1 - 3 Завершен Шахтер
Последние матчи - Шахтер
Премьер-лига 2021
08.11.2020 - 17:00 Динамо 0 - 3 Завершен Шахтер В
Лига Чемпионов 2021
03.11.2020 - 19:55 Шахтер 0 - 6 Завершен Боруссия П
Премьер-лига 2021
30.10.2020 - 19:00 Шахтер 4 - 1 Завершен ФК Мариуполь В
Лига Чемпионов 2021
27.10.2020 - 19:55 Шахтер 0 - 0 Завершен Интер Н
Премьер-лига 2021
24.10.2020 - 14:00 Шахтер 1 - 1 Завершен Ворскла Н
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Последние матчи - ФК Александрия
Премьер-лига 2021
07.11.2020 - 17:00 ФК Александрия 1 - 0 Завершен ФК Львов В
Премьер-лига 2021
31.10.2020 - 17:00 ФК Александрия 2 - 2 Завершен Десна Н
Премьер-лига 2021
24.10.2020 - 17:00 Динамо 1 - 0 Завершен ФК Александрия П
Премьер-лига 2021
18.10.2020 - 17:00 ФК Александрия 4 - 3 Завершен Ингулец В
Премьер-лига 2021
04.10.2020 - 14:00 Олимпик 3 - 2 Завершен ФК Александрия П
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
46 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
48%
Ничья
28%
ФК Александрия
24%
Главные события
Жуниор Мораес
31'
Маркиньос Сиприано
6'
Составы команд
Стартовый состав
  • 0
    Андрей Пятов
    Вратарь
  • 0
    Жуниор Мораес
    Нападающий
    31
  • 0
    Манор Соломон
    Нападающий
  • 0
    Тете
    Полузащитник
  • 0
    Алан Патрик
    Полузащитник
  • 0
    Антонио М.
  • 0
    Тарас Степаненко
    Полузащитник
  • 0
    Николай Матвиенко
    Защитник
  • 0
    Сергей Кривцов
    Защитник
  • 0
    Додо
    Защитник
  • 0
    Маркиньос Сиприано
    Нападающий
    6
  • 0
    Олег Билык
    Вратарь
  • 0
    Владислав Бабогло
    Защитник
  • 0
    Павел Пашаев
    Защитник
  • 0
    Евгений Банада
    Полузащитник
  • 0
    Дмитрий Гречишкин
    Полузащитник
  • 0
    Кирилл Ковалец
    Полузащитник
  • 0
    Максим Третьяков
    Полузащитник
  • 0
    Валерий Лучкевич
    Защитник
  • 0
    Артём Ситало
    Нападающий
Запасные игроки
Тренеры
Трансляция
40'
Сильный удар Соломона - рядом со штангой просвистел мяч
39'
Хорошая атака александрийцев завершилась без удара, Третьяков выпустил мяч, хотя можно было прострелить
37'
Опасный момент
Степаненко пробил очень опасно, в самую девятку, голкипер справляется с большим трудом
36'
Уголовой
Пашаев пробивал после розыгрыша корнера - неточно, мяч свалился с ноги
33'
Опасный момент
Лучкевич обыграл двух защитников, сместился с фланга в центр и пробил над перекладиной
31'
Красная карточка
Монзуль посмотрела ВАР повтор, отменила желтую карточку и показала сразу красную. Вот так да. Ногой Жуниор въехал в голеностоп Банады
29'
Желтая карточка
Жуниор Мораес (Шахтер) очень активен в первом тайме, но в моменте с Банадой перестарался, едва не нанес ему серьезную травму
26'
Алан Патрик долго готовился пробить со стандарта и попал в стенку
25'
Пашаев сбивает Мораеса и привозит очень опасный штрафной
23'
Офсайд
Мораес во вне игры
22'
Тете немного не успел на пас-диагональ от Матвиенко метров на 50
20'
Большими силами пошел вперед Шахтер, удары Тете и Мораеса заблокировали защитники
18'
Опасный момент
Бабогло в подкате выбил мяч у Мораеса, было это в штрафной, арбитр смотрит ВАР. Нет, нарушения не было
16'
Опасный момент
А вот это опасно. Лучкевич тонко отдал пас в штрафную на Ковальца, тот дальше на Третякова, который пробил - Пятов на месте
15'
Со второй попытки Мораес смог пробить, впрочем, над перекладиной пролетел снаряд
14'
Команда Шарана не может перейти центр поля, но и подопечные Каштру не нагнетают, много позиционной и тактической борьбы
11'
В середине поля идет игра, пока без моментов
9'
Снова Шахтер взял мяч под свой контроль, однако хорошую, содержательную комбинацию провести пока не получается
7'
Мораес получил повреждение при обороне своих ворот, быстро оказали помощь ему, и вновь Александрия бежит вперед
6'
Желтая карточка
Маркиньос Сиприано (Шахтер) сбил Ситало, сорвал атаку и получил горчичник
5'
Уголовой
Навес от Додо, Лучкевич вынес мяч, еще один корнер разыграли горняки, снова гости легко перехватили мяч, а с ним и инициативу
2'
Уголовой
Соломон навесил с корнера, александрийцы без проблем отбиваются и стараются организовать контратаку
Свисток
Матч начался
Александрия: 31. Билык, 2. Мельник, 4. Бабогло, 20. Пашаев, 44. Банада, 27. Гречишкин, 6. Ковалец, 10. Третьяков, 17. Лучкевич, 18. Ситало, 47. Вантух
Запасные: 26. Борисенко, 8. Довгий, 98. Стецков, 7. Мышенко, 22. Грицук, 94. Задерака, 9. Безбородько, 23. Шастал, 99. Устименко
Шахтер: 30. Пятов, 2. Додо, 4. Кривцов, 22. Матвиенко Н., 6. Степаненко, 8. Маркос Антонио, 21. Алан Патрик, 14. Тете, 19. Соломон, 10. Жуниор Мораес, 28. Сиприано
Запасные: 1. Шевченко Ал., 54. Гриценко, 49. Витао, 50. Болбат, 27. Майкон Барберан, 61. Судаков, 9. Дентиньо, 99. Фернандо
Здравствуйте, дорогие друзья, Вашему вниманию предлагается текстовая онлайн трансляция матча УПЛ Шахтер - Александрия.
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Комментарии(1)
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Golfik25 (Киев)
21.11.2020 в 17:40
Ну че кроты, как там по красным?
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Анонс матча Шахтер - ФК Александрия 21.11.2020, Премьер-лига

Матч между командой Шахтер (Донецк) и командой ФК Александрия (Александрия) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2020/2021.

Дата проведения матча: 21.11.2020
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Шахтер (Донецк) и командой ФК Александрия (Александрия):

Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение ФК Александрия и Шахтер в предыдущем футбольном матче 19.07.2020 закончилось с таким счетом: 2:2 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Шахтер - ФК Александрия можно посмотреть 21.11.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Шахтер - ФК Александрия, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Луиш Каштру

Прошедший матч команды Шахтер был сыгран против Динамо - 08.11.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Шахтер.

Команда гостей

Название: ФК Александрия (Александрия)
Год основания ФК Александрия (Александрия): 1991
Страна: Украина
Тренер: Владимир Шаран

Предыдущий матч команды ФК Александрия был сыгран против ФК Львов - 07.11.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился победой команды ФК Александрия.

Следите за результатами матча Шахтер - ФК Александрия онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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