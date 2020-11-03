Боруссия - Шахтер онлайн трансляция матча

Анонс матча Боруссия - Шахтер 25.11.2020, Лига Чемпионов

Противостояние между командой Боруссия (Мёнхенгладбах) и командой Шахтер (Донецк) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2020/2021.

Дата проведения матча: 25.11.2020

Время начала матча: 19:55

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Боруссия (Мёнхенгладбах) и командой Шахтер (Донецк):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды Боруссия, тогда как команда Шахтер осталась с поражением. Столкновение Шахтер и Боруссия в предыдущем футбольном матче 03.11.2020 закончилось с такими результатами: 0:6 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Боруссия (Мёнхенгладбах)

Год основания Боруссия (Мёнхенгладбах): 1900

Страна: Германия

Тренер: Марко Розе



Предыдущий матч команды Боруссия был сыгран против Аугсбург - 21.11.2020, в рамках турнира Чемпионат Германии 2019/2020 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Шахтер (Донецк)

Год основания Шахтер (Донецк): 1936

Страна: Украина

Тренер: Луиш Каштру



Прошедший поединок команды Шахтер был сыгран против ФК Александрия - 21.11.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился ничьей.

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