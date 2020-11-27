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ФК Львов - ФК Мариуполь онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 27 ноября 2020, 19:00
Рейтинг матча:
ФК Львов
Львов
0 - 3
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69'
ФК Мариуполь
Мариуполь
Ход матча
12' Сергей Горбунов 29' Александр Романчук 34' Дмитрий Мишнёв
Кто победит?
25 Пользователей сделало свой выбор
ФК Львов
28%
Ничья
24%
ФК Мариуполь
48%
Прогноз на матч
Личные встречи
ФК Львов
0
Побед
9
Игр
5
Побед
ФК Мариуполь
Премьер-лига 2021
19.07.2020 - 17:00 ФК Львов 0 - 2 Завершен ФК Мариуполь
Премьер-лига 2021
19.06.2020 - 17:00 ФК Мариуполь 3 - 0 Завершен ФК Львов
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
10.02.2020 - 10:15 ФК Мариуполь 1 - 1 Завершен ФК Львов
Премьер-лига 2021
08.12.2019 - 14:00 ФК Мариуполь 0 - 0 Завершен ФК Львов
Последние матчи - ФК Львов
Премьер-лига 2020/2021
22.11.2020 - 17:00 Десна 0 - 1 Завершен ФК Львов В
Премьер-лига 2021
07.11.2020 - 17:00 ФК Александрия 1 - 0 Завершен ФК Львов П
Премьер-лига 2021
01.11.2020 - 17:00 ФК Львов 1 - 0 Завершен Ворскла В
Премьер-лига 2021
24.10.2020 - 19:30 ФК Львов 1 - 3 Завершен СК Днепр-1 П
Премьер-лига 2021
17.10.2020 - 17:00 Шахтер 5 - 1 Завершен ФК Львов П
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Последние матчи - ФК Мариуполь
Премьер-лига 2020/2021
20.11.2020 - 19:00 Рух 0 - 0 Завершен ФК Мариуполь Н
Премьер-лига 2021
07.11.2020 - 14:00 Олимпик 3 - 3 Завершен ФК Мариуполь Н
Премьер-лига 2021
30.10.2020 - 19:00 Шахтер 4 - 1 Завершен ФК Мариуполь П
Премьер-лига 2021
25.10.2020 - 14:00 Ингулец 1 - 1 Завершен ФК Мариуполь Н
Премьер-лига 2021
17.10.2020 - 14:00 ФК Минай 0 - 1 Завершен ФК Мариуполь В
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Новости команд
Кто победит?
25 Пользователей сделало свой выбор
ФК Львов
28%
Ничья
24%
ФК Мариуполь
48%
Главные события
34'
Дмитрий Мишнёв ГООЛ!
Александр Романчук
29'
12'
Сергей Горбунов
Составы команд
Стартовый состав
  • 21
    Александр Романчук
    Нападающий
    29
  • 4
    Сергей Чоботенко
    Защитник
  • 34
    Никита Петерман
    Защитник
  • 37
    Назарий Муравский
  • 9
    Дмитрий Мишнёв
    Полузащитник
    34
  • 17
    Сергей Горбунов
    Полузащитник
    12
Запасные игроки
Тренеры
Трансляция
60'
Гоооол!!!
Кулаков разогнал атаку. Передача на Очеретько! Олег отправил мяч в сетку! 0:3!
58'
Замена
Замена у хозяев. Чиряк сменил Айнсалу.
56'
Замена
Замена у гостей. Топалов сменил Бондаренко. Кулаков сменил Сикана.
53'
Инфо
Владение мячом - 65%/35% в пользу "Мариуполя".
49'
Желтая карточка
Муравский получил желтую за фол против Шины.
48'
Офсайд
Сикан в офсайде.
46'
Замена
Замена у "Львова". Эрнеест сменил Романчука.
45+3'
Свисток
Перерыв.
46'
Свисток
Второй тайм начался!
45'
Инфо
2 мин. добавлено.
44'
Опасный момент
Дальний удар Айнсалу! Рядом со штангой.
39'
Муравский получил повреждение. Пауза в игре.
36'
Ныч навесил с левого фланга. Кудрик перехватил.
34'
Гоооол!!!
Очеретько мягко навесил с левого фланга у самой лицевой! Мишнев замкнул скидку партнёра! 0:2!
32'
Опасный момент
Бондаренко нанес удар со средней дистанции! Костик внимателен в эпизоде.
30'
Опасный момент
Мишнев пробил из пределов штрафной! Штанга! Каркас ворот спас хозяев.
29'
Желтая карточка
Романчук получил желтую за опасную игру.
25'
Мяч находится в центральной зоне. Моментов нет.
22'
Инфо
Статистика ударов в створ - 1:0 в пользу "Марииуполя".
20'
Опасный момент
Дальний удар Мишшнева! Мяч летит выше ворот!
18'
"Мариуполь" с мячом. Моментов не наблюдается.
15'
Инфо
Владение мячом - 51%/49% в пользу гостей.
12'
Гоооол!!!
Горбунов навесил с левого фланга на Сикана! Удар! 0:1!
9'
Пас на Сикана с фланга не прошел. Костик перехватил передачу.
7'
Очередная атака "Львова", очередная потеря мяча на фланге.
5'
Опасный момент
Ныч навесил с левого фланга! Муравский не смог нанести удар!
3'
"Мариуполь" владеет мячом и пытается выйти в атаку через фланги.
1'
Свисток
Матч начался!
Главный арбитр встречи - Евгений Арановский.
"Львов", стартовый состав: Костик — Михоуби, Романчук, Махмутович — Якимец, Айнсалу, Шина, Казлаускас — Грисьо, Захаркив — Ныч. Запасные: Пеньков, Кравчук, Клименчук, Эрнест, Ременяк, Фелипе, Малашевский, Челич, Чиряк.
"Мариуполь", стартовый состав: Кудрик — Чоботенко, Муравский, Петерман — Очеретько, Мишнев, Бондаренко, Танковский, Горбунов, Стасюк — Сикан. Запасные: Гальчук, Велев, Шушко, Кирюханцев, Чех, Доброхотов, Кулиев, Топалов, Кулаков.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет вам текстовую онлайн-трансляцию матча 11-го тура УПЛ: "Львов" - "Мариуполь". Начало поединка - 19:00.
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Анонс матча ФК Львов - ФК Мариуполь 27.11.2020, Премьер-лига

Поединок между командой ФК Львов (Львов) и командой ФК Мариуполь (Мариуполь) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2020/2021.

Дата проведения матча: 27.11.2020
Время начала матча: 19:00

История предыдущих матчей

История противостояний между ФК Львов (Львов) и командой ФК Мариуполь (Мариуполь):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды ФК Мариуполь, тогда как команда ФК Львов осталась с поражением. Столкновение ФК Львов и ФК Мариуполь в предыдущем футбольном матче 19.07.2020 закончилось со следующими результатом: 0:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча ФК Львов - ФК Мариуполь можно посмотреть 27.11.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча ФК Львов - ФК Мариуполь, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Львов (Львов)
Год основания ФК Львов (Львов): 2006
Страна: Украина
Тренер: Виталий Шумский

Предыдущий поединок команды ФК Львов был сыгран против Десна - 22.11.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды ФК Львов.

Команда гостей

Название: ФК Мариуполь (Мариуполь)
Год основания ФК Мариуполь (Мариуполь): 1960
Страна: Украина
Тренер: Остап Маркевич

Прошедший матч команды ФК Мариуполь был сыгран против Рух - 20.11.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча ФК Львов - ФК Мариуполь онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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