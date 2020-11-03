"Ливерпуль" - "Аталанта" онлайн трансляция матча

Анонс матча "Ливерпуль" - "Аталанта" 25.11.2020, Лига Чемпионов

Поединок между командой "Ливерпуль" (Ливерпуль) и командой "Аталанта" (Бергамо) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2020/2021.

Дата проведения матча: 25.11.2020

Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Ливерпуль" (Ливерпуль) и командой "Аталанта" (Бергамо):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды "Ливерпуль", тогда как команда "Аталанта" осталась с поражением. Столкновение "Аталанта" и "Ливерпуль" в предыдущем футбольном матче 03.11.2020 закончилось с такими результатами: 0:5 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Ливерпуль" (Ливерпуль)

Год основания "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892

Страна: Англия

Тренер: Юрген Клопп



Предыдущий поединок команды "Ливерпуль" был сыгран против Лестер Сити - 22.11.2020, в рамках турнира Чемпионат Англии 2019/2020 и закончился победой команды "Ливерпуль".

Команда гостей

Название: "Аталанта" (Бергамо)

Год основания "Аталанта" (Бергамо): 1907

Страна: Италия

Тренер: Джан Пьеро Гасперини



Предыдущий матч команды "Аталанта" был сыгран против Специя - 21.11.2020, в рамках турнира Чемпионат Италии 2019/2020 и закончился ничьей.

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