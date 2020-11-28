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Динамо - Ворскла онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 28 ноября 2020, 17:00
Рейтинг матча:
Динамо
Киев
2 - 0
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78'
Ворскла
Полтава
Ход матча
3' Игорь Пердута 14' Виктор Цыганков 36' Беньямин Вербич
Кто победит?
48 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
52%
Ничья
17%
Ворскла
31%
Прогноз на матч
Личные встречи
Динамо
16
Побед
22
Игр
2
Побед
Ворскла
Кубок Украины 2021
08.07.2020 - 21:30 Динамо 1 - 1 Завершен Ворскла
Премьер-лига 2021
22.02.2020 - 17:00 Динамо 2 - 1 Завершен Ворскла
Премьер-лига 2019/2020
22.09.2019 - 17:00 Ворскла 0 - 5 Завершен Динамо
Премьер-лига 2018
20.10.2018 - 17:00 Ворскла 0 - 1 Завершен Динамо
Последние матчи - Динамо
Лига Чемпионов 2020/2021
24.11.2020 - 22:00 Динамо 0 - 4 Завершен "Барселона" П
Премьер-лига 2020/2021
21.11.2020 - 14:00 Ингулец 0 - 2 Завершен Динамо В
Премьер-лига 2021
08.11.2020 - 17:00 Динамо 0 - 3 Завершен Шахтер П
Лига Чемпионов 2021
04.11.2020 - 22:00 "Барселона" 2 - 1 Завершен Динамо П
Премьер-лига 2021
31.10.2020 - 19:30 СК Днепр-1 1 - 2 Завершен Динамо В
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Последние матчи - Ворскла
Премьер-лига 2020/2021
22.11.2020 - 19:30 Ворскла 3 - 0 Завершен Колос В
Премьер-лига 2021
08.11.2020 - 19:30 Заря 0 - 0 Завершен Ворскла Н
Премьер-лига 2021
01.11.2020 - 17:00 ФК Львов 1 - 0 Завершен Ворскла П
Премьер-лига 2021
24.10.2020 - 14:00 Шахтер 1 - 1 Завершен Ворскла Н
Премьер-лига 2021
18.10.2020 - 14:00 Олимпик 0 - 1 Завершен Ворскла В
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Новости команд
Кто победит?
48 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
52%
Ничья
17%
Ворскла
31%
Главные события
ГООЛ! Беньямин Вербич
36'
ГООЛ! Виктор Цыганков
14'
3'
Игорь Пердута
Составы команд
Стартовый состав
  • 1
    Георгий Бущан
    Вратарь
  • 7
    Беньямин Вербич
    Полузащитник
    36
  • 15
    Виктор Цыганков
    Полузащитник
    14
  • 10
    Николай Шапаренко
    Полузащитник
  • 14
    Де Пенья Карлос
  • 8
    Владимир Шепелев
    Полузащитник
  • 18
    Александр Андриевский
    Полузащитник
  • 94
    Томаш Кендзера
    Защитник
  • 16
    Виталий Мыколенко
    Защитник
  • 4
    Денис Попов
  • 21
    Александр Ткаченко
    Вратарь
  • 4
    Игорь Пердута
    Защитник
    3
  • 5
    Нажиб Якубу
  • 50
    Кане
  • 6
    Александр Скляр
    Полузащитник
  • 82
    Павел Ребенок
    Полузащитник
Запасные игроки
Тренеры
Трансляция
71'
Замена
Замена у "Ворсклы". Челядин сменил Пуцлина.
69'
Леднев пробил со штрафного! Скляр заблокировал выстрел.
65'
Опасный момент
Степанюк пробил в ближний с 7-ми метров! Бущан на месте!
61'
Замена
Замена у "Динамо". Гармаш сменил Де Пену. Леднев сменил Шепелева.
58'
Готовится замена у "Динамо". Гармаш стоит у кромки поля.
56'
Инфо
Владение мячом - 56%/44% в пользу "Динамо".
53'
Опасный момент
Классный удар от Шапаренко из пределов штрафной! Ткаченко! Сейв!
51'
Динамо с мячом. Моментов нет.
49'
Степанюк не смог замкнуть подачу партнера с фланга.
46'
Замена
Замена у "Ворсклы". Ребенок уступил свое место Пешичу. Кравчук сменил Щербака.
46'
Свисток
Второй тайм начался!
45+4'
Свисток
Перерыв.
45'
Инфо
3 мин. добавлено.
42'
Нет пенальти.
41'
Степанюк сыграл рукой. Иванов смотрит повтор на предмет пенальти.
38'
Шепелев сфолил против Скляра. Свободный для "Ворсклы".
36'
Гоооол!!!
Де Пена прострелил с левого фланга! Вербич пробил в ближний! 2:0!
35'
Динамо большими силами находится на чужой половине. "Ворскла" прижалась к своим воротам.
32'
Цыганков лежит на газоне и держится за лицо. Пауза в игре.
29'
Опасный момент
Шапаренко пробил со штрафного. Мяч попал в стенку!
26'
Офсайд
Степанюк в положении вне игры.
22'
Инфо
Статистика ударов - 2:0 в пользу "Динамо".
20'
Офсайд
Гол Де Пены отменен. Офсайд.
19'
VAR проверяет эпизод. Ждем.
17'
Опасный момент
Шапаренко нашел передачей Де Пену!Удар! Гол! У арбитра есть сомнения. Офсайд?
14'
Гоооол!!!
Вербич прострелил у самой лицевой с правого фланга! Цыганков отправил мяч в сетку! 1:0!
12'
Инфо
Владение мячом - 53%/47% в пользу "Динамо".
10'
Забарный сфолил против Щербака. Свободный для гостей.
8'
"Ворскла" провела атаку, но до удара дело не дошло.
6'
Кендзера нанес удар выше створа после выхода Ткаченко из ворот.
5'
"Динамо" владеет мячом и пытается найти моменты. "Ворскла" обороняется.
3'
Желтая карточка
Пердута зацепил Де Пену. Желтая для игрока "Ворсклы".
1'
Свисток
Матч начался!
Главный арбитр встречи - Юрий Иванов.
"Динамо", стартовый состав: Бущан — Кендзера, Забарный, Попов, Миколенко — Андриевский, Шепелев — Цыганков, Шапаренко, Де Пена — Вербич. Запасные: Бойко, Белуцэ, Леднев, Караваев, Клейтон, Сирота, Супряга.
"Ворскла", стартовый состав: Ткаченко — Яворский, Ндиайе, Якубу — Пердута, Пуцлин, Скляр, Ребенок — Щербак, Кане — Степанюк. Запасные: Исенко, Челядин, Пешич, Чеснаков, Дубко, Кравчук, Власов, Гаджук.
Добрый день, дорогие друзья! "UA-Футбол" представляет вам текстовую онлайн-трансляцию матча 11-го тура УПЛ: "Динамо" - "Ворскла". Начало поединка - 17:00.
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Комментарии(1)
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Oleh_V (Бережани)
28.11.2020 в 17:20
Відколи в складі Динамо в поточному сезоні грає Горан Попов?
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Анонс матча Динамо - Ворскла 28.11.2020, Премьер-лига

Матч между командой Динамо (Киев) и командой Ворскла (Полтава) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2020/2021.

Дата проведения матча: 28.11.2020
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Динамо (Киев) и командой Ворскла (Полтава):

Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Динамо и Ворскла в предыдущем футбольном матче 08.07.2020 закончилось с таким счетом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Динамо - Ворскла можно посмотреть 28.11.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Динамо - Ворскла, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Предыдущий поединок команды Динамо был сыгран против "Барселона" - 24.11.2020, в рамках турнира Лига Чемпионов 2020/2021 и закончился победой команды "Барселона".

Команда гостей

Название: Ворскла (Полтава)
Год основания Ворскла (Полтава): 1955
Страна: Украина
Тренер: Юрий Максимов

Прошедший поединок команды Ворскла был сыгран против Колос - 22.11.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Ворскла.

Следите за результатами матча Динамо - Ворскла онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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