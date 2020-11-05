АЕК - Заря онлайн трансляция матча

Поединок между командой АЕК (Афины) и командой Заря (Луганск) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Европы 2020/2021.
Дата проведения матча: 26.11.2020
Время начала матча: 19:55
История противостояний между клубами АЕК (Афины) и командой Заря (Луганск):
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды АЕК, тогда как команда Заря осталась с поражением. Столкновение Заря и АЕК в предыдущем футбольном матче 05.11.2020 закончилось со счетом: 1:4 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: АЕК (Афины)
Страна: Греция
Предыдущий матч команды АЕК был сыгран против Заря - 05.11.2020, в рамках турнира Лига Европы 2019/2020 и закончился победой команды АЕК.
Название: Заря (Луганск)
Год основания Заря (Луганск): 1923
Страна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник
Прошедший поединок команды Заря был сыгран против Ворскла - 08.11.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился ничьей.
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