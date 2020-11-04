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Динамо - "Барселона" онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 24 ноября 2020, 22:00
Рейтинг матча:
Динамо
Киев
0 - 0
Обновить
26'
"Барселона"
Барселона
Ход матча
Кто победит?
117 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
41%
Ничья
25%
"Барселона"
34%
Личные встречи
Динамо
0
Побед
1
Игр
1
Побед
"Барселона"
Лига Чемпионов 2021
04.11.2020 - 22:00 "Барселона" 2 - 1 Завершен Динамо
Последние матчи - Динамо
Премьер-лига 2020/2021
21.11.2020 - 14:00 Ингулец 0 - 2 Завершен Динамо В
Премьер-лига 2021
08.11.2020 - 17:00 Динамо 0 - 3 Завершен Шахтер П
Лига Чемпионов 2021
04.11.2020 - 22:00 "Барселона" 2 - 1 Завершен Динамо П
Премьер-лига 2021
31.10.2020 - 19:30 СК Днепр-1 1 - 2 Завершен Динамо В
Лига Чемпионов 2021
28.10.2020 - 22:00 Ференцварош 2 - 2 Завершен Динамо Н
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Последние матчи - "Барселона"
Чемпионат Испании 2019/2020
21.11.2020 - 22:00 "Атлетико" 1 - 0 Завершен "Барселона" П
Чемпионат Испании 2019/2020
07.11.2020 - 17:15 "Барселона" 5 - 2 Завершен Бетис В
Лига Чемпионов 2021
04.11.2020 - 22:00 "Барселона" 2 - 1 Завершен Динамо В
Чемпионат Испании 2019/2020
31.10.2020 - 22:00 "Алавес" 1 - 1 Завершен "Барселона" Н
Лига Чемпионов 2021
28.10.2020 - 22:00 "Ювентус" 0 - 2 Завершен "Барселона" В
Показать больше
Кто победит?
117 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
41%
Ничья
25%
"Барселона"
34%
Составы команд
Стартовый состав
  • 1
    Георгий Бущан
    Вратарь
  • 7
    Беньямин Вербич
    Полузащитник
  • 14
    Де Пенья Карлос
  • 8
    Владимир Шепелев
    Полузащитник
  • 29
    Виталий Буяльский
    Полузащитник
  • 19
    Денис Гармаш
    Полузащитник
  • 94
    Томаш Кендзера
    Защитник
  • 25
    Zabarnyi I.
  • 16
    Виталий Мыколенко
    Защитник
  • 20
    Александр Караваев
    Нападающий
  • 10
    Николай Шапаренко
    Полузащитник
  • 1
    Марк-Андре тер Штеген
    Вратарь
  • 2
    Серджино Дест
  • 15
    Клеман Лангле
    Защитник
Запасные игроки
Тренеры
Трансляция
23'
Лангле упал в чужой штрафной. Нет пенальти. Играем дальше.
20'
Инфо
Владение мячом - 62%/38% в пользу "Барселоны".
18'
Мингеса нарушил правила против Вербича. Свободный для хозяев.
16'
Желтая карточка
Пьянич получил желтую за фол против Буяльского.
13'
Инфо
Статистика ударов - 1:1.
11'
Мяч находится в середине поля. Моментов не наблюдается.
9'
Мингеса сфолил против Вербича. Свободный для "Динамо".
7'
Офсайд
Де Пена в офсайде.
6'
Опасный момент
Коутиньо ворвался в штрафную хозяев и пытался обострить, но защитник "Динамо" спас положение.
4'
Офсайд
Буяльский в положении вне игры.
2'
Барселона завладела мячом и пытается развить атаку на ворота Бущана. Киевляне обороняются.
1'
Свисток
Матч начался!
"Динамо", стартовый состав: Бущан — Кендзера, Забарный, Миколенко, Караваев — Шепелев, Гармаш — Шапаренко, Буяльский, Де Пена — Вербич. Запасные: Моргун, Бойко, Скорко, Боль, Попов, Белуцэ, Цитаишвили, Леднев, Андриевский, Клейтон, Супряга.
"Барселона", стартовый состав: тер Штеген — Дест, Мингеса, Лангле, Фирпо — Пьянич, Аленья — Тринкао, Коутиньо, Педри — Брейтвейт. Запасные: Нето, Пенья, Гризманн, Дембеле, Пуч, Альба, Матеус, де ла Фуэнта.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет вам текстовую онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов: "Динамо" - "Барселона". Начало поединка - 22:00.
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Анонс матча Динамо - "Барселона" 24.11.2020, Лига Чемпионов

Противостояние между командой Динамо (Киев) и командой "Барселона" (Барселона) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2020/2021.

Дата проведения матча: 24.11.2020
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Динамо (Киев) и командой "Барселона" (Барселона):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу "Барселона", тогда как команда Динамо осталась с поражением. Столкновение "Барселона" и Динамо в предыдущем футбольном матче 04.11.2020 закончилось с такими результатами: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Динамо - "Барселона" можно посмотреть 24.11.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча Динамо - "Барселона", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Прошедший поединок команды Динамо был сыгран против Ингулец - 21.11.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Динамо.

Команда гостей

Название: "Барселона" (Барселона)
Год основания "Барселона" (Барселона): 1899
Страна: Испания
Тренер: Эрнесто Вальверде

Прошедший поединок команды "Барселона" был сыгран против "Атлетико" - 21.11.2020, в рамках турнира Чемпионат Испании 2019/2020 и закончился победой команды "Атлетико".

Следите за результатами матча Динамо - "Барселона" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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