Динамо - "Ювентус" онлайн трансляция матча

Анонс матча Динамо - "Ювентус" 02.12.2020, Лига Чемпионов

Противостояние между командой Динамо (Киев) и командой "Ювентус" (Турин) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2020/2021.

Дата проведения матча: 02.12.2020

Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Динамо (Киев) и командой "Ювентус" (Турин):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды "Ювентус", тогда как команда Динамо осталась с поражением. Столкновение Динамо и "Ювентус" в предыдущем футбольном матче 20.10.2020 закончилось с такими результатами: 0:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)

Год основания Динамо (Киев): 1927

Страна: Украина

Тренер: Мирча Луческу



Предыдущий поединок команды Динамо был сыгран против Ворскла - 28.11.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Динамо.

Команда гостей

Название: "Ювентус" (Турин)

Год основания "Ювентус" (Турин): 1897

Страна: Италия

Тренер: Маурицио Сарри



Предыдущий матч команды "Ювентус" был сыгран против Беневенто - 28.11.2020, в рамках турнира Чемпионат Италии 2019/2020 и закончился ничьей.

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