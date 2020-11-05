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АЕК - Заря онлайн трансляция матча

Лига Европы - 26 ноября 2020, 19:55
Рейтинг матча:
АЕК
Афины
0 - 1
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63'
Заря
Луганск
Ход матча
43' Шахов Е.
48' Шахов Е. 49' Муамер Танкович 49' Виталий Вернидуб 54' Андре Симоэш
Кто победит?
35 Пользователей сделало свой выбор
АЕК
40%
Ничья
17%
Заря
43%
Личные встречи
АЕК
1
Побед
1
Игр
0
Побед
Заря
Лига Европы 2019/2020
05.11.2020 - 22:00 Заря 1 - 4 Завершен АЕК
Последние матчи - АЕК
Лига Европы 2019/2020
05.11.2020 - 22:00 Заря 1 - 4 Завершен АЕК В
Лига Европы 2019/2020
29.10.2020 - 19:30 АЕК 1 - 2 Завершен Лестер Сити П
Лига Европы 2019/2020
22.10.2020 - 22:15 Брага 0 - 0 Завершен АЕК Н
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
02.08.2020 - 19:00 Аполлон 1 - 0 Завершен АЕК П
Лига Европы 2019/2020
29.08.2019 - 20:30 Трабзонспор 0 - 0 Завершен АЕК Н
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Последние матчи - Заря
Премьер-лига 2021
08.11.2020 - 19:30 Заря 0 - 0 Завершен Ворскла Н
Лига Европы 2019/2020
05.11.2020 - 22:00 Заря 1 - 4 Завершен АЕК П
Премьер-лига 2021
01.11.2020 - 19:30 Ингулец 1 - 1 Завершен Заря Н
Лига Европы 2019/2020
29.10.2020 - 19:55 Заря 1 - 2 Завершен Брага П
Премьер-лига 2021
25.10.2020 - 19:30 Заря 4 - 0 Завершен Рух В
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Новости команд
Кто победит?
35 Пользователей сделало свой выбор
АЕК
40%
Ничья
17%
Заря
43%
Главные события
Андре Симоэш
54'
Муамер Танкович
49'
Виталий Вернидуб
49'
Шахов Е.
48'
Шахов Е.
43'
Составы команд
Стартовый состав
  • 30
    Гиоргос Атанасиадис
  • 17
    Муамер Танкович
    Нападающий
    49
  • 5
    Ионуц Неделчару
  • 19
    Дмитрий Чигринский
    Защитник
  • 24
    Svarnas S.
  • 22
    Инсуа Эмануэль
  • 8
    Андре Симоэш
    54
  • 6
    Ненад Крстичич
    Полузащитник
  • 28
    Шахов Е.
    48 43
  • 2
    Михалис Бакакис
    Защитник
  • 10
    Марко Ливая
  • 20
    Абу Х.
  • 15
    Виталий Вернидуб
    Защитник
    49
  • 28
    Артём Громов
    Полузащитник
  • 21
    Дмитрий Иванисния
  • 22
    Владислав Кабаев
    Нападающий
  • 7
    Владислав Кочергин
    Полузащитник
  • 30
    Никита Шевченко
    Вратарь
  • 80
    Владлен Юрченко
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 14
    Альмпанис Христос
  • 11
    Карим Ансарифард
    Нападающий
  • 70
    Джаннис-Фойвос Ботос
  • 88
    Ставрос Василантонопоулос
  • 25
    Константинос Галанопулос
    Полузащитник
  • 53
    Теодосис Махерас
  • 18
    Нелсон Оливеира
  • 51
    Sardelis I.
  • 26
    Hnid Nassim
  • 99
    Георгиос Теохарис
  • 1
    Панайотис Цинтотас
    Вратарь
  • 8
    Максим Лунёв
    Нападающий
Тренеры
Трансляция
61'
Гоооол!!!
ГОЛ! С левого фланга подал простенько Цыганикс, но Атанасиадис выронил мяч из рук точно на ногу Громову!
60'
Угловой в правом фланге для АЕК заработал Танкович, но Шевченко снял подачу над вратарской.
57'
Какой был бы пас пяткой от Кочергина в развороте контратаки на левый фланг, но защитник был начеку.
54'
Желтая карточка
Симоэш пошел до конца в отбор против Иванисени, но у соперника уже не было мяча в ногах
52'
Опасный момент
Танкович пробивал из-за пределов штрафной прямиком под перекладину, но Шевченко сумел отразить угрозу!
49'
Желтая карточка
За перепалку получили желтые Вернидуб и Танкович.
48'
Вторая желтая
УДАЛЕНИЕ! Вторая желтая карточка Шахову, которая была показана за отмашку от Иванисени в центре поля при верховой борьбе.
47'
Опасный момент
Пушка от Юрченко слету из-за пределов штрафной! Мяч нырнул в сторону от левой штанги!
46'
Инсуа влетел в ноги Вернидуба при попытке отбора мяча в левом фланге атаки.
Свисток
Второй тайм начался!
Свисток
Перерыв. 0:0 в нашем матче по итогам первой половины.
43'
Желтая карточка
Грубый подкат от Шахова в центре поля против Кочергина.
41'
Мощный выстрел от Цыганикса с левого фланга штрафной пришелся над перекладиной.
38'
Сварнас просит о замене. Где-то получил повреждение.
36'
В руку мяч попал Юрченко при передаче соперников в контратаке, но динамика эпизода была слишком высокой — руку убрать было нельзя.
34'
Цыганикс был сбит фолом Чигринского в борьбе за отскок у штрафной Зари.
33'
Прямой удар от Танковича со штрафного пришелся в корпус Танковичу.
32'
Юрченко фолом остановил дриблинг Ливайи в левом полуфланге атаки.
29'
Опасный момент
Гладкий выдал два спринта через все поле меньше чем за минуту, сняв мяч над нашей вратарской, а через несколько десятков секунд оказавшись на чужой половине!
28'
Блокирована попытка Кочергина пробить из левого фланга штрафной, а Цыганикс с отскока пробил еще хуже.
27'
Офсайд
Дубль по офсайдам у Гладкого уже. Не успевает в темп атак.
25'
Заря уже начала играть увереннее. Есть позиционные атаки, чего не было в Запорожье.
23'
Офсайд
Юрченко толкнул мяч в чужую штрафную прямиком в офсайд на Гладкого.
21'
Прострел от Цыганикса с левого фланга в контратаке был блокирован.
19'
Попытка выскочить в контратаку от Кабаева и Кочергина завершилась потерей.
17'
Повреждение у Бакакиса после фола Иванисени в левом фланге обороны.
15'
Танкович хотел сыграть пяткой в пас с Ливайей, но Вернидуб вовремя вмешался.
13'
Хозяева полностью владеют инициативой в данные минуты.
10'
Вернидуб потянул за руку Ливаю в центральном круге.
9'
Ливая подсек мяч с левого фланга штрафной точно в руки Шевченко.
7'
Слету пальнул Инсуа с левого фланга атаки, но мяч пошел намного в сторону от левой штанги.
5'
Тяжелое начало от Зари. Соперники больше владеют мячом.
3'
Опасный момент
Ливая пробил с острого угла в правом фланге штрафной, но попал в сетку с внешней стороны!
2'
Молчит арбитр на фоне падения Станковича в левом фланге штрафной!
1'
Рывок Симоэша левым флангом завершился заработанным аутом для гостей.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Василь, Мацапура, Лунев, Перович, Назарина, Алефиренко, Пиддубный, Гринь, Сайядманеш.
Заря: Шевченко — Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Цыганикс — Юрченко, Иванисеня, Кочергин — Кабаев, Гладкий, Громов.
Запасные: Цидотас, Теохарис, Ансарифард, Албанис, Оливейра, Галанопулос, Хнид, Сарделис, Христопулос, Махаирас, Ботос, Василантонопулос.
АЕК Афины: Атанасиадис — Сварнас, Чигринский, Неделчару — Бакакис, Шахов, Крстичич, Симоэш, Инсуа — Танкович, Ливая.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Алияр Агаев (Баку, Азербайджан) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 4-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА в рамках группы G. На поле стадиона "Спирос Луис" (Афины, Греция) сыграют АЕК Афины и луганская Заря.
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Анонс матча АЕК - Заря 26.11.2020, Лига Европы

Поединок между командой АЕК (Афины) и командой Заря (Луганск) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Европы 2020/2021.

Дата проведения матча: 26.11.2020
Время начала матча: 19:55

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами АЕК (Афины) и командой Заря (Луганск):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды АЕК, тогда как команда Заря осталась с поражением. Столкновение Заря и АЕК в предыдущем футбольном матче 05.11.2020 закончилось со счетом: 1:4 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча АЕК - Заря можно посмотреть 26.11.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Европы. Текстовую трансляцию матча АЕК - Заря, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: АЕК (Афины)
Страна: Греция

Предыдущий матч команды АЕК был сыгран против Заря - 05.11.2020, в рамках турнира Лига Европы 2019/2020 и закончился победой команды АЕК.

Команда гостей

Название: Заря (Луганск)
Год основания Заря (Луганск): 1923
Страна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник

Прошедший поединок команды Заря был сыгран против Ворскла - 08.11.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча АЕК - Заря онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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