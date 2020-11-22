ФК Минай - СК Днепр-1 онлайн трансляция матча

Поединок между командой ФК Минай (Минай) и командой СК Днепр-1 (Днепр) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2020/2021.
Дата проведения матча: 22.11.2020
Время начала матча: 14:00
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: ФК Минай (Минай)
Год основания ФК Минай (Минай): 2015
Страна: Украина
Тренер: Василий Кобин
Предыдущий матч команды ФК Минай был сыгран против Десна - 07.11.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Десна.
Название: СК Днепр-1 (Днепр)
Год основания СК Днепр-1 (Днепр): 2017
Страна: Украина
Тренер: Игор Йовичевич
Прошедший поединок команды СК Днепр-1 был сыгран против Колос - 06.11.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Колос.
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