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СК Днепр-1 - Шахтер онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 28 ноября 2020, 19:30
Рейтинг матча:
СК Днепр-1
Днепр
0 - 0
Обновить
55'
Шахтер
Донецк
Ход матча
Кто победит?
44 Пользователей сделало свой выбор
СК Днепр-1
43%
Ничья
20%
Шахтер
36%
Прогноз на матч
Личные встречи
СК Днепр-1
0
Побед
3
Игр
3
Побед
Шахтер
Премьер-лига 2021
04.03.2020 - 19:00 Шахтер 4 - 1 Завершен СК Днепр-1
Премьер-лига 2019/2020
06.10.2019 - 14:00 СК Днепр-1 0 - 2 Завершен Шахтер
Кубок Украины 2018
17.04.2019 - 18:30 СК Днепр-1 0 - 2 Завершен Шахтер
Последние матчи - СК Днепр-1
Премьер-лига 2020/2021
22.11.2020 - 14:00 ФК Минай 3 - 2 Завершен СК Днепр-1 П
Премьер-лига 2021
06.11.2020 - 19:00 СК Днепр-1 0 - 2 Завершен Колос П
Премьер-лига 2021
31.10.2020 - 19:30 СК Днепр-1 1 - 2 Завершен Динамо П
Премьер-лига 2021
24.10.2020 - 19:30 ФК Львов 1 - 3 Завершен СК Днепр-1 В
Премьер-лига 2021
18.10.2020 - 19:30 СК Днепр-1 2 - 0 Завершен Десна В
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Последние матчи - Шахтер
Лига Чемпионов 2020/2021
25.11.2020 - 19:55 Боруссия 4 - 0 Завершен Шахтер П
Премьер-лига 2020/2021
21.11.2020 - 17:00 Шахтер 1 - 1 Завершен ФК Александрия Н
Премьер-лига 2021
08.11.2020 - 17:00 Динамо 0 - 3 Завершен Шахтер В
Лига Чемпионов 2021
03.11.2020 - 19:55 Шахтер 0 - 6 Завершен Боруссия П
Премьер-лига 2021
30.10.2020 - 19:00 Шахтер 4 - 1 Завершен ФК Мариуполь В
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Новости команд
Кто победит?
44 Пользователей сделало свой выбор
СК Днепр-1
43%
Ничья
20%
Шахтер
36%
Трансляция
53'
Фернандо явно не догонял заброс от Бондаря со своей половины в глубину левого фланга.
50'
Не смогли открыть Тайсона в правом фланге атаки слишком сильной передачей партнеры.
48'
Тете встретил Булецу фолом в правом фланге обороны.
46'
Замена
Тайсон заменил Соломона.
46'
Замена
Патрик вышел вместо Антонио.
Свисток
Второй тайм начался!
Свисток
Перерыв. 0:0 в нашем матче по итогам первой половины.
44'
Тете протыкал мяч в штрафную с правого фланга, но в центральной зоне Фернандо проиграл борьбу трем соперникам.
42'
Опасный момент
Матвиенко мог замыкать скидку от Довбика по вратарской на дальнюю штангу, в завершении подачи углового с левого фланга, но не среагировал на этот отскок.
40'
Опасный момент
Тете пробивал с дальней дистанции в левый нижний угол, но Юрчук успел занять правильную позицию.
38'
Дриблинг в левом фланге штрафной Соломон завершил прострелом, но защитники успели его накрыть.
37'
Офсайд
В офсайде Довбик при забросе от Юрчука в переднюю линию. Уже не в первый раз.
35'
Неудачный перевод мяча во фланге Булецы в позиционной атаке днепрян.
33'
Фол от Ярмолюка против Сиприано в центре чужой штрафной при подаче с левого фланга.
30'
Булеца не смог качественно исполнить штрафной в левом фланге для своей команды.
28'
Опасный момент
Эх! Хороший удар от Майкона со штрафного, но мяч прошел в сторону от правого верхнего угла. Хотя, Юрчук был готов спасать.
27'
Грубым фолом Сватка был сбит Марлос недалеко от центрального входа в штрафную.
24'
Заброс от Антонио со своей половины перехватил на дальнем выходе из ворот Юрчук.
22'
Шахтер ведет игру в данные минуты, но передачи идут, преимущественно, в центре поля.
20'
Сваток перехватил прострел Додо с правого фланга.
18'
Офсайд
Довбик влез в офсайд при длинной передаче в контратаку.
16'
Крайне дальний штрафной был у днепрян в правом фланге, поэтому неудачной подачей Дубинчака не возможно было удивить.
14'
Майкон сфолил при развороте корпуса в исполнении Ди Франко у центральной линии.
12'
Мяч явно попал в руку Логинова при попытке сыграть головой от Фернандо перед чужой штрафной, но фола тут не было — слишком близкая дистанция между игроками.
11'
Когут не пропустил мимо себя без фола Соломона на правом фланге обороны.
9'
Опасный момент
Юрчук перед собой был вынужден отражать неожиданный дальний выстрел от Майкона!
7'
Выкатывал мяч Довбик с левого фланга под удар Ди Франко, но рядом с полузащитником уже стоял соперник.
5'
Высокая подача с левого фланга от Соломона пролетела над всеми игроками в штрафной.
3'
Фол от Матвиенко остановил рывок Тейлора в центральной зоне. Штрафной днепряне неудачно исполнили.
1'
Потоптался по ногам Дубинчака Тете в правом фланге.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Шевченко, Пятов, Витао, Болбат, Степаненко, Тайсон, Коваленко, Кривцов, Алан Патрик, Судаков.
Шахтер: Трубин — Додо, Бондарь, Матвиенко, Сиприано — Майкон, Маркос Антонио — Тете, Марлос, Соломон — Фернандо.
Запасные: Сарнавский, Адамюк, Цуриков, Кравченко, Коркишко, Чичиков, Беляев.
Днепр-1: Юрчук — Тейлор, Сафронов, Сваток, Логинов, Дубинчак — Ди Франко, Ярмолюк, Когут, Булеца — Довбик.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Денис Шурман (Киевская обл., Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 11-го тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона "Днепр-Арена" (Днепр, Украина) сыграют днепровский Днепр-1 и донецкий Шахтер.
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Анонс матча СК Днепр-1 - Шахтер 28.11.2020, Премьер-лига

Матч между командой СК Днепр-1 (Днепр) и командой Шахтер (Донецк) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2020/2021.

Дата проведения матча: 28.11.2020
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами СК Днепр-1 (Днепр) и командой Шахтер (Донецк):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Шахтер, тогда как команда СК Днепр-1 осталась с поражением. Столкновение Шахтер и СК Днепр-1 в предыдущем футбольном матче 04.03.2020 закончилось со счетом: 4:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча СК Днепр-1 - Шахтер можно посмотреть 28.11.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча СК Днепр-1 - Шахтер, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: СК Днепр-1 (Днепр)
Год основания СК Днепр-1 (Днепр): 2017
Страна: Украина
Тренер: Игор Йовичевич

Предыдущий поединок команды СК Днепр-1 был сыгран против ФК Минай - 22.11.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды ФК Минай.

Команда гостей

Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Луиш Каштру

Прошедший матч команды Шахтер был сыгран против Боруссия - 25.11.2020, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2020/2021 и закончился победой команды Боруссия.

Следите за результатами матча СК Днепр-1 - Шахтер онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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