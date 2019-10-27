  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Десна - ФК Львов Смотреть онлайн
В тренде

Десна - ФК Львов онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 22 ноября 2020, 17:00 . Трансляция: Футбол 1
Рейтинг матча:
Десна
Чернигов
До начала
00 : 00 : 00
ФК Львов
Львов
Кто победит?
25 Пользователей сделало свой выбор
Десна
56%
Ничья
24%
ФК Львов
20%
Личные встречи
Десна
2
Побед
5
Игр
3
Побед
ФК Львов
Премьер-лига 2021
27.10.2019 - 14:00 ФК Львов 1 - 4 Завершен Десна
Премьер-лига 2019/2020
30.07.2019 - 19:00 Десна 1 - 2 Завершен ФК Львов
Премьер-лига 2018
17.03.2019 - 17:15 Десна 0 - 1 Завершен ФК Львов
Премьер-лига 2019
17.03.2019 - 17:00 Десна 0 - 1 Завершен ФК Львов
Последние матчи - Десна
Премьер-лига 2021
07.11.2020 - 19:30 Десна 1 - 0 Завершен ФК Минай В
Премьер-лига 2021
31.10.2020 - 17:00 ФК Александрия 2 - 2 Завершен Десна Н
Премьер-лига 2021
24.10.2020 - 17:00 Олимпик 0 - 2 Завершен Десна В
Премьер-лига 2021
18.10.2020 - 19:30 СК Днепр-1 2 - 0 Завершен Десна П
Премьер-лига 2021
04.10.2020 - 17:00 Десна 2 - 2 Завершен Шахтер Н
Показать больше
Последние матчи - ФК Львов
Премьер-лига 2021
07.11.2020 - 17:00 ФК Александрия 1 - 0 Завершен ФК Львов П
Премьер-лига 2021
01.11.2020 - 17:00 ФК Львов 1 - 0 Завершен Ворскла В
Премьер-лига 2021
24.10.2020 - 19:30 ФК Львов 1 - 3 Завершен СК Днепр-1 П
Премьер-лига 2021
17.10.2020 - 17:00 Шахтер 5 - 1 Завершен ФК Львов П
Премьер-лига 2021
03.10.2020 - 17:00 Рух 0 - 0 Завершен ФК Львов Н
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
25 Пользователей сделало свой выбор
Десна
56%
Ничья
24%
ФК Львов
20%
Составы команд
0
Евгений Паст
0
Сабино
Стартовый состав
  • 0
    Евгений Паст
    Вратарь
  • 0
    Владислав Огиря
    Полузащитник
  • 0
    Егор Картушов
    Полузащитник
  • 0
    Хлебас Дмитрий
  • 0
    Андрей Гитченко
    Защитник
  • 0
    Андрей Мостовой
    Защитник
  • 0
    Максим Имереков
    Защитник
  • 0
    Сабино
Запасные игроки
Тренеры
Трансляция
"Десна": Паст, Полегенько, Огиря, Тотовицкий, Картушов, Хлебас, Гитченко, Мостовой, Гуцуляк, Будковский, Имереков.
Запасные: Литовка, Ермаков, Домбровский, Арвеладзе, Мудрик, Старенький, Дегтярев, Волков, Шевцов.
"Львов": Костик, Кравчук, Маруан, Махмутович, Якимец, Сабино, Айнсалу, Казлаускас, Грисьо, Нич, Захаркив.
Запасные: Пеньков, Романчук, Челич, Клименчук, Эрнест, Фелипе, Ременяк, Малашевский, Чирьяк.
Здравствуйте, дорогие друзья, Вашему вниманию предлагается текстовая онлайн трансляция матча УПЛ Десна - Львов.
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Последние матчи
Завершен 14:45 - Сегодня Эйбар Эйбар 0 Хетафе Хетафе 0 Завершен 14:00 - Сегодня Эпицентр Эпицентр 1 Нива Нива 0 Завершен 14:00 - Сегодня ФК Минай ФК Минай 3 СК Днепр-1 СК Днепр-1 2 Завершен 13:45 - Сегодня Фулхэм Фулхэм 2 Эвертон Эвертон 3 Завершен 13:30 - Сегодня Волынь-2 Волынь-2 1 Буковина Буковина 0

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча Десна - ФК Львов 22.11.2020, Премьер-лига

Матч между командой Десна (Чернигов) и командой ФК Львов (Львов) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2020/2021.

Дата проведения матча: 22.11.2020
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Десна (Чернигов) и командой ФК Львов (Львов):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Десна, тогда как команда ФК Львов осталась с поражением. Столкновение ФК Львов и Десна в предыдущем футбольном матче 27.10.2019 закончилось со следующими результатом: 1:4 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Десна - ФК Львов можно посмотреть 22.11.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Десна - ФК Львов, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Десна (Чернигов)
Год основания Десна (Чернигов): 1960
Страна: Украина
Тренер: Александр Рябоконь

Прошедший матч команды Десна был сыгран против ФК Минай - 07.11.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Десна.

Команда гостей

Название: ФК Львов (Львов)
Год основания ФК Львов (Львов): 2006
Страна: Украина
Тренер: Виталий Шумский

Прошедший матч команды ФК Львов был сыгран против ФК Александрия - 07.11.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился победой команды ФК Александрия.

Следите за результатами матча Десна - ФК Львов онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Премьер-лига и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.

Продолжая просматривать www.ua-football.com, вы подтверждаете, что соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Согласен