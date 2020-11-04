"Ювентус" - Ференцварош онлайн трансляция матча

Анонс матча "Ювентус" - Ференцварош 24.11.2020, Лига Чемпионов

Поединок между командой "Ювентус" (Турин) и командой Ференцварош (Будапешт) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2020/2021.

Дата проведения матча: 24.11.2020

Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между "Ювентус" (Турин) и командой Ференцварош (Будапешт):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды "Ювентус", тогда как команда Ференцварош осталась с поражением. Столкновение Ференцварош и "Ювентус" в предыдущем футбольном матче 04.11.2020 закончилось с такими результатами: 1:4 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Ювентус" (Турин)

Год основания "Ювентус" (Турин): 1897

Страна: Италия

Тренер: Маурицио Сарри



Прошедший матч команды "Ювентус" был сыгран против Кальяри - 21.11.2020, в рамках турнира Чемпионат Италии 2019/2020 и закончился победой команды "Ювентус".

Команда гостей

Название: Ференцварош (Будапешт)

Страна: Венгрия



Прошедший матч команды Ференцварош был сыгран против "Ювентус" - 04.11.2020, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2021 и закончился победой команды "Ювентус".

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