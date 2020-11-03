Интер - Реал онлайн трансляция матча

Анонс матча Интер - Реал 25.11.2020, Лига Чемпионов

Поединок между командой Интер (Милан) и командой Реал (Мадрид) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2020/2021.

Дата проведения матча: 25.11.2020

Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Интер (Милан) и командой Реал (Мадрид):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Реал, тогда как команда Интер осталась с поражением. Столкновение Реал и Интер в предыдущем футбольном матче 03.11.2020 закончилось с такими результатами: 3:2 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Интер - Реал можно посмотреть 25.11.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча Интер - Реал, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Интер (Милан)

Год основания Интер (Милан): 1908

Страна: Италия

Тренер: Антонио Конте



Предыдущий поединок команды Интер был сыгран против Торино - 22.11.2020, в рамках турнира Чемпионат Италии 2019/2020 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Реал (Мадрид)

Год основания Реал (Мадрид): 1902

Страна: Испания

Тренер: Зинедин Зидан



Предыдущий поединок команды Реал был сыгран против Вильярреал - 21.11.2020, в рамках турнира Чемпионат Испании 2019/2020 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Интер - Реал онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Лига Чемпионов и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.