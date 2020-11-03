  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Боруссия - Шахтер Смотреть онлайн
В тренде

Боруссия - Шахтер онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 25 ноября 2020, 19:55
Рейтинг матча:
Боруссия
Мёнхенгладбах
0 - 0
Обновить
1'
Шахтер
Донецк
Ход матча
Кто победит?
50 Пользователей сделало свой выбор
Боруссия
42%
Ничья
18%
Шахтер
40%
Личные встречи
Боруссия
1
Побед
1
Игр
0
Побед
Шахтер
Лига Чемпионов 2021
03.11.2020 - 19:55 Шахтер 0 - 6 Завершен Боруссия
Последние матчи - Боруссия
Чемпионат Германии 2019/2020
21.11.2020 - 17:15 Боруссия 1 - 1 Завершен Аугсбург Н
Чемпионат Германии 2019/2020
08.11.2020 - 18:45 Байер 4 - 3 Завершен Боруссия П
Лига Чемпионов 2021
03.11.2020 - 19:55 Шахтер 0 - 6 Завершен Боруссия В
Чемпионат Германии 2019/2020
31.10.2020 - 19:30 Боруссия 1 - 0 Завершен "РБ Лейпциг" В
Лига Чемпионов 2021
27.10.2020 - 22:00 Боруссия 2 - 2 Завершен Реал Н
Показать больше
Последние матчи - Шахтер
Премьер-лига 2020/2021
21.11.2020 - 17:00 Шахтер 1 - 1 Завершен ФК Александрия Н
Премьер-лига 2021
08.11.2020 - 17:00 Динамо 0 - 3 Завершен Шахтер В
Лига Чемпионов 2021
03.11.2020 - 19:55 Шахтер 0 - 6 Завершен Боруссия П
Премьер-лига 2021
30.10.2020 - 19:00 Шахтер 4 - 1 Завершен ФК Мариуполь В
Лига Чемпионов 2021
27.10.2020 - 19:55 Шахтер 0 - 0 Завершен Интер Н
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
50 Пользователей сделало свой выбор
Боруссия
42%
Ничья
18%
Шахтер
40%
Составы команд
Стартовый состав
  • 1
    Ян Зоммер
    Вратарь
  • 19
    Валентин Лацаро
  • 13
    Ларс Штиндль
    Полузащитник
  • 10
    Маркус Тюрам
  • 6
    Кристоф Крамер
    Полузащитник
  • 32
    Флориан Нойхаус
  • 18
    Штефан Лайнер
  • 28
    Маттиас Гинтер
    Полузащитник
  • 30
    Нико Эльведи
    Защитник
  • 17
    Оскар Вендт
    Защитник
  • 36
    Брель Эмболо
Запасные игроки
Тренеры
Трансляция
1'
Свисток
Матч начался!
Главный арбитр встречи - Джюнейт Чакыр.
"Боруссия", стартовый состав: Зоммер — Лайнер, Гинтер, Эльведи, Вендт — Нойхаус, Крамер, Лазаро — Тюрам, Штиндль, Эмболо. Запасные: Зиппель, Грюн, Ланг, Херрманн, Закария, Плеа, Траоре, Бенеш, Янчке, Поульсен.
"Шахтер", стартовый состав: Пятов — Додо, Кривцов, Бондарь, Матвиенко — Степаненко, Алан Патрик — Тете, Марлос, Соломон — Мораес. Запасные: Шевченко, Трубин, Сиприано, Витао, Болбат, Маркос Антонио, Майкон, Судаков, Фернандо.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет вам текстовую онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов: "Боруссия М." - "Шахтер". Начало поединка - 19:55.
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Последние матчи
Завершен 18:00 - Сегодня Оболонь Оболонь 3 Полесье Полесье 0 Завершен 13:00 - Сегодня Нива Нива 2 Кристалл Кристалл 0 Завершен 13:00 - Сегодня МФК Николаев МФК Николаев 0 Агробизнес Агробизнес 2 Завершен 13:00 - Сегодня ВПК-Агро ВПК-Агро 0 Металлист 1925 Металлист 1925 1 Завершен 13:00 - Сегодня Кремень Кремень 0 Альянс Альянс 2

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча Боруссия - Шахтер 25.11.2020, Лига Чемпионов

Противостояние между командой Боруссия (Мёнхенгладбах) и командой Шахтер (Донецк) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2020/2021.

Дата проведения матча: 25.11.2020
Время начала матча: 19:55

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Боруссия (Мёнхенгладбах) и командой Шахтер (Донецк):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды Боруссия, тогда как команда Шахтер осталась с поражением. Столкновение Шахтер и Боруссия в предыдущем футбольном матче 03.11.2020 закончилось с такими результатами: 0:6 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Боруссия - Шахтер можно посмотреть 25.11.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча Боруссия - Шахтер, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Боруссия (Мёнхенгладбах)
Год основания Боруссия (Мёнхенгладбах): 1900
Страна: Германия
Тренер: Марко Розе

Предыдущий матч команды Боруссия был сыгран против Аугсбург - 21.11.2020, в рамках турнира Чемпионат Германии 2019/2020 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Луиш Каштру

Прошедший поединок команды Шахтер был сыгран против ФК Александрия - 21.11.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Боруссия - Шахтер онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Лига Чемпионов и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.

Продолжая просматривать www.ua-football.com, вы подтверждаете, что соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Согласен