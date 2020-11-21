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ФК Александрия - Рух онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 28 ноября 2020, 14:00
Рейтинг матча:
ФК Александрия
Александрия
0 - 0
Обновить
7'
Рух
Львов
Ход матча
Кто победит?
8 Пользователей сделало свой выбор
ФК Александрия
75%
Ничья
0%
Рух
25%
Последние матчи - ФК Александрия
Премьер-лига 2020/2021
21.11.2020 - 17:00 Шахтер 1 - 1 Завершен ФК Александрия Н
Премьер-лига 2021
07.11.2020 - 17:00 ФК Александрия 1 - 0 Завершен ФК Львов В
Премьер-лига 2021
31.10.2020 - 17:00 ФК Александрия 2 - 2 Завершен Десна Н
Премьер-лига 2021
24.10.2020 - 17:00 Динамо 1 - 0 Завершен ФК Александрия П
Премьер-лига 2021
18.10.2020 - 17:00 ФК Александрия 4 - 3 Завершен Ингулец В
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Последние матчи - Рух
Премьер-лига 2020/2021
20.11.2020 - 19:00 Рух 0 - 0 Завершен ФК Мариуполь Н
Премьер-лига 2021
08.11.2020 - 14:00 Рух 2 - 2 Завершен Ингулец Н
Премьер-лига 2021
01.11.2020 - 14:00 ФК Минай 0 - 0 Завершен Рух Н
Премьер-лига 2021
25.10.2020 - 19:30 Заря 4 - 0 Завершен Рух П
Премьер-лига 2021
17.10.2020 - 17:00 Рух 0 - 2 Завершен Динамо П
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
8 Пользователей сделало свой выбор
ФК Александрия
75%
Ничья
0%
Рух
25%
Составы команд
Стартовый состав
  • 79
    Юрий Панькив
    Вратарь
  • 55
    Валерий Бондаренко
    Защитник
  • 44
    Евгений Банада
    Полузащитник
  • 27
    Дмитрий Гречишкин
    Полузащитник
  • 20
    Павел Пашаев
    Защитник
  • 17
    Валерий Лучкевич
    Защитник
  • 10
    Максим Третьяков
    Полузащитник
  • 9
    Bezborodko Денис
  • 6
    Кирилл Ковалец
    Полузащитник
  • 4
    Владислав Бабогло
    Защитник
Запасные игроки
  • 90
    Дубра К.
  • 23
    Дмитрий Шастал
    Нападающий
  • 22
    Василий Грицук
    Полузащитник
  • 18
    Ситало Artem
  • 8
    Алексей Довгий
    Полузащитник
  • 5
    Тимур Стецьков
    Защитник
  • 31
    Олег Билык
    Вратарь
  • 94
    Максим Задерака
    Полузащитник
  • 4
    Игорь Дуць
    Защитник
  • 30
    Юрий Копина
    Полузащитник
Тренеры
Трансляция
5'
Офсайд
Офсайд у Пашаева при передаче в глубину правого фланга атаки.
3'
Кондраков пошел в жесткий отбор против Бондаренко в левом фланге чужой штрафной. Эпизод завершился штрафным.
1'
Подкат в центре поля от Бондаренко остановил Федорчука.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Мысак, Дуць, Веремиенко, Рунич, Притула, Козловский, Кухаревич, Глига, Копына.
Рух: Бандура — Гагун, Белый, Парамонов, Мысык — Мартынюк — Бойчук, Русин, Федорчук, Климчук — Кондраков.
Запасные: Билык, Стецьков, Довгий, Ситало, Грицук, Шастал, Дубра, Задерака, Устименко.
Александрия: Панькив — Пашаев, Бондаренко, Бабогло, Вантух — Банада, Гречишкин, Ковалец — Лучкевич, Безбородько, Третьяков.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Анатолий Абдула (Харьков, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 11-го тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона КСК "Ника" (Александрия, Украина) сыграют Александрия и львовский Рух.
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Анонс матча ФК Александрия - Рух 28.11.2020, Премьер-лига

Противостояние между командой ФК Александрия (Александрия) и командой Рух (Львов) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2020/2021.

Дата проведения матча: 28.11.2020
Время начала матча: 14:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча ФК Александрия - Рух можно посмотреть 28.11.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча ФК Александрия - Рух, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Александрия (Александрия)
Год основания ФК Александрия (Александрия): 1991
Страна: Украина
Тренер: Владимир Шаран

Прошедший матч команды ФК Александрия был сыгран против Шахтер - 21.11.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Рух (Львов)
Год основания Рух (Львов): 2003
Страна: Украина
Тренер: Иван Федык

Предыдущий матч команды Рух был сыгран против ФК Мариуполь - 20.11.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча ФК Александрия - Рух онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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