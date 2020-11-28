Динамо - Ворскла онлайн трансляция матча

Анонс матча Динамо - Ворскла 28.11.2020, Премьер-лига

Матч между командой Динамо (Киев) и командой Ворскла (Полтава) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2020/2021.

Дата проведения матча: 28.11.2020

Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Динамо (Киев) и командой Ворскла (Полтава):

Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Динамо и Ворскла в предыдущем футбольном матче 08.07.2020 закончилось с таким счетом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)

Год основания Динамо (Киев): 1927

Страна: Украина

Тренер: Мирча Луческу



Предыдущий поединок команды Динамо был сыгран против "Барселона" - 24.11.2020, в рамках турнира Лига Чемпионов 2020/2021 и закончился победой команды "Барселона".

Команда гостей

Название: Ворскла (Полтава)

Год основания Ворскла (Полтава): 1955

Страна: Украина

Тренер: Юрий Максимов



Прошедший поединок команды Ворскла был сыгран против Колос - 22.11.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Ворскла.

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