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Колос - Десна онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 29 ноября 2020, 17:00
Рейтинг матча:
Колос
Ковалевка
1 - 1
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66'
Десна
Чернигов
Ход матча
12' Владимир Лысенко
52' Ефим Конопля 55' Максим Имереков
Кто победит?
23 Пользователей сделало свой выбор
Колос
35%
Ничья
17%
Десна
48%
Личные встречи
Колос
3
Побед
8
Игр
4
Побед
Десна
Премьер-лига 2021
05.07.2020 - 17:00 Десна 5 - 1 Завершен Колос
Премьер-лига 2021
30.05.2020 - 14:00 Колос 0 - 2 Завершен Десна
Премьер-лига 2021
24.11.2019 - 14:00 Колос 2 - 0 Завершен Десна
Премьер-лига 2019/2020
17.08.2019 - 17:00 Десна 0 - 0 Завершен Колос
Последние матчи - Колос
Премьер-лига 2020/2021
22.11.2020 - 19:30 Ворскла 3 - 0 Завершен Колос П
Премьер-лига 2021
06.11.2020 - 19:00 СК Днепр-1 0 - 2 Завершен Колос В
Премьер-лига 2021
31.10.2020 - 14:00 Колос 1 - 2 Завершен Олимпик П
Премьер-лига 2021
25.10.2020 - 17:00 Колос 2 - 2 Завершен ФК Минай Н
Премьер-лига 2021
17.10.2020 - 19:30 Заря 1 - 1 Завершен Колос Н
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Последние матчи - Десна
Премьер-лига 2020/2021
22.11.2020 - 17:00 Десна 0 - 1 Завершен ФК Львов П
Премьер-лига 2021
07.11.2020 - 19:30 Десна 1 - 0 Завершен ФК Минай В
Премьер-лига 2021
31.10.2020 - 17:00 ФК Александрия 2 - 2 Завершен Десна Н
Премьер-лига 2021
24.10.2020 - 17:00 Олимпик 0 - 2 Завершен Десна В
Премьер-лига 2021
18.10.2020 - 19:30 СК Днепр-1 2 - 0 Завершен Десна П
Показать больше
Кто победит?
23 Пользователей сделало свой выбор
Колос
35%
Ничья
17%
Десна
48%
Главные события
55'
Максим Имереков
52'
Ефим Конопля ГООЛ!
ГООЛ! Владимир Лысенко
12'
Составы команд
Стартовый состав
  • 0
    Евгений Волынец
    Вратарь
  • 0
    Александр Черноморец
    Защитник
  • 0
    Новак Evgen
  • 0
    Алексей Зозуля
    Защитник
  • 0
    Петров К.
  • 0
    Андрей Богданов
    Полузащитник
  • 0
    Евгений Задоя
    Полузащитник
  • 0
    Владимир Лысенко
    Нападающий
    12
  • 0
    Денис Антюх
    Полузащитник
  • 0
    Евгений Паст
    Вратарь
  • 0
    Ефим Конопля
    52
  • 0
    Максим Имереков
    Защитник
  • 0
    Владислав Огиря
    Полузащитник
  • 0
    Андрей Домбровский
    Полузащитник
  • 0
    Леван Арвеладзе
    Полузащитник
  • 0
    Андрей Мостовой
    Защитник
  • 0
    Йоонас Тамм
    Защитник
Запасные игроки
Тренеры
Трансляция
63'
Новаку необходима помощь врачей
61'
Опасный момент
Сейв Волынца после коварного удара Мудрика в дальнюю девятку
60'
Мостовой выбивал мяч и попал в руку Петрову. Арбитр же не будет отменять еще один гол?
58'
Десна продолжает атаковать
55'
Желтая карточка
Предупрежден Имереков
55'
Арбитр отменил гол Конопли, долго смотрел ВАР и увидел, что до начала результативной атаки рукой сыграл Имереков
53'
Замена
Лысенко (Колос) уходит, его заменил Селезнев
52'
Опасный момент
Классно Ефим Конопля (Десна) ворвался в штрафную и еще лучше пробил в дальний угол. Гол. Отметить надо и ассист Владислава Огири. Секунду... гол отменен
51'
Лысенко оказывают медпомощь
50'
Уголовой
Могли и лучше разыграть корнер хозяева, Десна готовит контратаку
48'
Смачный удар Гуцуляка, еще бы точности ему немного
47'
Сразу же обменялись атаками команды, без ударов, но скорости хорошие
Свисток
Игра продолжается
Свисток
Перерыв
45+2'
Гуцуляк все же пробил - намного выше цели
45+1'
Выпад Десны завершился без удара, хотя большими силами атаковали северяне и прижали соперника к штрафной
44'
Много борьбы в эти минуты и жестких стыков
43'
Черноморец фолит на Будковском и срывает потенциально опасную атаку своей команды
40'
Хороший обмен атаками идет, у кого окажется больше сил и крепче нервы?
39'
Теперь массированная атака Десны, Тамм перестарался и буквально врезался в Волынца в его вратарской
37'
Уголовой
Два корнера подряд разыграли коваливцы, выносили мяч черниговцы, и Задоя сходу стрелял - выше ворот
34'
Богданов со штрафного пробил на силу и попал в стеночку
32'
Опасный момент
Антюх навесил и Лысенко хорошо пробил головой, чуть выше перекладины
30'
Десна больше контролирует мяч, не всегда на половине поля соперника, но владеет игровым преимуществом
28'
Гоооол!!!
Будковский пробил с 11-ти метров уверенно, низом в самый угол. Волынец не угадал - 1:1.
27'
Желтая карточка
Костышин недоволен и спорит с арбитром
25'
Опасный момент
Арбитр смотрит ВАР, кто-то сыграл рукой в штрафной Колоса? Да, еще один пенальти! Черноморец сыграл рукой
24'
Желтая карточка
Смирный (Десна) сорвал контратаку Колоса
22'
Мудрик на скорости рвался к воротам, в штрафной его с трудом остановил Петров
21'
Антюх убежал в контратаку, хотя затем передержал мяч, а когда решил бить - попал в защитника
19'
Уголовой
Не лучшим образом разыграли корнер черниговцы, но атака продолжается вторым темпом
18'
Опасный момент
Конопля опасно пробил, Волынец зачем-то оставил ворота, не успевал вернуться, его подстраховал защитник
15'
Арвеладзе пробил с рикошетом от Петрова, мяч прилетел в руки голкиперу
14'
Десна пошла вперед чуть ли не всей командой
11'
Опасный момент
Мяч в штрафной попал в руку Мостовому, арбитр указал на точку, но затем обратился к ВАР системе - все же пенальти
12'
Гоооол!!!
Владимир Лысенко (Колос) забивает гол с пенальти, переиграл голкипера, хотя пробил рисковано и от штанги мяч залетел в сетку - 1:0.
10'
Конопля вступает в игру и выбивает мяч из штрафной, правда, недалеко вынес он мяч и атака Колоса продолжается большими силами. Настоящий штурм
7'
Колос провел две похожие атаки, обе завершились пасом вперед, которые перехватил голкипер
5'
Богданов решился на удар издали, получилось намного выше ворот
3'
Пока в середине поля идет игра, темп встречи невысокий
Свисток
Матч начался
Десна: 44. Паст, 26. Конопля, 32. Имереков, 7. Огиря, 8. Домбровский, 9. Арвеладзе Л., 14. Мудрик, 22. Мостовой, 4. Тамм, 25. Гуцуляк, 28. Будковский
Запасные: 72. Литовка, 5. Ермаков, 17. Гитченко, 3. Полегенько, 27. Старенький, 89. Волков, 90. Шевцов И., 13. Хлебас, 77. Дегтярев
Колос: 25. Волынец, 15. Черноморец, 21. Новак Е., 24. Зозуля А., 29. Емец, 5. Петров К., 8. Смирный, 90. Богданов, 99. Задоя, 7. Лысенко, 9. Антюх
Запасные: 31. Кучерук, 6. Максименко, 14. Милько, 48. Ореховский, 69. Ильин, 19. Исаенко Е., 22. Костышин Д., 94. Данфа, 11. Селезнев
Добрый вечер, дорогие друзья, Вашему вниманию предлагается текстовая онлайн трансляция матча УПЛ Колос - Десна.
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Комментарии(3)
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alex69 (Париж)
29.11.2020 в 18:21
Копиевский, ты хочешь Катю превзойти? Неполучитсяяя!!!
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0
0
alex69 (Париж)
29.11.2020 в 18:20
Вы что там е*бонулись со своим ВАРом
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0
0
Сварщик (Винница)
29.11.2020 в 18:18
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Анонс матча Колос - Десна 29.11.2020, Премьер-лига

Матч между командой Колос (Ковалевка) и командой Десна (Чернигов) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2020/2021.

Дата проведения матча: 29.11.2020
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Колос (Ковалевка) и командой Десна (Чернигов):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Десна, тогда как команда Колос осталась с поражением. Столкновение Десна и Колос в предыдущем футбольном матче 05.07.2020 закончилось со счетом: 5:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Колос - Десна можно посмотреть 29.11.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Колос - Десна, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Колос (Ковалевка)
Год основания Колос (Ковалевка): 2012
Страна: Украина
Тренер: Руслан Костышин

Предыдущий поединок команды Колос был сыгран против Ворскла - 22.11.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Ворскла.

Команда гостей

Название: Десна (Чернигов)
Год основания Десна (Чернигов): 1960
Страна: Украина
Тренер: Александр Рябоконь

Прошедший поединок команды Десна был сыгран против ФК Львов - 22.11.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды ФК Львов.

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