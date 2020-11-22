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ФК Минай - СК Днепр-1 онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 22 ноября 2020, 14:00 . Трансляция: Футбол 1
Рейтинг матча:
ФК Минай
Минай
До начала
00 : 00 : 00
СК Днепр-1
Днепр
Кто победит?
33 Пользователей сделало свой выбор
ФК Минай
18%
Ничья
21%
СК Днепр-1
61%
Прогноз на матч
Последние матчи - ФК Минай
Премьер-лига 2021
07.11.2020 - 19:30 Десна 1 - 0 Завершен ФК Минай П
Премьер-лига 2021
01.11.2020 - 14:00 ФК Минай 0 - 0 Завершен Рух Н
Премьер-лига 2021
25.10.2020 - 17:00 Колос 2 - 2 Завершен ФК Минай Н
Премьер-лига 2021
17.10.2020 - 14:00 ФК Минай 0 - 1 Завершен ФК Мариуполь П
Премьер-лига 2021
03.10.2020 - 19:30 Ингулец 1 - 1 Завершен ФК Минай Н
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Последние матчи - СК Днепр-1
Премьер-лига 2021
06.11.2020 - 19:00 СК Днепр-1 0 - 2 Завершен Колос П
Премьер-лига 2021
31.10.2020 - 19:30 СК Днепр-1 1 - 2 Завершен Динамо П
Премьер-лига 2021
24.10.2020 - 19:30 ФК Львов 1 - 3 Завершен СК Днепр-1 В
Премьер-лига 2021
18.10.2020 - 19:30 СК Днепр-1 2 - 0 Завершен Десна В
Премьер-лига 2021
03.10.2020 - 14:00 СК Днепр-1 2 - 2 Завершен Ворскла Н
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
33 Пользователей сделало свой выбор
ФК Минай
18%
Ничья
21%
СК Днепр-1
61%
Составы команд
Стартовый состав
  • 20
    Василий Пиняшко
  • 7
    Анатолий Нуриев
    Нападающий
  • 15
    Сергей Логинов
    Полузащитник
  • 29
    Александр Назаренко
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 21
    Алексей Шпак
    Полузащитник
  • 33
    Валерий Юрчук
    Вратарь
  • 99
    Александр Беляев
    Полузащитник
  • 2
    Александр Сафронов
    Защитник
  • 5
    Дмитрий Коркишко
    Полузащитник
  • 77
    Алексей Чичиков
    Полузащитник
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Анонс матча ФК Минай - СК Днепр-1 22.11.2020, Премьер-лига

Поединок между командой ФК Минай (Минай) и командой СК Днепр-1 (Днепр) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2020/2021.

Дата проведения матча: 22.11.2020
Время начала матча: 14:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча ФК Минай - СК Днепр-1 можно посмотреть 22.11.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча ФК Минай - СК Днепр-1, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Минай (Минай)
Год основания ФК Минай (Минай): 2015
Страна: Украина
Тренер: Василий Кобин

Предыдущий матч команды ФК Минай был сыгран против Десна - 07.11.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Десна.

Команда гостей

Название: СК Днепр-1 (Днепр)
Год основания СК Днепр-1 (Днепр): 2017
Страна: Украина
Тренер: Игор Йовичевич

Прошедший поединок команды СК Днепр-1 был сыгран против Колос - 06.11.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Колос.

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