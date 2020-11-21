ФК Александрия - Рух онлайн трансляция матча

Анонс матча ФК Александрия - Рух 28.11.2020, Премьер-лига

Противостояние между командой ФК Александрия (Александрия) и командой Рух (Львов) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2020/2021.

Дата проведения матча: 28.11.2020

Время начала матча: 14:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Александрия (Александрия)

Год основания ФК Александрия (Александрия): 1991

Страна: Украина

Тренер: Владимир Шаран



Прошедший матч команды ФК Александрия был сыгран против Шахтер - 21.11.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Рух (Львов)

Год основания Рух (Львов): 2003

Страна: Украина

Тренер: Иван Федык



Предыдущий матч команды Рух был сыгран против ФК Мариуполь - 20.11.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился ничьей.

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