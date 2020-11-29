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ФК Минай - Заря онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 29 ноября 2020, 14:00
Рейтинг матча:
ФК Минай
Минай
0 - 0
Обновить
34'
Заря
Луганск
Ход матча
Кто победит?
24 Пользователей сделало свой выбор
ФК Минай
25%
Ничья
29%
Заря
46%
Прогноз на матч
Последние матчи - ФК Минай
Премьер-лига 2020/2021
22.11.2020 - 14:00 ФК Минай 3 - 2 Завершен СК Днепр-1 В
Премьер-лига 2021
07.11.2020 - 19:30 Десна 1 - 0 Завершен ФК Минай П
Премьер-лига 2021
01.11.2020 - 14:00 ФК Минай 0 - 0 Завершен Рух Н
Премьер-лига 2021
25.10.2020 - 17:00 Колос 2 - 2 Завершен ФК Минай Н
Премьер-лига 2021
17.10.2020 - 14:00 ФК Минай 0 - 1 Завершен ФК Мариуполь П
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Последние матчи - Заря
Лига Европы 2020/2021
26.11.2020 - 19:55 АЕК 0 - 3 Завершен Заря В
Премьер-лига 2021
08.11.2020 - 19:30 Заря 0 - 0 Завершен Ворскла Н
Лига Европы 2019/2020
05.11.2020 - 22:00 Заря 1 - 4 Завершен АЕК П
Премьер-лига 2021
01.11.2020 - 19:30 Ингулец 1 - 1 Завершен Заря Н
Лига Европы 2019/2020
29.10.2020 - 19:55 Заря 1 - 2 Завершен Брага П
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
24 Пользователей сделало свой выбор
ФК Минай
25%
Ничья
29%
Заря
46%
Составы команд
Стартовый состав
  • 7
    Анатолий Нуриев
    Нападающий
  • 20
    Василий Пиняшко
  • 15
    Виталий Вернидуб
    Защитник
  • 21
    Дмитрий Иванисния
  • 80
    Владлен Юрченко
    Полузащитник
  • 22
    Владислав Кабаев
    Нападающий
Запасные игроки
Тренеры
Трансляция
21'
"Заря" с мячом. Гости перешли центр поля и пытаются развить свою атаку.
18'
Инфо
Владение мячом - 51%/49% в пользу "Зари".
15'
Желтая карточка
Желтая Голодюку за опасную игру.
14'
Желтая карточка
Вернидуб получил желтую за отмашку.
13'
Опасный момент
Шиндер прошел Вернидуба и Фаворова! Удар! Василь вступает в игру!
9'
Шиндер сфолил против Вернидуба. Свободный для "Зари".
6'
Меличенко пытался прорваться по правому флангу, но Абу Ханна остановил игрока соперника. Мяч перехвачен.
4'
Мяч находится в середине поля. Моментов нет.
2'
"Минай" провел первую атаку. До удара дело не дошло.
1'
Свисток
Матч начался!
"Минай", стартовый состав: Каниблоцкий — Меличенко, Лопыренок, Матич, Сакив, Кныш — Нуриев, Голодюк, Снижко — Пиняшко — Шиндер. Запасные: Таран, Маембе, Ткачук, Кожанов, Шпак, Карноза, Хахлев, Допилка, Малепе.
"Заря", стартовый состав: Василь — Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Цыганикс — Иванисеня — Юрченко, Кочергин — Кабаев — Гладкий, Громов. Запасные: Шевченко, Пиддубный, Чайковский, Назарина, Гринь, Перович, Сайядманеш, Лунев, Алефиренко.
Добрый день, дорогие друзья! UA-Футбол представляет вам текстовую онлайн-трансляцию матча 11-го тура УПЛ: "Минай" - "Заря". Начало поединка - 14:00.
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Анонс матча ФК Минай - Заря 29.11.2020, Премьер-лига

Матч между командой ФК Минай (Минай) и командой Заря (Луганск) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2020/2021.

Дата проведения матча: 29.11.2020
Время начала матча: 14:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча ФК Минай - Заря можно посмотреть 29.11.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча ФК Минай - Заря, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Минай (Минай)
Год основания ФК Минай (Минай): 2015
Страна: Украина
Тренер: Василий Кобин

Предыдущий матч команды ФК Минай был сыгран против СК Днепр-1 - 22.11.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды ФК Минай.

Команда гостей

Название: Заря (Луганск)
Год основания Заря (Луганск): 1923
Страна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник

Предыдущий поединок команды Заря был сыгран против АЕК - 26.11.2020, в рамках турнира Лига Европы 2020/2021 и закончился победой команды Заря.

Следите за результатами матча ФК Минай - Заря онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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