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"Ливерпуль" - "Аталанта" онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 25 ноября 2020, 22:00
Рейтинг матча:
"Ливерпуль"
Ливерпуль
До начала
00 : 00 : 00
"Аталанта"
Бергамо
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
"Ливерпуль"
58%
Ничья
25%
"Аталанта"
17%
Личные встречи
"Ливерпуль"
1
Побед
1
Игр
0
Побед
"Аталанта"
Лига Чемпионов 2021
03.11.2020 - 22:00 "Аталанта" 0 - 5 Завершен "Ливерпуль"
Последние матчи - "Ливерпуль"
Чемпионат Англии 2019/2020
22.11.2020 - 21:15 "Ливерпуль" 3 - 0 Завершен Лестер Сити В
Чемпионат Англии 2019/2020
08.11.2020 - 18:30 "Манчестер Сити" 1 - 1 Завершен "Ливерпуль" Н
Лига Чемпионов 2021
03.11.2020 - 22:00 "Аталанта" 0 - 5 Завершен "Ливерпуль" В
Чемпионат Англии 2019/2020
31.10.2020 - 19:30 "Ливерпуль" 2 - 1 Завершен Вест Хэм Юнайтед В
Лига Чемпионов 2021
27.10.2020 - 22:00 "Ливерпуль" 2 - 0 Завершен Мидтьюлланн В
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Последние матчи - "Аталанта"
Чемпионат Италии 2019/2020
21.11.2020 - 19:00 Специя 0 - 0 Завершен "Аталанта" Н
Чемпионат Италии 2019/2020
21.11.2020 - 18:45 Специя 0 - 0 Завершен "Аталанта" Н
Чемпионат Италии 2019/2020
08.11.2020 - 16:00 "Аталанта" 0 - 0 Завершен Интер Н
Чемпионат Италии 2019/2020
08.11.2020 - 15:45 "Аталанта" 1 - 1 Завершен Интер Н
Лига Чемпионов 2021
03.11.2020 - 22:00 "Аталанта" 0 - 5 Завершен "Ливерпуль" П
Показать больше
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
"Ливерпуль"
58%
Ничья
25%
"Аталанта"
17%
Составы команд
Стартовый состав
  • 1
    Алиссон
    Полузащитник
  • 46
    Рис Уильямс
    Полузащитник
  • 76
    Уильямс Neco
  • 11
    Мохамед Салах
    Полузащитник
  • 27
    Дивок Ориги
    Нападающий
  • 7
    Джеймс Милнер
    Полузащитник
  • 32
    Жоэль Матип
    Полузащитник
  • 10
    Садио Мане
    Полузащитник
  • 17
    Кертис Джонс
  • 5
    Жоржиньо Вейналдум
    Нападающий
  • 95
    Пьерлуиджи Голлини
    Вратарь
  • 10
    Алехандро Гомес
    Полузащитник
  • 2
    Рафаэл Толой
    Защитник
  • 17
    Romero Cristian Gabriel
  • 19
    Берат Джимсити
    Полузащитник
  • 33
    Ханс Хатебур
    Защитник
  • 15
    Мартен де Рон
    Полузащитник
  • 32
    Матео Пессина
  • 11
    Ремо Фройлер
    Полузащитник
  • 8
    Робин Госенс
    Полузащитник
  • 72
    Йосип Иличич
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 3
    Фабиньо
    Защитник
  • 26
    Эндрю Робертсон
    Защитник
  • 18
    Такуми Минамино
    Нападающий
  • 65
    Льюис Кларксон
  • 62
    Каоимайн Келлеер
  • 20
    Жота Diogo
  • 13
    Адриан
    Полузащитник
  • 9
    Роберто Фирмино
    Нападающий
  • 42
    Scalvini G.
  • 7
    Сэм Ламмерс
    Нападающий
  • 59
    Алексей Миранчук
    Полузащитник
  • 26
    Хоан Мохика
    Защитник
  • 9
    Луис Муриэль
    Нападающий
  • 6
    Хосе Паломино
    Защитник
  • 21
    Кристиано Пиччини
    Защитник
  • 31
    Франческо Росси
    Вратарь
  • 91
    Дуван Сапата
    Нападающий
  • 40
    Маттео Руджери
  • 57
    Марко Спортьелло
    Вратарь
Тренеры
Трансляция
Запасные: Спортьелло, Росси, Паломино, Ламмерс, Муриэль, Пиччини, Мохика, Руджери, Скальвини, Панада, Миранчук, Сапата.
Аталанта: Голлини — Толой, Ромеро, Джимсити — Хатебур, де Роон, Пессина, Фройлер, Госенс — Иличич, Гомес.
Запасные: Адриан, Келлехер, Фабиньо, Фирмино, Минамино, Жота, Робертсон, Кейн, Кларксон, Куметьо.
Ливерпуль: Алиссон — Н. Уильямс, Р. Уильямс, Матип, Цимикас — Джонс, Вейналдум, Милнер — Салах, Ориги, Мане.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Карлос Дель Серро Гранде (Мадрид, Испания) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в рамках группы D. На поле стадиона "Энфилд" (Ливерпуль, Англия) сыграют Ливерпуль и бергамаская Аталанта.
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Анонс матча "Ливерпуль" - "Аталанта" 25.11.2020, Лига Чемпионов

Поединок между командой "Ливерпуль" (Ливерпуль) и командой "Аталанта" (Бергамо) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2020/2021.

Дата проведения матча: 25.11.2020
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Ливерпуль" (Ливерпуль) и командой "Аталанта" (Бергамо):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды "Ливерпуль", тогда как команда "Аталанта" осталась с поражением. Столкновение "Аталанта" и "Ливерпуль" в предыдущем футбольном матче 03.11.2020 закончилось с такими результатами: 0:5 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Ливерпуль" - "Аталанта" можно посмотреть 25.11.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча "Ливерпуль" - "Аталанта", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Ливерпуль" (Ливерпуль)
Год основания "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Страна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Предыдущий поединок команды "Ливерпуль" был сыгран против Лестер Сити - 22.11.2020, в рамках турнира Чемпионат Англии 2019/2020 и закончился победой команды "Ливерпуль".

Команда гостей

Название: "Аталанта" (Бергамо)
Год основания "Аталанта" (Бергамо): 1907
Страна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини

Предыдущий матч команды "Аталанта" был сыгран против Специя - 21.11.2020, в рамках турнира Чемпионат Италии 2019/2020 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча "Ливерпуль" - "Аталанта" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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