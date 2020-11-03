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Интер - Реал онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 25 ноября 2020, 22:00
Рейтинг матча:
Интер
Милан
До начала
00 : 00 : 00
Реал
Мадрид
Кто победит?
18 Пользователей сделало свой выбор
Интер
22%
Ничья
33%
Реал
44%
Личные встречи
Интер
0
Побед
1
Игр
1
Побед
Реал
Лига Чемпионов 2021
03.11.2020 - 22:00 Реал 3 - 2 Завершен Интер
Последние матчи - Интер
Чемпионат Италии 2019/2020
22.11.2020 - 16:00 Интер 0 - 0 Завершен Торино Н
Чемпионат Италии 2019/2020
22.11.2020 - 15:45 Интер 4 - 2 Завершен Торино В
Чемпионат Италии 2019/2020
08.11.2020 - 16:00 "Аталанта" 0 - 0 Завершен Интер Н
Чемпионат Италии 2019/2020
08.11.2020 - 15:45 "Аталанта" 1 - 1 Завершен Интер Н
Лига Чемпионов 2021
03.11.2020 - 22:00 Реал 3 - 2 Завершен Интер П
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Последние матчи - Реал
Чемпионат Испании 2019/2020
21.11.2020 - 17:15 Вильярреал 1 - 1 Завершен Реал Н
Чемпионат Испании 2019/2020
08.11.2020 - 21:45 "Валенсия" 4 - 1 Завершен Реал П
Лига Чемпионов 2021
03.11.2020 - 22:00 Реал 3 - 2 Завершен Интер В
Чемпионат Испании 2019/2020
31.10.2020 - 14:45 Реал 4 - 1 Завершен Уэска В
Лига Чемпионов 2021
27.10.2020 - 22:00 Боруссия 2 - 2 Завершен Реал Н
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Кто победит?
18 Пользователей сделало свой выбор
Интер
22%
Ничья
33%
Реал
44%
Трансляция
Инфо
Стартовый состав (Реал Мадрид): Куртуа, Варан (кап), Карвахаль, Начо, Менди, Модрич, Кроос, Одегорд, Лукас, Мариано, Азар.
Инфо
Стартовый состав (Интер): Ханданович (кап), Бастони, Де Врей, Шкриняр, Янг, Видаль, Гальярдини, Барелла, Хакими, Лукаку, Мартинес.
Инфо
Добрый вечер, друзья! Вашему вниманию текстовая трансляция матча 4 тура группового этапа Лиги Чемпионов 2020/2021 между командами Интер и Реал Мадрид.
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Анонс матча Интер - Реал 25.11.2020, Лига Чемпионов

Поединок между командой Интер (Милан) и командой Реал (Мадрид) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2020/2021.

Дата проведения матча: 25.11.2020
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Интер (Милан) и командой Реал (Мадрид):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Реал, тогда как команда Интер осталась с поражением. Столкновение Реал и Интер в предыдущем футбольном матче 03.11.2020 закончилось с такими результатами: 3:2 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Интер - Реал можно посмотреть 25.11.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча Интер - Реал, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Интер (Милан)
Год основания Интер (Милан): 1908
Страна: Италия
Тренер: Антонио Конте

Предыдущий поединок команды Интер был сыгран против Торино - 22.11.2020, в рамках турнира Чемпионат Италии 2019/2020 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Зинедин Зидан

Предыдущий поединок команды Реал был сыгран против Вильярреал - 21.11.2020, в рамках турнира Чемпионат Испании 2019/2020 и закончился ничьей.

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