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Динамо - "Ювентус" онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 02 декабря 2020, 22:00
Рейтинг матча:
Динамо
Киев
До начала
00 : 00 : 00
"Ювентус"
Турин
Кто победит?
48 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
40%
Ничья
21%
"Ювентус"
40%
Личные встречи
Динамо
0
Побед
1
Игр
1
Побед
"Ювентус"
Лига Чемпионов 2019/2020
20.10.2020 - 19:55 Динамо 0 - 2 Завершен "Ювентус"
Последние матчи - Динамо
Премьер-лига 2020/2021
28.11.2020 - 17:00 Динамо 2 - 0 Завершен Ворскла В
Лига Чемпионов 2020/2021
24.11.2020 - 22:00 Динамо 0 - 4 Завершен "Барселона" П
Премьер-лига 2020/2021
21.11.2020 - 14:00 Ингулец 0 - 2 Завершен Динамо В
Премьер-лига 2021
08.11.2020 - 17:00 Динамо 0 - 3 Завершен Шахтер П
Лига Чемпионов 2021
04.11.2020 - 22:00 "Барселона" 2 - 1 Завершен Динамо П
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Последние матчи - "Ювентус"
Чемпионат Италии 2019/2020
28.11.2020 - 19:15 Беневенто 1 - 1 Завершен "Ювентус" Н
Чемпионат Италии 2019/2020
28.11.2020 - 19:00 Беневенто 0 - 0 Завершен "Ювентус" Н
Лига Чемпионов 2020/2021
24.11.2020 - 22:00 "Ювентус" 2 - 1 Завершен Ференцварош В
Чемпионат Италии 2019/2020
21.11.2020 - 23:30 "Ювентус" 2 - 0 Завершен Кальяри В
Чемпионат Италии 2019/2020
21.11.2020 - 21:45 "Ювентус" 0 - 0 Завершен Кальяри Н
Показать больше
Кто победит?
48 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
40%
Ничья
21%
"Ювентус"
40%
Составы команд
Стартовый состав
  • 1
    Георгий Бущан
    Вратарь
  • 22
    Родригес Жерсон
  • 7
    Беньямин Вербич
    Полузащитник
  • 94
    Томаш Кендзера
    Защитник
  • 25
    Zabarnyi I.
  • 4
    Попов Д.
  • 16
    Виталий Мыколенко
    Защитник
  • 8
    Владимир Шепелев
    Полузащитник
  • 5
    Сергей Сидорчук
    Полузащитник
  • 10
    Николай Шапаренко
    Полузащитник
  • 15
    Виктор Цыганков
    Полузащитник
  • 30
    Родриго Бентанкур
    Полузащитник
  • 19
    Леонардо Бонуччи
    Защитник
  • 4
    Маттейс де Лигт
  • 28
    Мери Демирал
  • 22
    Федерико Кьеза
    Полузащитник
  • 14
    Уэстон Маккенни
  • 9
    Альваро Мората
    Нападающий
  • 7
    Роналду К.
  • 8
    Аарон Рэмси
    Полузащитник
  • 12
    Алекс Сандро
    Защитник
  • 1
    Войцех Щенсны
    Вратарь
Запасные игроки
  • 18
    Александр Андриевский
    Полузащитник
  • 71
    Денис Бойко
    Вратарь
  • 19
    Денис Гармаш
    Полузащитник
  • 14
    Де Пенья Карлос
  • 20
    Александр Караваев
    Нападающий
  • 17
    Богдан Леднев
    Полузащитник
  • 34
    Александр Сирота
  • 89
    Владислав Супряга
    Нападающий
  • 13
    Артём Шабанов
    Защитник
  • 37
    Dragusin R. (C
  • 38
    Джанлука Фработта
    Защитник
  • 33
    Федерико Бернардески
    Нападающий
  • 13
    Данило
    Вратарь
  • 10
    Пауло Дибала
    Нападающий
  • 16
    Хуан Куадрадо
    Полузащитник
  • 44
    Деян Кулусевски
  • 31
    Карло Пинсольо
    Вратарь
  • 39
    Маноло Портанова
  • 25
    Адриен Рабио
    Полузащитник
  • 5
    Артур
    Вратарь
Тренеры
Трансляция
Запасные: Нещерет, Бойко, Белуцэ, Шабанов, Де Пена, Леднев, Андриевский, Гармаш, Караваев, Клейтон, Сирота, Супряга.
Динамо: Бущан — Кендзера, Забарный, Попов, Миколенко — Шепелев, Сидорчук, Шапаренко — Цыганков, Вербич, Родригес.
Запасные: Пинсольо, Артур, Дибала, Данило, Куадрадо, Рабио, Бернардески, Да Граса, Дрэгушин, Фработта, Портанова, Кулусевски.
Ювентус: Щесны — Демирал, Бонуччи, де Лигт — Кьеза, Бентанкур, Рэмси, Маккенни, Алекс Сандро — Мората, Роналду.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Стефани Фраппар (Эрбле, Франция) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в рамках группы G. На поле стадиона "Альянц Стэдиум" (Турин, Италия) сыграют туринский Ювентус и киевское Динамо.
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Комментарии(2)
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Piter (Полтава)
02.12.2020 в 21:31
шановні творці несенітниць з сайту. Динамо - Ювентус вже було.. Справте на Ювентус - Динамо ба мені за вас якось соромнувато...
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oleg12312312 (Ровно)
02.12.2020 в 08:06
Юва в 0 победит факт
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Анонс матча Динамо - "Ювентус" 02.12.2020, Лига Чемпионов

Противостояние между командой Динамо (Киев) и командой "Ювентус" (Турин) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2020/2021.

Дата проведения матча: 02.12.2020
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Динамо (Киев) и командой "Ювентус" (Турин):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды "Ювентус", тогда как команда Динамо осталась с поражением. Столкновение Динамо и "Ювентус" в предыдущем футбольном матче 20.10.2020 закончилось с такими результатами: 0:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Динамо - "Ювентус" можно посмотреть 02.12.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча Динамо - "Ювентус", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Предыдущий поединок команды Динамо был сыгран против Ворскла - 28.11.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Динамо.

Команда гостей

Название: "Ювентус" (Турин)
Год основания "Ювентус" (Турин): 1897
Страна: Италия
Тренер: Маурицио Сарри

Предыдущий матч команды "Ювентус" был сыгран против Беневенто - 28.11.2020, в рамках турнира Чемпионат Италии 2019/2020 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Динамо - "Ювентус" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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