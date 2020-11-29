ФК Минай - Заря онлайн трансляция матча

Матч между командой ФК Минай (Минай) и командой Заря (Луганск) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2020/2021.
Дата проведения матча: 29.11.2020
Время начала матча: 14:00
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: ФК Минай (Минай)
Год основания ФК Минай (Минай): 2015
Страна: Украина
Тренер: Василий Кобин
Предыдущий матч команды ФК Минай был сыгран против СК Днепр-1 - 22.11.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды ФК Минай.
Название: Заря (Луганск)
Год основания Заря (Луганск): 1923
Страна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник
Предыдущий поединок команды Заря был сыгран против АЕК - 26.11.2020, в рамках турнира Лига Европы 2020/2021 и закончился победой команды Заря.
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