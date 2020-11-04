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"Ювентус" - Ференцварош онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 24 ноября 2020, 22:00
Рейтинг матча:
"Ювентус"
Турин
0 - 1
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27'
Ференцварош
Будапешт
Ход матча
19' Мирто Узуни
Кто победит?
39 Пользователей сделало свой выбор
"Ювентус"
72%
Ничья
13%
Ференцварош
15%
Личные встречи
"Ювентус"
1
Побед
1
Игр
0
Побед
Ференцварош
Лига Чемпионов 2021
04.11.2020 - 22:00 Ференцварош 1 - 4 Завершен "Ювентус"
Последние матчи - "Ювентус"
Чемпионат Италии 2019/2020
21.11.2020 - 23:30 "Ювентус" 2 - 0 Завершен Кальяри В
Чемпионат Италии 2019/2020
21.11.2020 - 21:45 "Ювентус" 0 - 0 Завершен Кальяри Н
Чемпионат Италии 2019/2020
08.11.2020 - 13:30 Лацио 0 - 0 Завершен "Ювентус" Н
Чемпионат Италии 2019/2020
08.11.2020 - 13:15 Лацио 1 - 1 Завершен "Ювентус" Н
Лига Чемпионов 2021
04.11.2020 - 22:00 Ференцварош 1 - 4 Завершен "Ювентус" В
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Последние матчи - Ференцварош
Лига Чемпионов 2021
04.11.2020 - 22:00 Ференцварош 1 - 4 Завершен "Ювентус" П
Лига Чемпионов 2021
28.10.2020 - 22:00 Ференцварош 2 - 2 Завершен Динамо Н
Лига Чемпионов 2019/2020
20.10.2020 - 22:00 "Барселона" 5 - 1 Завершен Ференцварош П
Лига Чемпионов 2019/2020
29.09.2020 - 21:45 Ференцварош 0 - 0 Завершен Мольде Н
Лига Чемпионов 2019/2020
23.09.2020 - 22:00 Мольде 3 - 3 Завершен Ференцварош Н
Показать больше
Кто победит?
39 Пользователей сделало свой выбор
"Ювентус"
72%
Ничья
13%
Ференцварош
15%
Главные события
19'
Мирто Узуни ГООЛ!
Составы команд
Стартовый состав
  • 12
    Алекс Сандро
    Защитник
  • 1
    Войцех Щенсный
  • 7
    Роналду К.
  • 5
    Артур
    Вратарь
  • 30
    Родриго Бентанкур
    Полузащитник
  • 33
    Федерико Бернардески
    Нападающий
  • 13
    Данило
    Вратарь
  • 4
    Маттейс де Лигт
  • 10
    Пауло Дибала
    Нападающий
  • 16
    Хуан Куадрадо
    Полузащитник
  • 14
    Уэстон Маккенни
  • 25
    Миха Блазич
  • 5
    Амос Квази Фримпонг
  • 77
    Мирто Узуни
    19
  • 26
    Heister Marcel
  • 33
    Лаша Двали
    Защитник
  • 90
    Дибус Денеш
  • 11
    Александр Зубков
    Нападающий
  • 8
    Ловренчич Гергё
  • 10
    Nguen Tokmac
  • 18
    Давид Сигер
  • 7
    Сомали
Запасные игроки
  • 44
    Деян Кулусевски
  • 37
    Dragusin R. (C
  • 22
    Федерико Кьеза
    Полузащитник
  • 9
    Альваро Мората
    Нападающий
  • 31
    Карло Пинсольо
    Вратарь
  • 39
    Маноло Портанова
  • 25
    Адриен Рабио
    Полузащитник
  • 8
    Аарон Рэмси
    Полузащитник
  • 38
    Джанлука Фработта
    Защитник
  • 22
    Роко Батурина
  • 70
    Боли Franck
  • 21
    Эндре Ботка
    Защитник
  • 88
    Исаэл
    Полузащитник
  • 15
    Kovacevic Adnan
  • 20
    Мак Р.
  • 29
    Szecsi Gergo
  • 14
    Игорь Харатин
    Полузащитник
  • 53
    Csontos Доминик
Тренеры
Трансляция
26'
Ударом метров с 25-и попал в де Лигта Зубков на контратаке. Будет угловой на правом фланге.
24'
Маккенни не смог удержать мяч в ногах при передаче Артура в зону перед штрафной.
22'
Ювентус пытается строить атаки в центре поля.
19'
Гоооол!!!
ГОЛ! Узуни отдал мяч в центре поля Нгуэну, тот бежал в правый фланг, откуда вернул партнеру в центр штрафной! Удар в одно касание!
17'
Двали выносом мяча попал во Фримпонга внутри штрафной, но Роналду к такому подвоху от соперников явно не был готов.
15'
Опасный момент
Роналду набрасывал с левого фланга, Дибала на дальнем углу вратарской замыкал в касание, но пробил точно в Дибуса!
14'
Де Лигт отправил Нгуэна за рекламные щиты в борьбе за мяч на левом фланге обороны.
12'
Де Лигт перехватил обостряющий пас в правый фланг атаки соперников.
11'
Удар от ворот для соперников после прострела с левого фланга от Алекса Сандро.
9'
Средний и длинный пас используют гости. Интересно, что процент точности достаточно высок.
7'
Подача с правого фланга от Куадрадо на дальней штанге могла найти только соперника.
5'
Смещение Бернардески с левого фланга было остановлено в опорной зоне "фради".
3'
Фол от Маккенни на чужой половине против Сомалия.
2'
Ювентус старается остудить горячие головы гостей затяжным контролем.
1'
Резкий удар Нуэна на 12-й секунде с левого фланга был не проблемным для Щесны.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Сеч, Эри, Харатин, Ковачевич, Мак, Ботко, Батурина, Чонтош, Боли, Исаэл, Ляйдуни.
Ференцварош: Дибус — Ловренчич, Блажич, Фримпонг, Двали, Гайстер — Шигер, Сомалия — Зубков, Узуни, Нгуэн.
Запасные: Пинсольо, Исраэль, Рэмси, Мората, Кьеза, Рабио, Дрэгушин, Фработта, Портанова, Кулусевски.
Ювентус: Щесны — Куадрадо, Данило, де Лигт, Алекс Сандро — Маккенни, Бентанкур, Артур, Бернардески — Дибала, Роналду.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Даниэль Зиберт (Берлин, Германия) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в рамках группы G. На поле стадиона "Альянц Стэдиум" (Турин, Италия) сыграют туринский Ювентус и венгерский Ференцварош.
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Анонс матча "Ювентус" - Ференцварош 24.11.2020, Лига Чемпионов

Поединок между командой "Ювентус" (Турин) и командой Ференцварош (Будапешт) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2020/2021.

Дата проведения матча: 24.11.2020
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между "Ювентус" (Турин) и командой Ференцварош (Будапешт):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды "Ювентус", тогда как команда Ференцварош осталась с поражением. Столкновение Ференцварош и "Ювентус" в предыдущем футбольном матче 04.11.2020 закончилось с такими результатами: 1:4 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Ювентус" - Ференцварош можно посмотреть 24.11.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча "Ювентус" - Ференцварош, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Ювентус" (Турин)
Год основания "Ювентус" (Турин): 1897
Страна: Италия
Тренер: Маурицио Сарри

Прошедший матч команды "Ювентус" был сыгран против Кальяри - 21.11.2020, в рамках турнира Чемпионат Италии 2019/2020 и закончился победой команды "Ювентус".

Команда гостей

Название: Ференцварош (Будапешт)
Страна: Венгрия

Прошедший матч команды Ференцварош был сыгран против "Ювентус" - 04.11.2020, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2021 и закончился победой команды "Ювентус".

Следите за результатами матча "Ювентус" - Ференцварош онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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