ФК Минай - СК Днепр-1 онлайн трансляция матча

Анонс матча ФК Минай - СК Днепр-1 22.11.2020, Премьер-лига

Поединок между командой ФК Минай (Минай) и командой СК Днепр-1 (Днепр) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2020/2021.

Дата проведения матча: 22.11.2020

Время начала матча: 14:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Минай (Минай)

Год основания ФК Минай (Минай): 2015

Страна: Украина

Тренер: Василий Кобин



Предыдущий матч команды ФК Минай был сыгран против Десна - 07.11.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Десна.

Команда гостей

Название: СК Днепр-1 (Днепр)

Год основания СК Днепр-1 (Днепр): 2017

Страна: Украина

Тренер: Игор Йовичевич



Прошедший поединок команды СК Днепр-1 был сыгран против Колос - 06.11.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Колос.

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