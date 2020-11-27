ФК Львов - ФК Мариуполь онлайн трансляция матча

Анонс матча ФК Львов - ФК Мариуполь 27.11.2020, Премьер-лига

Поединок между командой ФК Львов (Львов) и командой ФК Мариуполь (Мариуполь) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2020/2021.

Дата проведения матча: 27.11.2020

Время начала матча: 19:00

История предыдущих матчей

История противостояний между ФК Львов (Львов) и командой ФК Мариуполь (Мариуполь):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды ФК Мариуполь, тогда как команда ФК Львов осталась с поражением. Столкновение ФК Львов и ФК Мариуполь в предыдущем футбольном матче 19.07.2020 закончилось со следующими результатом: 0:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Львов (Львов)

Год основания ФК Львов (Львов): 2006

Страна: Украина

Тренер: Виталий Шумский



Предыдущий поединок команды ФК Львов был сыгран против Десна - 22.11.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды ФК Львов.

Команда гостей

Название: ФК Мариуполь (Мариуполь)

Год основания ФК Мариуполь (Мариуполь): 1960

Страна: Украина

Тренер: Остап Маркевич



Прошедший матч команды ФК Мариуполь был сыгран против Рух - 20.11.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился ничьей.

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